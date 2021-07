Latin Bitman y el auge pandémico de la música para meditar

Las mediciones de algunas plataformas de música digital indican que durante el último año, sobre todo desde el inicio de la pandemia, se han disparado en todo el mundo las reproducciones de canciones para relajarse y conciliar el sueño. El colombiano J Balvin y la cantautora estadounidense Alicia Keys, por ejemplo, se asociaron recientemente al gurú indio Deepak Chopra para crear programas de meditación online, Moby estrenó su propio sello para publicar sus discos de música ambient con fines calmantes mientras que los canadienses Arcade Fire lanzaron en abril su último single, instrumental y de 45 minutos de duración, a través de Headspace, una aplicación para meditar.

La música como herramienta de bienestar también ha permeado el catálogo de servicios como Spotify, que hoy tiene una amplísima oferta de playlists para combatir el estrés, estudiar, trabajar en la casa, de sonidos de lluvia y cuencos tibetanos, de experiencias sensoriales relajantes (ASMR) e incluso canciones para tranquilizar a las mascotas, además de podcasts a cargo de neurocientíficos -que entregan consejos para manejar el miedo y la ansiedad- y hasta un programa de ciencias que crea “la canción de cuna perfecta”.

Según estudios de la misma plataforma, un 87% de sus usuarios ha declarado que usa audio para ayudar a desconectarse o relajarse. Pero al mismo tiempo, la firma ha visto un aumento del 26% en las listas de reproducción con fines de “concentración” generadas por los propios usuarios en el último año. Ya sea para despejar el cerebro de las tensiones cotidianas o para activarlo, pareciera haber una lista que ayuda a alcanzar el estado mental que cada uno busque.

El más reciente ejemplo de una tendencia al alza viene ahora desde Chile. Este viernes, el siempre inquieto músico y productor Latin Bitman lanzará la primera entrega de Infinity, un trabajo que él mismo define como su proyecto más personal y que incluye la publicación de cuatro discos de diez canciones para meditar -cada una de diez minutos de duración- ligadas a la corriente “mindfulness”.

“Empecé a practicar meditación hace como dos años, sin estudiar, sin ser ningún iluminado. No he estado metido en el tema de manera profesional, digamos, soy amateur. Empecé a hacerlo por mi cuenta, por una necesidad biológica, y me di cuenta que para dominar el asunto la música ayuda mucho a encauzar el estado mental óptimo para poder programar una meditación”, explica José Antonio Bravo -su nombre real-, quien en el proceso notó que las canciones de las listas que usaba para meditar eran muy breves.

“Entonces me propuse empezar a hacer música y entender cómo estaba construida la música para la meditación, empecé a hacer puras canciones de 10 minutos y me gustó demasiado, porque empezó a fortalecer mi relación con la meditación. Empecé a generar una cosa súper personal y artística que nunca estuvo en mis planes, y fue una experiencia increíble”, relata.

De ese trabajo surgieron 40 piezas repartidas en cuatro discos cuya primera parte (Breath) se libera este viernes 6, a través del sello Nacional Records. Los lanzamientos estarán acompañados de videos para cada canción y el proyecto se completa con el estreno de una plataforma -también llamada Infinity- donde otros artistas podrán subir sus propuestas musicales para meditación.

“Son 400 minutos, es algo bastante épico. De toda la música que he hecho creo que esto es lo que más contiene porciones de mi alma. Esta música realmente salió de ahí, no salió de una necesidad de sonar en la radio, de colaborar con alguien o de tocar en algún lugar ni salir de gira. Es una herramienta de expresión que realmente proviene de mi interior y es de las pocas cosas que realmente me trae paz”, comenta.

En paralelo a Bitman, otros creadores locales han visto en la música una forma de alcanzar ciertos estados. El ejecutivo discográfico y psicólogo uruguayo Javier Silvera, radicado hace años en Chile, estrenó en 2020 Ethos, un sello que une psicología y música “como agente de bienestar” en distintos discos y tracks disponibles en plataformas.

“Son diversas formas de lograr un estado de conciencia especial a través de la música y las palabras”, explica Silvera, cuya iniciativa se traduce audios con pensamientos de temáticas contingentes, canciones con reflexiones a cargo de diversos artistas -como Sabina Odone, Daniela Aleuy y Roberto Márquez- y también versiones instrumentales de clásicos de Eduardo Gatti, Patricio Manns y Víctor Jara, a cargo del guitarrista uruguayo Gustavo Ripa, “porque la guitarra genera estados de conciencia, por su pertenencia cultural, por la forma de ejecutarla, donde el silencio cobra un protagonismo importante, y por la memoria emotiva”, explica.