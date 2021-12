Patricio Guzmán filma la Convención: “No es una película de reflexión, es de acción”

El guión del documental, “es una manera de tranquilizarse por no poder estar y adelantar lo que vas a hacer”. El montaje, por el contrario, es “el fin de la expedición”.

Durante las últimas cuatro semanas, desde que volvió a su casa en París, Patricio Guzmán (80) ha concentrado su trabajo en aquella etapa concluyente del cine. El director de Nostalgia de la luz (2010) volvió a su domicilio en Francia tras completar una segunda filmación en Chile para su nuevo largometraje, que abordará el estallido social, así como el plebiscito de octubre de 2020 y la formación de la Convención Constitucional.

“Hay muchas secuencias de la gente en la plaza y en la calle, del personal que sale y se manifiesta y forma grupos, se desplaza. Sin ese material de movimiento, la película no se podría hacer”, explica. Aunque estima que terminará la cinta entre marzo y abril del próximo año, ya maneja certezas. Como que el inicio del filme es con el mismo estallido y los hechos se cuentan cronológicamente. “Desde que arranca, es pura acción. No hay ningún momento en que se detenga”, define.

El cineasta a fines de 2020 en Chile. Foto: Market Chile

A favor de sus entrevistados -casi solo voces femeninas, como LasTesis y Elisa Loncón-, en esta oportunidad su narración ocupa un lugar más reducido. Mucho más acotado, afirma, que por ejemplo en La cordillera de los sueños (2019), el documental que le acaba de dar su primera nominación a los Premios Goya. “Me gustó mucho haber elegido a solo mujeres en este caso, en que la información tiene que venir directamente de los entrevistados. No es una película de reflexión, es una película de acción”.

-¿Cómo logró el acceso a los miembros de la Convención?

Nuestra productora en Chile, Alexandra (Galvis), es quien busca a esas personas. Yo le digo que necesito 11 mujeres de 50 años y el resto entre 30 y 20. Ella me propone nombres, me envía fotos y yo elijo. Las cito en un departamento o un exterior, eso depende, y hago las entrevistas. Es muy agradable confrontarte a una persona y que te dé información, te cuente qué hace, por qué está ahí, en qué momento empezó a participar, por qué no lo hizo antes, cuándo se va a retirar, si ha recibido alguna herida, si tiene algún problema.

-¿Tuvo acceso a algunas sesiones de la Convención? ¿Era algo que le interesaba?

Sí, fuimos a algunas sesiones, no a todas, porque es imposible. Pero sí a varias. También existe un archivo que filma la propia institución, y ellos te proporcionan un trozo con la grabación de una persona que tú has señalado. Es muy bueno pero es una cámara fija, estática.

Guzmán en noviembre de 2020. Foto: Patricio Fuentes Y.

-Ha mencionado que en esta cinta sólo entrevistaría a mujeres. ¿En qué momento se decidió por esa idea?

Al principio. Me dije a mí mismo que era necesario hacer una película basada en las mujeres. En particular porque lo que pasa en Chile tiene un montón de voces femeninas, que hablan muy bien, que se expresan muy bien. Grupos feministas y grupos de trabajadores, de gente de todas las clases sociales. Al principio tenía dudas, pero apenas empezó el montaje me di cuenta de que funcionaba y, ahora en el montaje, con mayor razón. Es estupendo tener este abanico de mujeres. Las mujeres son explícitas, hay algo concreto.

-También entrevistó a LasTesis.

Sí, aparecen, hay una entrevista a ellas. Pero sobre todo aparece el grupo grande, la enorme coreografía que se multiplica. Ellas son muy claras, son un grupo coherente, muy bien fundamentado. Es notable el equipo de ellas.

-¿Cree que este documental también pueda funcionar como un retrato de los movimientos feministas en Chile?

La película no es feminista, y la mayoría de las entrevistadas no son feministas. Simplemente hay una variedad de personas que aparecen que son muy diversas. El feminismo en sí no me interesaba para nada desarrollarlo. Si alguna de esas personas se adscribe al movimiento feminista, está muy bien, pero no es mi interés. Lo que me interesa es qué es lo que están haciendo en relación al gran movimiento social que en Chile se desató. Realmente es una explosión única en el país. Eso sí me asombra. Es un momento único, interesante, clave, que remeció Chile entero.

-¿Antes de la segunda vuelta presidencial tiene considerado manifestar en público su apoyo por algún candidato?

Yo creo que sí, yo creo que sí. Tengo un apoyo por un candidato. Tú te lo puedes imaginar.

-Entonces podemos esperar un anuncio en las próximas semanas.

Cómo no, cómo no.