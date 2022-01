Amanda Kurt: la historia de la mujer tras los cuadros del destacado pintor chileno Guillermo Lorca

Guillermo Lorca García empezó a resonar a principios de la década pasada. Sus exposiciones en el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile (2014), y en museos alrededor del mundo, como en el Museo Venaria de Turín (2018), son solo algunas de las muestras del éxito de su carrera.

Actualmente tiene una exposición en el Museo Moderno Contemporáneo de Barcelona, donde comparte espacio con muestras de grandes artistas, como Andy Warhol, Salvador Dalí y otros. A pasos del Museo de Picasso, el chileno de 37 años presenta sus obras inspiradas en la naturaleza donde usa como influencia a Rembrandt y Diego Velázquez.

Pero su labor y su obra guarda una llamativa historia.

Se conocieron luego de que ella lo entrevistó para un examen en la universidad, donde estudió teatro. Javiera Gaete o Amanda Kurt, como se hace llamar en el mundo artístico, tenía 19 años y el 32 cuando empezaron su relación; sin embargo, ninguno siente que la diferencia de edad se haya notado.

Estuvieron juntos durante cinco años y en ese período nacieron cinco cuadros que llevan su rostro: El dragón negro, El encuentro, El ave del paraíso, El nacimiento de Venus y, uno de los más reconocidos, La cama Inglesa.

Dos de ellos hoy están en el recinto de Barcelona, en una exposición titulada El Esplendor de la Noche.

“Se dio solo esto de modelar. Nosotros pasábamos mucho tiempo en la noche, el Guille siempre pinta a esa hora, entonces yo iba a su casa y me tiraba al suelo a escuchar música. Ahí él me preguntó si me podía tomar una foto, que justo me llegaba una luz muy bonita y que quizás podía ser un cuadro. Ese no fue el primer cuadro, pero así partió todo”.

El encuentro - Óleo sobre tela

En ese periodo, Amanda Kurt todavía ocupaba su nombre anterior, Javiera Gaete. Se dedicaba al teatro en spots publicitarios y en 2018 debutó como actriz en televisión, en la telenovela vespertina Amar o morir (TVN). Guillermo Lorca asegura que uno de los principales motivos para elegir a Amanda como modelo fue su talento para interpretar.

“A mi me hacía sentido porque ella tiene una cara muy bonita y muy versátil. Fue muy natural, esas dos cualidades me parecían muy buenas. No solo sirve ser linda, además es capaz de hacer otros personajes y que no se note que siempre es la misma modelo”, asegura.

Camino a la música

Sin embargo, su camino como actriz terminó previo a la pandemia cuando en unas vacaciones en Tunquén sufrió un accidente en el mar que le hizo replantearse algunos proyectos y elegir el camino de la música.

“Yo antes estaba en un mundo superficial pero, luego del accidente en Tunquén, cambié mucho, para mejor. Durante la pandemia empezó mi búsqueda musical y cuando le presté atención a Nirvana me di cuenta a lo que realmente quería hacer y me propuse crear una canción”

Foto: Jimmy Gallard

Desde pequeña cantó en actos de colegio y festivales interescolares, principalmente impulsada por su mamá, bióloga marina. Su primer premio lo ganó en el festival salesiano Domingo Sabio donde, junto a una amiga, cantaron Tren al sur, de Soledad.

Actualmente se encuentra trabajando en varios proyectos. Es bajista de la banda emergente Jimmy Gallard y cofundadora de la productora Mira Mami, que hace poco lanzó su primer evento en el skatepark de la ciudad de Punta Arenas, donde ella entrena patineta.

Su principal proyecto musical es al que debe su nombre artístico, Amanda Kurt. Este nace de la mezcla de su segundo nombre y del cantante de grunge Kurt Cobain. Inspirada en la banda Nirvana y PJ Harvey Amanda se encuentra preparando su primer disco, Vida de perra, del que ya se encuentra disponible el primer single Corro. El lanzamiento oficial se planea para marzo de este año, dependiendo de la productora Lesprod.