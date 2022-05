Los 90: preparan la secuela de la serie Los 80 pero sin Juan Herrera

Una imagen sintetizó un recorrido de siete temporadas: la familia completa –abuelos, hijos, nietos, amigos– reunida para revisar imágenes de sus mayores alegrías durante los años 80. “Parece que no lo hicimos tan mal después de todo”, condensó con satisfacción un ya mayor Juan Herrera (Daniel Muñoz) en esa conmovedora secuencia ambientada en 2014, en compañía de Ana López (Tamara Acosta) y su clan.

Los espectadores –y gran parte de quienes le dieron vida– estimaron que ese salto hacia el futuro de Los 80 (Canal 13), aparte de resolver sin ambigüedades qué había sucedido con el matrimonio tras una gran crisis, era un buen cierre a una ficción que había retratado de manera entrañable a la familia chilena, alcanzando altas cotas de emoción e identificación en sus 78 episodios.

La familia Herrera.

Su final fue considerado un desenlace apropiado para la que probablemente sea la serie local más importante de los 2000 y también una de las que ha acumulado mayor arrastre, como lo refrendó la sintonía que la acompañó mientras estuvo al aire –entre 2008 y 2014–, sus posteriores repeticiones en la estación y su llegada al streaming (Prime Video).

Menos obvio resulta que, a ocho años de su conclusión, un nuevo proyecto busque dar continuidad a la historia de la familia Herrera y bajo el lógico y tentativo nombre de Los 90. Según diversas fuentes consultadas por Culto, Canal 13 encabeza la idea de concretar el retorno de Los 80, trasladando la trama hasta la década siguiente y desafiando la ausencia –forzada o deliberada– de algunos de sus principales involucrados.

Un regreso que marcaría uno de los mayores sucesos de la ficción nacional, poco o nada habituada a revisitar sus mayores éxitos del pasado, como practica con frecuencia la industria internacional.

Tamara Acosta en su interpetación como Ana López en los 80

Pero esa resurrección no estaría exenta de retos creativos. Daniel Muñoz ha expresado en más de una ocasión que no está interesado en volver a interpretar a su personaje, por considerar que el círculo ya se cerró con sus siete ciclos. Una convicción que no ha cambiado pese a los deseos de la señal por tenerlo una vez más en la piel del patriarca de los Herrera. Él simplemente ha dicho que no a quienes se han acercado con la idea.

Algo además deslizó en una reciente entrevista con The Clinic. Consultado sobre los intentos de revivir la producción, dijo: “sí, no son pocas las veces que se ha querido seguir con la serie, con Los 90 o Los Herrera o algo así, pero es algo que a mí me cuesta asumir que se haga. Hubo propuestas, pero yo nunca me enteré del detalle de ninguna ni me interesé mucho realmente”.

“Yo siento que ese proceso de contar Los 80 quedó redondito y se cerró con la serie. Que siga, que se extienda, pa’ qué. Tendría que ser una propuesta demasiado buena, que hasta ahora no ha aparecido”, concluyó.

Sin embargo, su negativa no ha paralizado la iniciativa del canal, que logró obtener una respuesta favorable de Boris Quercia, director de las cinco primeras temporadas de la serie. Actualmente, el realizador de Sexo con amor (2003) opera como una de las principales cabezas creativas del nuevo proyecto, en coordinación con Matías Ovalle, productor ejecutivo de la estación y el primer impulsor del retorno.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Por el contrario, según indican voces del medio, la propuesta fue rechazada por el guionista original de la ficción, Rodrigo Cuevas, quien tiene contrato vigente con Mega. Y debido a su fractura con la señal (al que demandó en 2020 por presunto despido injustificado), Daniel Alcaíno tampoco retomaría su rol de Exequiel Pacheco, el compadre de Juan Herrera en la historia.

Frente a ese escenario, las opciones del revival se reducen considerablemente y el nuevo foco pasaría por concederle el protagonismo de la trama a los personajes de Loreto Aravena (Claudia) y Tamara Acosta, ahora enfrentadas a los sucesos de los años 90. Y, de paso, justificar de alguna manera el vacío que dejen la falta de las otras figuras.

Toda una reformulación de la arquitectura dramática que definió el éxito de la serie. “Juan, Ana y Félix (el hijo adolescente de los Herrera, encarnado por Lucas Escobar Bolvarán) son los personajes principales, el resto podría ir y venir”, dice un miembro del equipo original sobre los obstáculos de un hipotético regreso.

El rumbo que tome el proyecto de manera definitiva estaría en manos de Quercia y Ovalle; Andrés Wood y su productora de cine y TV, Wood Producciones, no están implicados en el retorno, sellando otro cambio significativo respecto a la primera configuración de Los 80.