El camino de Zoe Gotusso: de realizar covers en YouTube a convertirse en la promesa del indie argentino

Fue en 2016 cuando la argentina Zoe Gotusso (25) subió a Youtube una versión propia de Fue amor, un tema original de Fito Páez. Al lado, en coros y guitarra, estaba Santiago “Santi” Celli. Ambos se presentaban en internet como Salvapantallas, nombre que tomaron de una canción de otro de sus ídolos, el uruguayo Jorge Drexler.

Para ese momento no dimensionaron qué tan lejos iban a llegar los covers que iban subiendo a la plataforma. Rápidamente se viralizaron y el mismo Páez, que compartió el video donde Gotusso y Celli interpretaban su tema de 1990.

Desde ahí todo fue un crecimiento acelerado: de versionar canciones de Drexler, a grabar con el uruguayo; la prensa los presentó como los nuevos Sui Generis; y lanzaron su propio EP en 2018, SMS, con temas propios. Al año siguiente, la dupla anunció su separación. Sin más motivos que explorar carrera como solistas, dieron por finalizado el proyecto. Fue ahí donde realizaron su debut y despedida en Chile con un concierto que los trajo al Teatro Coliseo en 2019.

“Fue muy lindo empezar a entrar en la industria con un mejor amigo al lado, en un dúo. Me gusta mucho compartir y me encanta todos los pasos que hicimos, desde las versiones hasta la decisión de hacer canciones propias. Aprender tantas versiones creo que me ha nutrido mucho en mi composición ”, recuerda en conversación con Culto.

Gotusso no tardó en mostrar sus composiciones como solista. Con sonidos que mezclan el R&B, el bossa nova y el pop, su música rápidamente se metió dentro de la escena indie argentina, compartiendo circuito artístico con bandas como Él mató a un policía motorizado.

Su primer single, Ganas, fue lanzado en medio de la pandemia y sin posibilidad de mostrarlo en shows masivos. Pero la virtualidad no es territorio desconocido para Gotusso y no tuvo problemas en sacar su disco debut en medio del confinamiento. Así mismo lanzó Mi primer día triste a fines del 2020, un álbum que la llevó a estar doblemente nominada al Grammy Latino, entre ellas en la categoría a Mejor Artista Nuevo.

Cuando repasa su historia hasta hoy y la velocidad con la que se ha convertido en un nombre conocido al otro lado de la cordillera, asegura que se sigue sorprendiendo con este despegue: “Mi primer disco me ha dado mucho y muy rápido. No sé si quería ir tan rápido”, dice.

El tono relajado y de calma no solo está presente en sus canciones, sino también en cómo se ´ha ido tomando los hitos que ha vivido como solista, entre los que destacan abrir el show de Maroon 5 y ganar su primer Premio Gardel en Argentina a Mejor Álbum Pop: “Soy como una deseante y una soñadora”, dice. “No me da vergüenza decir mis deseos en voz alta, pero no sé si en mi lista de deseos estaban los Grammy o un premio argentino. Me olvido de esas cosas”, confiesa.

“Estoy entregada en ser transparente y cantar lo que siento”

El álbum Mi primer día triste cuenta con 10 canciones. Allí la cantautora plasma su sensibilidad acompañada de guitarras y un sonido intimista, una mezcla que logró conquistar al público. Como prueba de ello, recientemente se presentó por primera vez en el icónico Teatro Gran Rex de Argentina y agotó todas sus localidades.

Ese día no solo compartió sus composiciones con el público, además celebró su cumpleaños número 25 en un escenario simbólico: un teatro que ha visto pasar grandes shows de la historia de la música argentina, incluyendo a los artistas que Gotusso partió versionando en YouTube. “Pensé que iba a estar más nerviosa, pero lo estoy disfrutando. Estoy tranquila con mi música, con mi equipo y encima la gente que viene y llena el lugar”, comenta al respecto.

Sobre el carácter intimista de sus composiciones, la cantante expresa que tiene estrecha relación con su honestidad: “Me siento bastante entregada y transparente y me encanta. Creo que tiene un costo emocional para mí, que es muy lindo, pero me tiene muy a flor de piel toda la desnudez”, dice. “Por ahí no nos damos cuenta o normalizo que cuento todo lo que me pasa, pero después el resultado, los abrazos en la calle, los mensajes, la calidad de amor, es un montón”, añade.

“Está bueno como autora, tener una composición que no sea mía en un álbum”

Sin alejarse de los covers y sus inicios, en este álbum también dejó espacio para volver a esa raíz. Amándote es el track número 7 del LP. La versión original pertenece al uruguayo Jaime Ross y Gotusso decidió incluir su propia interpretación en el disco. “Se la escuchaba cantar a mi mamá o sonaba en casa la versión de Jaime. Sería soberbio pensar que yo tengo todos los condimentos (compositivos), entonces en Amándote siento que me nutre de otra composición”, comenta sobre la decisión de incorporar otras autorías.

Gotusso también ha podido compartir con artistas chilenos, una de ellas es Javiera Mena con quien colaboró para la canción Pasión AKA ilusión de la chilena. “Nos queremos mucho y siempre que viene a Argentina me visita y me hace reír. Nos conocimos por la música, por una canción, pero creo que al final lo que importó más fue la amistad”, admite.

“A Gepe también lo quiero, nos hemos juntado a escribir. Me gusta Francisco Victoria, lo conocí en Córdoba cuando lo fui a ver a un show hace como cuatro o cinco años. Tienen un buen pop, pero quiero conocer más, por eso para mí ahora es una gran oportunidad para ir”, señala en la antesala de su regreso a Chile como parte del Ganas Tour, gira que la llevará también a Uruguay, Colombia y Nueva York.

Un encuentro con Chile interrumpido por el Covid

La fecha inicial para el debut solista de Zoe Gotusso en Chile estaba fijada para el pasado 28 de mayo, pero un imprevisto de último minuto obligó al equipo a suspender el viaje: parte del staff de la artista se encontraba con Covid. Rápidamente el show fue reagendado y finalmente la cita se dará este 23 de junio, manteniendo el recinto original, el Teatro C de Vitacura.

“Voy a tocar muchas canciones de mi álbum y voy a mostrar algunas nuevas. Creo que de alguna manera la gira está como despidiendo el álbum y dándole la bienvenida a otros. Voy a estar con guitarras y voz, muy despojada”, adelanta la cantante sobre su esperada reunión con el público nacional.

En el concierto también contará con la presencia del dúo chileno Yorka, quienes serán las encargadas de abrir el show de la argentina. La presentación de Zoe Gotusso será a las 20 horas en el Teatro C de Vitacura y sus entradas se encuentran disponibles a través del sistema PuntoTicket.