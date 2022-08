Netflix revela la fecha de lanzamiento del documental producido por Hillary Clinton

Netflix confirma un nuevo documental. De acuerdo al sitio especializado The Hollywood Reporter, el largometraje In Her Hands, fruto de HiddenLight Productions, la productora de Hillary y Chelsea Clinton, tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2022 el 9 de septiembre. Posteriormente, se estrenará globalmente en la “Gran N”, el próximo 16 de noviembre.

In Her Hands es un trabajo extraordinario de narración personal que nos ofrece una visión poco común y una comprensión real de lo que las mujeres en Afganistán han enfrentado en los últimos años”, dijeron Hillary Clinton y Chelsea Clinton, productoras ejecutivas de la película, en declaraciones recogidas por el Hollywood Reporter.

“Cuando escuchamos por primera vez sobre este proyecto, teníamos que involucrarnos. Creemos que las niñas y las mujeres, y los hombres y los niños, en todas partes se sentirán inspirados por el arduo trabajo, la inteligencia y la pura determinación de Zarifa Ghafari”, agregaron.

El documental es dirigido por Tamana Ayazi y cuenta la historia de Zarifa Ghafari, quien a los 26 años se convirtió en una de las primeras alcaldesas de Afganistán y la más joven en ocupar el cargo. Filmada durante dos años turbulentos, la película documenta su batalla personal por la supervivencia mientras su país se desmorona en medio de la rápida retirada de las fuerzas occidentales y el regreso al poder de los talibanes. Ante esta nueva realidad, Zarifa deberá tomar la decisión más difícil de su vida.