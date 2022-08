Cómo viene el panorama de las ferias del libro en Santiago para el segundo semestre

Con el avance de la vacunación masiva del coronavirus en la población, este 2022 las ferias del libro que suelen realizarse en Santiago durante el segundo semestre tendrán formato presencial, tal como se hacía antes de 2020. Si bien, hay ferias que ya retomaron la presencialidad en 2021, ahora eso ya parece consolidarse más y ser mucho más masivo. Eso sí, igual con presencia de lo digital.

Por eso, en Santiago se realizarán las cuatro principales: Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA), Festival de Autores de Santiago (FAS), Primavera del Libro y La Furia del Libro. A continuación los detalles en orden de realización.

Primavera del Libro

La ya tradicional feria organizada por la asociación gremial Editores de Chile -que agrupa a las principales editoriales independientes- abrirá los fuegos. Se realizará en cuatro días: 29, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Una novedad respecto a la versión 2021, que se hizo en dos lugares, es que volverá a su sede de siempre, el Parque Bustamante. Concretamente, en el Anfiteatro.

Según detalla a Culto María Paz Morales, la flamante presidenta de la entidad, la feria tendrá un horario entre 10.00 a 21.30 horas. “Vamos atener harta programación cultural. Agregaremos un sector de artes gráficas, ademas una ludoteca con juegos tradicionales”, señala.

Además, indica que no se pedirá Pase de Movilidad.

Festival de Autores de Santiago (FAS)

Organizado desde 2018 por la Corporación del Libro y la Lectura, y que agrupa a los sellos más grandes que operan en el país (Planeta, Seix Barral, Destino, Tusquets, Ediciones B, Catalonia, y los del conglomerado Penguin Random House), el FAS se realizará este año en el Centro Cultural de Las Condes, durante los días 21, 22 y 23 de octubre. Todo entre 11.00 y 21.00 horas.

“Van a haber invitados nacionales e internacionales. Habrán 90 actividades incluyendo presentaciones y firmas de libros. La idea es que la gente pase el día allá, almuerce ahí mismo, van a haber carritos de comida”, señala a Culto Daniela Correa, directora ejecutiva de la Corporación. Además, parte de las actividades se transmitirán vía streaming.

Correa agrega que para ingresar al evento se pedirá Pase de movilidad o test de antígeno negativo de 24 horas previas.

Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA)

Luego, retorna un clásico. La Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA), organizada por la Cámara Chilena del Libro. Se realizará entre los días 11 y 20 de noviembre y volverá a su lugar de siempre: el Centro Cultural Estación Mapocho, del que estuvo ausente durante 2020 y 2021 debido a la pandemia.

Desde la entidad, señalaron a Culto que por ahora no hay mayores detalles, ya que se encuentran en plena planificación del evento. Sí destacaron que parte del programa cultural será transmitido vía streaming.

Furia del Libro

El año de las principales ferias literarias lo cerrará La Furia del Libro. Organizada por el Colectivo La Furia, que agrupa a un buen número de editoriales independientes, se realizará durante los días 15 al 18 de diciembre en el lugar de siempre, la plaza central del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y como es habitual tendrá horarios diferenciados: Jueves 15 y viernes 16 entre 16.00 a 21.00 horas; sábado 17 y domingo 18 entre 11.00 a 21.00 horas. Eso sí, hay que considerar que durante los últimos años el horario de los viernes suele acotarse debido a los incidentes que se producen en el sector.

Como ocurre en cada una de sus ediciones, en La Furia se realizarán actividades culturales y editoriales. “Van a haber tres escenarios, uno en la plaza zócalo, al aire libre, y las dos salas del GAM que usamos siempre”, detalla a Culto el escritor Simón Ergas, el director de la Furia.

Además, indica que “por ahora” no pedirán Pase de Movilidad. “Hasta ahora no, pero no se sabe qué puede pasar. Ojalá que no, porque el año pasado se armó una cola en la entrada hasta Lastarria, no es la idea”, comenta.

También Ergas explica una iniciativa que tiene que ver con el mundo editorial de regiones: “La idea es generar una colaboración con actores regionales. El año pasado hicimos 5 mesones regionales: uno de Arica a Copiapó, La Serena-Coquimbo, Valparaíso, Valdivia-Punta Arenas, y otro de la Asociación de Editores del Sur. La Furia les pasó mesones, les pagó pasajes y alojamiento con tal que vinieran agrupados. Estamos trabajando para hacerlo de nuevo este año. Queremos invitar autores de regiones y quizás libreros.”

Asimismo, que este año en La Furia solo se realizarán actividades presenciales.