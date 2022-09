Lágrimas, amistad y leyendas del rock marcan el concierto tributo a Taylor Hawkins

Pasadas las cuatro de la tarde en Reino Unido (11 de la mañana en nuestro país), arrancó el primero de los dos conciertos en homenaje a Taylor Hawkins, el baterista de la banda Foo Fighters fallecido en marzo en Bogotá, Colombia, durante la gira sudamericana de la banda que también pasó por Chile, con una memorable presentación en el marco de la edición local del festival Lollapalooza.

El concierto, llamado Taylor Hawkins Tribute, se realizó en el Estadio de Wembley y fue transmitido en vivo a nivel mundial por el canal de YouTube de MTV y por la plataforma. En la apertura, los Foo Fighters en pleno liderados por Dave Grohl saludaron a la audiencia, ocasión en que se dedicaron sentidas palabras al compañero que ya no está. “Estamos aquí para celebrar la vida, la música y el amor de nuestro querido amigo y compañero de banda Taylor Hawkins”, dijo el ex Nirvana, visiblemente emocionado.

Los mismos Foo Fighters hicieron de banda soporte en varios pasajes del show, que contó con una larga lista de invitados, en que se cuentan amigos personales, colegas y héroes que influenciaron al malogrado baterista. Entre estos estuvieron artistas como el ex Oasis, Liam Gallagher y compañeros de ruta como Josh Homme, de Queens of the Stone Age y Alain Johannes. También se presentó Chevy Metal, el proyecto de versiones de clásicos del rock en que Hawkins participaba cuando no estaba ocupado con Foo Fighters. Esta participó en la edición chilena de Lollapalooza en el año 2013.

También estuvo en escena el comediante Dave Chappelle, quien recordó los días que había pasado con el músico y su hijo. “He visto a Taylor ser una estrella de rock muchas noches, pero era la primera vez que lo veía ser padre, y qué padre tan genial -señaló-. Taylor Hawkins es una leyenda de hombre, es una leyenda de músico y es una leyenda de padre”.

Asimismo, hubo participaciones grabadas con saludos en video. Allí pasaron figuras como Chad Smith, de Red Hot Chili Peppers; la cantante Billie Eilish y su hermano Finneas; Sir Elton John; Duff McKagan y Slash, de Guns ‘N’ Roses, y muchos otros.

Hubo momentos para tributar los gustos e influencias del músico. Un momento emotivo fue cuando Violet Grohl, la hija de Dave, subió al escenario para cantar dos canciones del fallecido cantautor Jeff Buckley (Grace y Last Goodbye) que eran de las favoritas del músico.

Asimismo, subieron a escena algunos de los héroes del artista. Así pasaron nombres como Stewart Copeland, el exbaterista de The Police; John Paul Jones, el legendario exbajista de Led Zeppelin; Brian Johnson, el veterano cantante de AC/DC; Brian May y Roger Taylor de Queen; Alex Lifeson y Geddy Lee, de Rush.

Hacia el final, los Foo Fighters volvieron a tocar en vivo desde la muerte de Hawkins. Un momento electrizante, en que Grohl no pudo evitar quebrarse y derramar lágrimas. Para la ocasión tocaron un set de sus canciones con bateristas invitados, como Travis Barker, de Blink 182, Rufus Taylor, Nandi Bushell, la niña baterista conocida por sus videos en que interpreta canciones clásicas del rock haciendo gala de su pericia técnica, además de Shane Hawkins, el hijo del fallecido músico.

Un momento especial ocurrió hacia el final con la aparición de Paul McCartney en el escenario. El músico de 80 años se sumó a los Foo Fighters, para interpretar temas del repertorio de The Beatles como Oh! Darling (junto a Chrissie Hynde de The Pretenders) y Helter Skelter.

El segundo show de homenaje a Taylor Hawkins está agendado para el 27 de septiembre en el Kia Forum, de Los Angeles, California.

Mira el concierto a continuación