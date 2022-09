Matías Bize y su cinta más urgente: “Me gusta que en un punto mis películas tengan algo de ópera prima”

Cada tarde la cámara comenzaba a correr exactamente a las 17:58 horas. En el momento que unos rayos de sol se filtraban a través del bosque, Antonia Zegers y Néstor Cantillana se ponían en la piel de Ana y Mateo, un matrimonio que pierde el rastro de su hijo pequeño, Lucas (Santiago Urbina).

Durante la siguiente hora y media cada segunda filmado se convertiría en la nueva película de Matías Bize, parte de una dinámica que se repetiría durante una semana, en busca de la mejor toma de todas. Ese ejercicio el director no lo aplicaba desde su primer largometraje, Sábado (2003): crear una película utilizando un plano secuencia, el recurso que implica prescindir de cualquier corte y que han empleado títulos tan disímiles como El arca rusa (2002), Birdman (2014) y Victoria (2015).

En este caso, de las siete tomas que en octubre de 2021 completó en las cercanías del Lago Ranco, el cineasta detalla que la sexta corresponde a El castigo, el filme que estrena en las salas locales este jueves 6.

“Siempre que aparecía alguna película con un plano secuencia pensaba en que quizás sería bonito volver a Sábado”, señala Bize a Culto. Si tardó tanto tiempo, explica, fue únicamente porque “no quería que la forma se comiera el contenido” y buscaba “una historia que fuera mejor película si la contábamos de esa manera”.

La premisa que lo convenció se la presentó Coral Cruz, guionista española que había ejercido como consultora de guión en dos de sus filmes previos, La vida de los peces (2010) y La memoria del agua (2015). Centrada en un matrimonio en una situación al límite, la historia volcó su exploración de las dinámicas de pareja hacia un relato propio del género de suspenso.

-¿Cuán consciente era de que estaba haciendo una película que sería punzante y directa?

Quería sorprender al espectador y no desde algo temático. Hay gente que no sabe qué es un plano secuencia, pero sí creo que eso funciona a favor. El personaje se fuma un cigarro, suenan los pajaritos, el tiempo pasa y se carga. Eso hace que sea brutal y fuerte. Me gusta que sea una película que interpela, que puede ser incómoda de ver para una pareja. Cómo estamos nosotros, cómo nos organizamos como familia, cómo son nuestros roles. La película pone de frente cosas que no acomoda tanto hablar.

-Fuera de que la cinta muestra a una pareja, está acotada sobre todo a la maternidad. ¿Esa reflexión la asociaría a algún momento de su carrera y vida?

Sí, tiene que ver con mi vida también. Ya estar en la paternidad y ver lo difícil que es para los dos lados, sobre todo la maternidad. En ese sentido, qué pasa con la presión que tienen las mujeres por ser mamás, qué pasa cuando no quieren serlo, cómo se les juzga, y luego tienen que ser mamás perfectas. Nosotros con Coral no tenemos la respuesta, pero sí nos parecía interesante plantear la pregunta.

-A 20 años de su rodaje, ¿cree que Sábado fue crucial en su carrera o considera que alguno de sus trabajos siguientes fue más fundacional en su cine?

No, yo creo que fue crucial. Sentó bases en cuanto al rigor, por todo lo que la ensayamos. La preparamos realmente como una obra de teatro. Eso para mí fue muy fundacional, porque siempre he trabajado así. Y también por lo experimental. Porque me gusta el desafío de no saber cómo voy a hacer una película. No pisar sobre seguro. Se habla de la ópera prima como la primera película de un director, que siempre son buenas y novedosas, pero también imperfectas. Me gusta que en un punto mis películas también tengan eso de ópera prima, de no saber cómo lo vamos a hacer.

-Ha mencionado que considera que El castigo y Mensajes privados (2022) comparten “un sello de autoría”. ¿Cuán difícil es mantener esa autoría en el contexto actual de la industria, en que van al alza las adaptaciones literarias y no literarias y las series de televisión?

Siento que a mí no me ha salido de otra manera. También tengo ganas de hacer series. También me dan ganas de explorar distintas maneras de contar historias. Pero hasta ahora he tenido la suerte de ser súper autor de mis películas. Sí, tengo coproductores, entra a veces la televisión francesa o alemana o española, pero siempre hay una confianza en que la película es mía. En ese sentido, me siento muy afortunado de poder haber hecho estas ocho películas tan libremente. Pero, claro, la situación actual es la que estás describiendo. Ahora los estudios son las plataformas.

-Plataformas que tienen muy definido que quieren.

Y filmado como si fueran todas iguales. Entonces tengo que ver cómo me voy a adaptar a esto. Es un cambio en el que hay que saber entrar. Es como cuando apareció el digital y la gente decía que el cine era el celuloide. Nosotros estrenamos Sábado en DVD, entrando con harta fuerza. Así son los tiempos. Como creador tengo que adaptarme a lo que vaya pasando, y siento que si logre hacer una película en un momento en que no se podía salir a comprar pan, también podré seguir adaptándome al nuevo escenario que hay en el audiovisual.

-¿Hoy cuán abierto está a realizar proyectos que no nazcan de Ud.?

Es interesante hacer algo que me den ganas de hacer. No te podría decir altiro si es algo que venga de mí o no. Hay series que me habría encantado dirigir: In treatment, This is us, Secretos de un matrimonio. Si eso me cayera a mí, perfecto, me encantaría hacerlo, creo que lo podría hacer muy bien y estaría feliz haciéndolo. También tengo ganas de proponer películas o series para plataformas. Tiene que ver con la motivación hacia una historia que me represente y que me den ganas de contar.