The Last of Us anuncia que tendrá segunda temporada

Con tan solo dos episodios estrenados, HBO ha confirmado una nueva temporada de la exitosa serie The Last of Us. El hecho fue dado a conocer durante el día de hoy por el gigante televisivo a través de un comunicado de prensa.

En el comunicado, el productor ejecutivo Neil Druckmann señaló sentirse “humilde, honrado y francamente abrumado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie.”. Druckmann también ideó el juego en el cual la serie se basa.

Craig Mazin, co-creador de la serie, agregó, “Estoy muy agradecido con Neil Druckmann y HBO por nuestra asociación, y estoy aún más agradecido con los millones de personas que se han unido a nosotros en este viaje. La audiencia nos ha dado la oportunidad de continuar, y como fanático de los personajes y el mundo que crearon Neil y Naughty Dog, no podría estar más preparado para volver a sumergirme en la historia”.

La serie tuvo un exitoso arranque. Según los ratings Nielsen y las propias cifras registradas por HBO Max, el primer episodio de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey fue visto por alrededor de 4.7 millones de personas en Estados Unidos. Así, la serie se convierte en el segundo estreno más visto de HBO, ubicándose detrás de House of the Dragon, el spin off de Game of Thrones que debutó el año pasado.

La primera temporada de la serie cubre los eventos del primer videojuego, por lo que se espera que la segunda cubra los eventos de la secuela The Last of Us Part 2. Dado que Mazin señaló anteriormente en el podcast The Playlist que la trama de la secuela tomaría mas de una temporada en cubrirse, la serie podría extenderse hasta una tercera.

El próximo capítulo se estrenará el domingo 29 de enero a las 23.00 horas (hora chilena), a través del canal televisivo HBO y la plataforma de streaming HBO Max.