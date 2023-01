The Last of Us revive clásico de Linda Ronstadt y marca nuevo peak de audiencia en tercer capítulo

Luego de dos primeros episodios cargados de ataques, muertes e infectados, The last of us estrenó Long, long time, con una historia de amor y nuevos personajes.

La serie de HBO se ha convertido en un éxito desde su estreno y este domingo marcó un nuevo peak de audiencia con 6.4 millones de espectadores, un 12% más que su segundo capítulo. Pero esa no fue la única cifra sorpresiva.

La canción de Linda Ronstadt, titulada como el episodio y usada en su inicio y final, aumentó un 4900% sus reproducciones en Spotify de Estados Unidos y se sitúa en el top 2 de Itunes US. En Chile, la canción hizo una aparición en el puesto 19 de la lista de Shazam, aplicación usada para reconocer música.

La serie de televisión hizo su primer desvío importante en la historia del videojuego original, y con el uso de un flashback mostró la historia de amor de Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett), dos sobrevivientes a la infección del hongo. La canción Long, long time, de Ronstadt, jugó un rol fundamental en la historia de este episodio. En las primeras escenas, Bill y Frank están situados frente a un piano con un libro de canciones. Frank comienza a tocar y cantar el track, pero rápidamente Bill se hace cargo de la interpretación. “El amor permanecerá, toma las cosas con calma. Suena como un buen consejo, pero no hay nadie a mi lado”, se escucha.

El capítulo giró en torno a la historia de amor entre estos dos personajes, conocidos por Joel (Pedro Pascal), quien al final del episodio llega a la casa de ellos y se encuentra con una carta de Bill, en la que explica lo que ocurrió al final de sus vidas. Durante la escena final del capítulo se muestra a Joel y Ellie (Bella Ramsey) más cercanos y escuchando la mencionada canción de Lisa Ronstadt.

Long, long time fue lanzada en 1970 como parte del álbum Silk purse, de Ronstadt. El sencillo pasó 12 semanas en la lista Billboard Hot 100 y alcanzó el puesto 25. En 1971, Ronstadt obtuvo una nominación al Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Femenina Contemporánea. Luego del estreno, la canción ha entrado en la lista de Itunes de ocho países y en 32 listas de Shazam alrededor del mundo.

La elección estuvo en manos del productor y director de la serie, Craig Mazin luego de que el locutor de Sirius/XM y su amigo, Seth Rudetsky, se la sugiriera para este episodio. Hablando con Variety , Mazin dijo: “Sabía que la canción necesitaba tocar ciertas cosas sobre el anhelo y el dolor y el amor infinitamente no correspondido”.

En el podcast oficial de The Last of Us de HBO , Mazin compartió su interpretación de la canción y dijo: “Hablando con Nick sobre la letra, [enfaticé] lo importante que era entender que la letra era alguien que decía que todo estaba bien. Que el amor me encontrará, que el dolor de la angustia, la pérdida y la desconexión sanarán. No, no lo hace. No, no lo es, y la persona que anhelo desde lejos, la amaré básicamente para siempre de la manera no correspondida. Para mí, solo pensé, qué hermosa idea de que nunca puedes llegar allí: cuanto más te acercas, más se aleja la luz de ti”.

El tercer episodio, marcó un nuevo récord de audiencia para la serie. Los 6,4 millones de espectadores representan un aumento del 12 % respecto de los 5,7 millones de la semana pasada, que en sí fue una mejora del 22 % respecto de los 4,7 millones del primer episodio. Solo para hacer una comparación, House of the dragon, el estreno más visto de HBO, en su tercer episodio ya sufría una baja en su audiencia.

Según Warner Bros. Discovery, los primeros dos episodios de The last of us ahora tienen un promedio de 21,3 millones de espectadores combinados. De esta manera, HBO tiene cuatro series diferente con un seguimiento de 15 millones de espectadores o más por episodio: la temporada 2 de The white lotus con 15,5 millones, House of the dragon con 29 millones y la segunda temporada de Euphoria con 19,5 millones.

Un nuevo hito de The last of us, que estrena cada domingo un nuevo episodio por HBO y HBO Max.