Sorpresa para todos: bailarines de Rihanna revelan que no sabían de su embarazo

La actuación de Rihanna en el Super Bowl ha dado mucho que hablar. Este miércoles sus bailarines dijeron a Entertainment Tonight que ellos no sabían del embarazo de la cantante y que incluso se enteraron en el momento de la presentación. El show de Rihanna -que repasó su exitosa carrera y hits- fue su primera presentación en cinco años y se convirtió en el segundo show de mediotiempo más visto en la historia, con un promedio de 118,7 millones de espectadores, solo detrás de Katy Perry.

Parte de lo que marcó su presentación fue la revelación de su segundo embarazo, confirmado después por sus representantes, mientras la cantante interpretaba y bailaba en una plataforma suspendida sobre el campo junto a sus 280 bailarines vestidos de blanco a su alrededor.

Apenas inició el show con Bitch better have my money, la barbadiense vestida de rojo entera se frotó el estómago y provocó que comenzara la especulación de si estaba esperando un segundo hijo o no. Una sorpresa para todos, incluidos sus propios bailarines. “No creo que nadie supiera realmente que estaba embarazada”, dijo la bailarina de respaldo Laila Hayes a Entertainment Tonight . “Lo escondió muy bien”.

“Todos estábamos confundidos viéndolo durante la realidad cuando ella subió allí y estaba mostrando su estómago”, agregó la bailarina. “Llevaba el mismo atuendo para uno de los ensayos generales, pero estaba cerrado con cremallera”.

Los bailarines fueron seleccionados en enero y ensayaron durante dos semanas sin la presencia de la cantante, hasta la misma semana del espectáculo. Hayes dijo que Rihanna usó suéteres de su marca Fenty de gran tamaño y mantuvo una distancia, por lo que nunca notaron si estaba embarazada o no. Otra de sus bailarinas, Luhnyae Campbell, agregó: “Amé verla en los ensayos. Ella era una luz. Podías ver en su rostro cuánto disfrutaba genuinamente la producción y actuación de los bailarines”.

A pesar de que la cantante no estrenó nueva música ni contó con invitados para su halftime show, se ha llenado de buenos comentarios, incluso la revista estadounidense Rolling Stone lo posicionó como el octavo mejor de todos los tiempos.

El regreso de Rihanna a los escenarios ha dejado a sus fanáticos más ansiosos que nunca por la llegada de un nuevo álbum. Al respecto la cantante en una entrevista publicada este miércoles por British Vouge dijo que sería “ridículo” si no se lanza este año. “Quiero que sea este año. Honestamente, sería ridículo si no fuera este año. Pero solo quiero divertirme. Solo quiero hacer música y hacer videos”, señaló.

Football - NFL - Super Bowl LVII - Half-Time Show - State Farm Stadium, Glendale, Arizona, United States - February 12, 2023 Rihanna performs during the halftime show REUTERS/Caitlin O'hara

Según la intérprete de Diamonds, aquello que la ha retenido de lanzar nueva música es la presión que se pone a ella misma y por lo “brillante” que es su último disco, Anti. “No es la forma correcta de ver la música porque la música es una salida y un espacio para crear, y puedes crear lo que sea. Ni siquiera tiene que estar en ninguna escala. Simplemente tiene que ser algo que se sienta bien. Podría ser una canción que me gusta. Literalmente podría ser así de simple”.

Agregó que si seguía esperando “hasta que esto se sienta bien, perfecto y mejor”, nunca se lanzaría un nuevo álbum. “Así que quiero jugar”, dijo. “Y por jugar, quiero decir que tengo mis ideas en la cabeza, pero todavía no puedo decirlas en voz alta”.