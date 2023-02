La basura de los genios: los 50 peores álbumes de grandes artistas

“No hay gran genio sin un toque de locura”. Con esa cita al filósofo griego Aristóteles, la revista estadounidense Rolling Stone inicia la publicación de su lista que escoge los 50 álbumes “monumentalmente podridos” de grandes artistas. “La verdadera estupidez, como la verdadera grandeza, es una cualidad subjetiva”, se lee en la nota que se adelanta a las críticas que podría generar.

Según la revista, un gran porcentaje de estos proyectos musicales fueron víctimas de la mala producción de los años 80, especialmente entre 1985 a 1988, “cuando los sintetizadores de bola de queso y los tambores de ráfaga de escopeta crearon un sonido que ha envejecido peor que un sándwich de atún y sardinas dejado al sol”, mientras que otros fueron producto de presión de las discográficas; separaciones de bandas; y hasta uso de drogas.

El listado está rankeado de lo menos malo hasta los fracasos más históricos. El top ten lo componen artistas como Kanye West (1), The Velvet Underground (2), Bob Dylan (5), John Lennon y Yoko Ono (7), Elvis Presley (8), Crosby, Stills, Nash, and Young (9). Entre los que salen de lo más malo, pero que igualmente están presentes se encuentran The Beach Boys (12), Elton John (13), David Bowie (17), Carole King (21), Madonna (26), Joni Mitchell (29), Fleetwood Mac (37) y Prince (38).

A principios de año Rolling Stone fue punto de críticas luego de una publicación de este estilo, los 200 mejores cantantes de todos los tiempos, en que la cantante Celine Dion no figuraba, lo que los hizo repletarse de malos comentarios.

Top 10 de “50 álbumes genuinamente horribles de artistas brillantes”:

1. Kanye West - Ye (2018)

La cima del podio la ocupa nada más ni nada menos que el escandaloso Kanye West. En los últimos años el artista se ha vuelto el centro de atención, pero no por su música, sino por los polémicos dichos, que van desde su quiebre con Kim Kardashian, a sus alabanzas y defensa a Hitler y los nazis.

“Sin duda, son las peores obras de su carrera, y sería fácil elegir Jesus Is King o Donda como el momento más bajo. Pero vamos con Ye de 2018 porque marca el comienzo del colapso artístico y personal más desastroso en la historia de la música popular. Con una duración de solo 23 minutos, el álbum caótico y a medio hacer se grabó en Wyoming justo cuando le dijo a TMZ que la esclavitud era una “elección” y comenzó a usar un sombrero Make America Great Again en público”.

Ye es el octavo álbum de estudio de Kanye y es el sucesor de uno de sus proyectos más aclamados por la crítica, The life of Pablo. Luego de sus controversiales dichos, el rapero regrabó el disco en solo dos semanas, y sus letras están orientadas a la salud mental y psiquis de West. Este álbum fue el primero del rapero que no logró una nominación en los Grammy en Mejor álbum de rap.

“Los escándalos de Kanye de 2018 parecen casi pintorescos en comparación con sus ediciones recientes, pero nunca ha hecho que la música sea menos vital que esta”, escribe Rolling Stone.

2. The Velvet Underground - Squeeze (1973)

Fue el quinto y último álbum de lo que fue The Velvet Underground. Squeeze fue grabado y escrito principalmente por el guitarrista y cantante Doug Yule, luego de que uno a uno cada miembro fuera dejando la banda. Finalmente, incentivado por el gerente Steve Sesnick, Yule siguió con el proyecto. Según el mismo, era como “el ciego guiando a otro ciego”.

“Squeeze podría haber estado bien como un esfuerzo en solitario de Doug Yule, pero ¿cómo un álbum de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos? Definitivamente no. Sin embargo, inspiró a un grupo británico emergente liderado por Glenn Tilbrook y Chris Difford a llamarse Squeeze. En muchos sentidos, ese es su mayor legado”, se lee en la publicación de Rolling Stone.

3. Yes - Union (1991)

Union es el decimotercer álbum de estudio de la banda británica de rock progresivo Yes. El disco fue el resultado de una reunión entre los ex miembros del conjunto, más la invitación de otros músicos anónimos.

“El problema era que estábamos a las tres cuartas partes de un álbum”, dijo Wakeman a Rolling Stone en 2019. “Estaban a tres cuartas partes de un álbum. Entonces, el álbum fue entregado a un tipo al que ni siquiera se le debería permitir una batidora, y mucho menos un álbum. Hizo el trabajo más espantoso en el disco”. Él mismo llamó al álbum “onion” (cebolla), porque lo hizo llorar.

4. Pantera - Metal Magic (1983)

“Pantera es sin duda una de las mejores bandas de metal de su época. Sin embargo, mucha gente no se da cuenta de que fueron una de las peores bandas de metal de una época anterior. Si necesitas estar convencido, echa un vistazo a su debut de 1983, LP Metal Magic , donde suenan como una banda genérica de la lista B”, escribe Rolling Stone.

Este fue el disco debut de la banda y fue realizado cuando Dimebag Darrell (16) y Vinnie Paul (19) aún eran adolescentes, bajo la producción de su padre, el cantante de country Jerry Abbott.

5. Bob Dylan - Down In The Groove (1988)

Es el vigésimo quinto álbum de estudio del músico estadounidense Bob Dylan. Para la revista estadounidense uno de sus peores discos, si es que no es Under the Red Sky, publicado en 1990.

“Down in the Groove no tiene un solo momento de redención. Es una colección rígida y sin vida de versiones (Rank Strangers to Me, Shenandoah), colaboraciones con el letrista de Grateful Dead, Robert Hunter (Silvio, Ugliest girl in the world) y originales (Death Is Not the End, Had a Dream About You, Baby) que se ven empañados por sonidos cursis de tambores y sintetizadores de los ochenta y una sensación general de pereza extrema”, escribe Rolling Stone.

El disco contó con la colaboración de Eric Clapton, Bob Weir, Jerry Garcia, Mark Knopfler y Paul Simonon; ni eso fue suficiente para la revista que lo catalogó como un “desastre”.

El resto del top ten lo componen:

6. Black Sabbath - Forbidden (1995)

7.John Lennon and Yoko Ono - Unfinished Music No. 1: Two Virgins (1968)

8. Elvis Presley - Fun In Acapulco: Original Soundtrack (1963)

9.Crosby, Stills, Nash, and Young - American Dream (1988)

10. Creedence Clearwater Revival - Mardi Gras (1972)

Revisa la lista completa aquí.