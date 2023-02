“Me siento emocionada por lo que viene”: Lorde adelanta que está trabajando en su próximo álbum

Hace solo uno meses y bajo la lluvia, el público chileno pudo disfrutar de Lorde y su desplante en el escenario del festival Primavera Sound. Este domingo la neozelandesa conversó con la revista Ensemble y adelantó que ya se encuentra trabajando para su próximo álbum, además de narrar la grata experiencia que ha tenido recorriendo el mundo con su último título, Solar power.

“Cumplí 26 años a fines del año pasado, y realmente me siento una especie de hoja nueva o algo así, ya sabes, algo sobre la segunda mitad de tus 20. Estoy como ok, estamos en eso ahora. No hay tiempo para j... alrededor. Así que me siento bastante motivada de una manera emocionante”, confesó la artista. Una sensación que se pudo reflejar en las letras y sonido de su último álbum a la fecha, que incursionó por el folk de los sesenta y mostró un lado más pop de ella.

Su regreso a la escena musical con Solar power estuvo marcado por la recepción polarizada y tibia por parte de algunos fanáticos y crítica, a diferencia de sus dos LP anteriores. La artista confesó que lo acepta y toma con calma. “Creo que el tercer álbum es como siempre real... de alguna manera te cruzas, ya sabes, ya no eres nuevo, y también quieres quizás cosas diferentes. Tenía cosas reales que quería, que solo tenían que ver con ese álbum. Me siento más clara y tranquila por haberlo hecho”.

Para promocionar el disco Lorde se embarcó en una gira que la ha tenido en 20 países, incluido Chile en noviembre pasado, y que está ad portas de retomar este mes. “Acabo de tener un año tan gratificante de gira. Ha sido increíble estar afuera haciéndolo de nuevo. Subestimé totalmente cómo me haría sentir, así que sí, es bueno. La vida es buena”, confesó.

Ella Yelich-O’Connor, su nombre real, reveló que el trabajo de su cuarto álbum ya se encuentra en proceso, pero no entregó más detalles del sonido que tendrá ni con quien está trabajando. “Me tomó bastante tiempo [empezar a trabajar en ello]. Quiero decir, me tomo mucho tiempo… investigo mucho, escribo mucho”.

Según la artista, su nuevo proyecto, aún sin nombre, podría tener una espera más corta que los cuatro años que tuvo su segundo y tercer álbum; incluso no cerró las puertas a que pueda ver la luz este 2023. “Cualquier cosa puede pasar. ¡A ver! Siempre mi intención es moverme lo más rápido que pueda y luego eso termina tomando diferentes formas. Pero este, realmente estoy tratando de hacerlo. No quiero esperar, ya sabes, así que toma de eso lo que quieras”.

La intérprete de Green light reveló que en esta etapa de grabación se siente feliz de no estar encasillada. “Ir por este camino extraño y que la gente no tenga ni idea de lo que vendrá después, eso es genial para mí”. Según sus propias palabras, algo distinto a lo que le ocurrió luego del ciclo de grabación y gira de su segundo álbum, Melodrama, en que “todo se sentía demasiado grande… Sentía que la gente creía demasiado en mí o algo así. Me sentí realmente asustada por eso”.