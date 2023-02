¿Cómo es el humor de Belén “Belenaza” Mora?

En diciembre del año pasado, Belén Mora -más conocida como Belenaza- fue una de las chilenas que se unió a la plataforma de streaming Amazon Prime Video con una rutina de stand up. En su show, cercano a los 50 minutos, la faceta de actriz de Mora toma protagonismo al momento de relatar sus historias personales, y es el recurso que usa para sacar las risas del público a través de la dramatización.

“En Soy latina me quise referir a lo que tenemos en común los latinos y también a lo que no tenemos”, dijo la humorista luego de su estreno. Los primeros minutos de esta rutina están enfocados en la pandemia y la vida online.

“Todas nos volvimos locas en la pandemia”, dice Mora, quien apeló a la cotidianidad para mantener una conexión con su audiencia. Chistes que giran en torno a la convivencia en pareja, la salud mental -sus crisis de pánico y problemas de ansiedad-, y la vida social a través de la plataforma Zoom, son parte de las primeras claves para entender una rutina que usa como estrategia relatar temas privados.

Con la intención de mantener a su audiencia atenta, la standupera busca mantener atentos a quienes estaban presentes en la presentación. “Levante la mano el que no ha tomado ningún ansiolítico. Están todos cagados. Tú eres anormal. Levanten la mano los que toman clonazepam”, dice entre gritos durante Soy latina. Las anécdotas ligadas a la apariencia toman fuerza en la segunda parte del show, cuando Mora comienza a darle sentido al título del show.

“Me acuerdo que me arreglé para ir a terapia. Me puse sostenes, llevaba dos meses sin usar (...) Yo estaba nerviosa. Hacer terapia online es difícil. Me arreglé mucho porque me importaba cómo me iba a ver en pantalla”. Desde ahí que la rutina comienza a dar un giro hacia el “ser latino” y reírse de las chilenas -apelando a su público femenino presente-. “Yo soy latina meh. Soy latina tronco ancho, espalda rugbista, pata corta, culo plano, cara de hombre (...) soy latina meh (...) Soy cuadrada sin curvas”.

Soy Latina de Belén Mora

Más adelante Belenaza hace mención a aquello que -según ella- une a toda América Latina, la telenovela Yo soy Betty, la fea. Las risas de los presentes se hacen notar cuando la humorista dice que trataron de afear a la protagonista -colombiana- con lentes y frenos. “O sea una chilena promedio”. La rutina continúa en esa línea con comparaciones a figuras como Selena Gómez y Jennifer López -que según la humorista los estadounidenses catalogan como latina-.

“Los chilenos llegamos tarde a la repartición de sabrosura (...) Lo único que quiero es irme de Latinoamérica e irme a Miami como todos los chilenos”, dice en más de una ocasión la humorista.

A través de su personalidad e histrionismo, la comediante buscará consolidar una noche exitosa este martes en el humor de Viña y llevarse las gaviotas, con un “Monstruo” que no ha aparecido en las dos primeras noches.

La noche de este martes 21 de febrero la abrirá Alejandro Fernández, seguirá con el humor de Belén Mora y el cierre en manos de Los Jaivas.