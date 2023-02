“Me moví mucho más de lo que hago en una rutina normal”: Rodrigo Villegas desmenuza su paso por Viña

Un exitoso paso por la Quinta Vergara tuvo Rodrigo Villegas en la cuarta noche del Festival. Luego de un aclamado espectáculo de Fito Páez, el humorista se enfrentó al Monstruo con chistes rápidos que lograron enganchar con el público desde un principio. A diferencia de los otros comediantes, en gran parte de su rutina utilizó recursos audiovisuales mientras bailaba y cantaba. Fue un éxito. La gente, al final, lo aplaudió de pie y le entregó las Gaviotas de Plata y Oro.

Villegas, hoy en conversación con el matinal de Canal 13, Tu día, abordó su triunfo de anoche. “Lo pasé increíble, ese era el objetivo y creo que la gente también lo pasó bien (...) esto es energía”. Respecto a su tipo de rutina Villegas dijo que estaba diseñada para no tener descansos. “Me moví mucho más de lo que hago en una rutina normal, pero no terminé cansado”, dijo. El humorista regresó dos veces al escenario porque el público le pedía más rutina.

Foto: Dedvi Missene.

“Fue una fiesta, una entrega de vibración. Se produjo una energía maravillosa (...) lo sentí del público”, fueron parte de lo que dijo el humorista que marcó 35.4 puntos entre las 23.46 y las 00.47 horas, con un peak de 37.5 a las 00.15 hora- casi igualando a Diego Urrutia. Belén Mora sigue en la delantera, al menos en sintonía.