Las mujeres dominan la música actual

Cuando se trata de comparar el éxito entre artistas, una de las maneras más sencillas es buscar su desempeño en las listas de Billboard, especialmente el Billboard Hot 100. Desde 1958, la revista publica semanalmente los 100 sencillos más exitosos, basados en sus reproducciones online, ventas (físicas y digitales) y transmisiones radiales, con el fin de promover la industria musical estadounidense e internacional. Esta semana ocurrió algo inédito. Por primera vez en la historia del listado, el top 10 está compuesto por íntegramente por 10 mujeres.

No es novedad que las artistas son quienes han dominado gran parte de este conteo en el último tiempo. La última vez que un hombre en solitario alcanzó la cima del Billboard Hot 100 fue en octubre del año pasado, con Steve Lacy y su canción Bad habit. Desde entonces, artistas como Mariah Carey, Taylor Swift, Kim Petras y Miley Cyrus han sido quienes se han coronado con la canción más transmitida de la semana.

En Culto hacemos una revisión de las mujeres que dominan las plataformas musicales y se anotaron con una entrada en la última publicación de Billboard.

*Ariana Grande (#1)

Cuando se trata de récords, Ariana Grande es una de las artistas que sabe de aquello. Desde 2018 la diva del pop vive un alza sostenida en su carrera con álbumes como Sweetener -ganador de un Grammy por Mejor álbum de pop- y Thank u, next. Actualmente, Grande es la artista femenina más seguida en Spotify con 88 millones y la segunda mujer con más reproducciones en la misma plataforma, con más de 35 mil millones.

A fines de febrero, Ariana Grande hizo su regreso a la escena luego de casi dos años para colaborar junto a The Weeknd. El exitoso remix se convirtió en la canción más reproducida de Estados Unidos y globalmente se encuentra en el puesto número 2 de Spotify. Este lunes la ex chica Nickelodeon se anotó con un nuevo número 1 en la lista Billboard Hot 100 con el remix de Die for you.

La nueva entrada de Grande logró que sumara nuevos récords a su hoja de vida. Se convirtió en la artista con más #1 de la década (Stuck with u, Rain on me, Positions, Save your tears y Die for you) y superó a Paul McCartney como la artista con más duetos en el número 1 del Hot 100.

*Miley Cyrus (#2)

Una de las grandes sorpresas de la escena musical este año, sin duda es Miley Cyrus. Casi una década después del peak de su carrera con Wrecking ball, Miley Cyrus sorprendió al mundo con Flowers. El éxito fue instantáneo y desde su estreno no ha dejado las primeras posiciones de las plataformas musicales.

El sencillo le ha valido unos cuantos récords a Cyrus: tiene el top 3 de la canción más reproducida en una semana de Spotify y alcanzó el peak de mayor oyentes mensuales para una mujer, con más de 84 millones. En el Hot 100, Flowers se situó seis semanas consecutivas en la cima y alcanzó el número 1 en 35 países.

El próximo álbum de la ex Hannah Montana, Endless summer vacation, se lanzará este viernes 10 de marzo.

*SZA (#3)

Cinco años de espera no fueron en vano para los fanáticos de SZA. A finales del año pasado, la cantautora estadounidense lanzó su álbum SOS junto a dos sencillos, Nobody gets me y Kill bill. Este último rápidamente se convirtió en un hit de Tik tok y llevó a la artista a un reconocimiento musical que nunca había alcanzado en solitario.

A pesar que Kill bill no ha logrado quedarse con el primer lugar del Billboard Hot 100 -aún-, la canción no ha salido de las tres primeras posiciones desde su estreno. Mientras que su álbum rompió el récord de la mayor cantidad de reproducciones en una semana para un disco R&B y se ubicó en el tope del Billboard 200 por 10 semanas consecutivas, la mayor cantidad de tiempo para una mujer en la década de 2020.

SZA anunció que el deluxe de su álbum será lanzado pronto y contará con 10 canciones nuevas.

*Pinkpantheress y Ice Spice (#4)

Dos de las carreras musicales más llamativas y novedosas de los últimos meses se unieron en un remix que no ha parado de sonar. La cantante de 21 años, Pinkpantheress, invitó a la rapera emergente Ice Spice para unirse en el remix de su canción Boy’s a liar, y explotaron las redes sociales.

Originalmente lanzada en noviembre pasado, la canción de la inglesa Pinkpantheress, coescrita y coproducida por Mura Masa, ya había logrado sus primeras entradas en las plataformas musicales, pero el toque de Spice era lo que necesitaba para transformarla en un hit. “Aunque haga drill, sus flows son únicos y las bases que elige son diferentes, a mucha gente le costaría rapear sobre mis beats, pero sabía que a ella le iría bien”, dijo en una entrevista a NME la británica.

Boy’s a liar Pt.2 alcanzó un peak en el número tres del Hot 100 y el número dos en Reino Unido.

Karol G y Shakira (#7)

Shakira y Karol G son la presencia latina de los Billboard Hot 100. Las colombianas se unieron en un himno contra sus ex parejas, TQG, para promocionar el nuevo álbum de la “Bichota”, Mañana será Bonito.

El video musical de TQG rompió el récord de la colaboración de mujeres latinas más rápida en superar los 100 millones de visitas en Youtube; mientras que en Spotify se ha posicionado cuatro días en el tope de la lista global. Las únicas instancias que un dúo de mujeres lo había logrado fue Ariana Grande junto a Lady Gaga y Cardi B junto a Megan Thee Stallion. Además, Shakira se convirtió en la primera artista en alcanzar dos números 1 en Spotify en lo que va del 2023 (Bzrp Music Sessions, Vol. 53 y TQG)

La entrada en el séptimo lugar del Billboard Hot 100, es el debut de Karol G en la lista estadounidense, y para Shakira marca su sexta entrada. Y si hay que hablar de éxitos, el nuevo álbum de Karol G se convirtió en el primer disco de una mujer latina en alcanzar el tope del Billboard 200, desde Dreaming of you de Selena en 1995.

Kim Petras (#8)

Uno de las colaboraciones que pasará a la historia de la música por polémica y exitosa, sin duda es Unholy de Sam Smith junto a Kim Petras. Ganadora de un Grammy por Mejor performance pop dúo/grupo, marcó la primera vez que una persona transgénero se queda con un premio de la Academia de la música.

“Solo quiero agradece a todas las increíbles leyendas transgénero antes de mi, quienes rompieron las puertas para que yo pueda estar aquí esta noche: Sophie, especialmente, mi amiga que murió hace dos años y quien me dijo que esto pasaría y siempre confió en mi. Gracias por la inspiración, Sophie. Te adoro y tu inspiración siempre estará en mi música”, fue parte de lo que dijo en su discurso.

Unholy fue la primera entrada de Petras al Billboard Hot 100 y alcanzó la cima de la lista en su cuarta semana. Desde su debut en octubre no ha abandonado la lista estadounidense.

Taylor Swift (#9)

La líder de reproducciones y lanzamientos tiene nombre y apellido: Taylor Swift. Desde el 2020 que la cantante de All too well pareciese no descansar y ha lanzado cinco álbumes (tres nuevos y dos regrabaciones con tracks nuevos).

Es por eso que no es una sorpresa que sea la mujer que reina en las reproducciones -más de 42 mil millones- y en récords de Spotify. Su último disco, Midnights se convirtió en el álbum más reproducido en sus primeras 24 horas, mientras que su sencillo Anti-hero se quedó con el récord a la canción más reproducida en un día. En el Hot 100, el sencillo de Swift se ubicó en el primer puesto por ocho semanas y se convirtió en su novena canción número 1.

Beyoncé (#10)

Lanzada como sencillo de Renassaince, Cuff it logró quedarse con el Grammy a Mejor canción R&B e hizo que Beyoncé sumara un galardón más esa noche, convirtiéndola en la artista con mayor cantidad de reconocimientos por parte de la Academia de la música (32). Luego de la transmisión de los Grammy, Cuff it alcanzó un nuevo peak (6) en el Hot 100 y no ha abandona el top 10.

Beyoncé es una de las artistas con más ventas discográficas, más de 200 millones de discos en todo el mundo, y así lo ha demostrado a lo largo de su carrera con exitosos debut. Sus siete álbumes han logrado debutar en el primer puesto del Billboard 200, lo que la convirtió en la primera mujer en lograr dicha hazaña.

Cuff it no es solamente un éxito comercial, la crítica la elogió en su momento e incluso fue elegida como una de las mejores canciones del 2022 por sitios como NME, Billboard, Consequence y Rolling Stone.