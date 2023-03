‘Sir’ Brian May: el legendario guitarrista de Queen es nombrado caballero por el Rey Carlos III

El cofundador y guitarrista de Queen, Brian May, fue nombrado caballero este martes por el Reino Unido. Como uno de los primeros en recibir el honor bajo el recién coronado Rey Carlos III, ahora uno puede referirse a él dentro de las islas británicas como Sir Brian Harold May, y se une a la lista de leyendas musicales que también han recibido el título como Mick Jagger, Elton John y Paul McCartney.

El músico fue condecorado “por sus servicios a la música y obras de caridad”. No es la primera vez que recibe un reconocimiento de la realeza británica: en 2005 recibió el título de Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE) de parte de la Reina Isabel II, por las mismas razones.

La condecoración del legendario guitarrista de Queen había sido anunciada originalmente en diciembre del año pasado. “Estoy feliz y agradecido de recibir este honor. Consideraré el título de caballero no tanto como una recompensa, sino más como un cargo, una comisión, para continuar luchando por la justicia, para ser una voz para aquellos que no tienen voz. Me esforzaré por ser digno, por ser ese Caballero de la Armadura Brillante” declaró en ese entonces.

May, quien en 2002 interpretó el himno de la monarquía God save the queen en el techo del Palacio de Buckingham, recibe el título meses después de que la banda, junto a Adam Lambert, abrieran el concierto del Jubileo de Platino de la difunta monarca, en junio del año pasado.