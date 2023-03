Todo en todas partes al mismo tiempo vuelve a los cines chilenos tras su triunfo en los Oscar

La película Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything everywhere all at once, su título original), la gran triunfadora de los premios Oscar 2023, volverá a exhibirse en la mayor parte de las salas chilenas.

El filme de los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, los “Daniels”, fue la gran ganadora en la ceremonia del pasado 12 de marzo. Tras su triunfo en los Globos de oro y el sindicato de actores, se perfilaba como favorita para los Oscar.

Los pronósticos se cumplieron con creces. La cinta protagonizada por Michelle Yeoh marcó la noche y de paso, dejó a varias películas de muy buena crítica (como Los espíritus de la isla, Tár y Los Fabelman) sin reconocimiento alguno.

Los galardones fueron en las categorías de: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz (Michelle Yeoh), Mejor Actriz de Reparto (Jamie Lee Curtis), Mejor Actor de Reparto (Ke Huy Quan), Mejor Edición y Mejor Guion Original, Mejor Dirección (Daniel Kwan y Daniel Scheinert).