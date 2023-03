Acoso de fans, nueva música y renuncia a las redes sociales: Billie Eilish y sus agitados días antes de Lollapalooza

“Estoy tratando de encontrarme a mí misma de nuevo (...) quiero vivir de otra manera”, señaló con su habitual franqueza la cantante Billie Eilish en charla con NME, en junio de 2022. Lo cierto es que la estrella juvenil ha vivido un último período en movimiento. No solo porque ha estado de gira en apoyo a Happier than ever, su último disco, que le permitió ser número estelar en festivales como Coachella y Glastonbury, además de bajar hasta Sudamérica, donde será headliner de Lollapalooza Chile, este viernes 17 a las 21.30 horas.

En la misma entrevista, la artista aseguró encontrarse en un momento de acomodo. Acaso como aquilatando la exposición y la fama a la que se ha enfrentado desde que explotó como el fenómeno musical juvenil, con el sencillo Ocean Eyes (2015) y obtener el reconocimiento de la industria al ganar cinco premios Grammy 2020, superando incluso a Taylor Swift, gracias a su álbum debut When we all fall asleep, where do we go?

Billie Eilish en Coachella (Photo by Amy Harris/Invision/AP)

“Quiero confiar más en mi instinto y escucharme más. El año pasado [2021], era un poco complaciente con mi vida y aceptaba cosas que no eran muy satisfactorias y quiero cambiar eso”, señaló, además de asegurar que está en un “período de transición real en mi vida personal”.

Parte de ese cambio tiene que ver con la exposición. Hace poco menos de un mes, en charla para el podcast de Conan O’Brien, se explayó sobre su decisión de dejar sus cuentas en las redes sociales. Algo a priori inusitado para una figura nacida y criada en pleno siglo XXI.

“Ya no lo miro más. Lo borré todo de mi teléfono, lo cual es un gran problema para mí”, señaló. “Porque amigo, no tuviste Internet para crecer. Para mí, fue una gran parte de, no mi infancia, no era un bebé iPad, gracias a Dios, pero, sinceramente, crecí en la época perfecta de Internet que no era tan Internet-y, yo tuve una infancia y estaba haciendo cosas todo el tiempo”.

Pero el punto, señaló, es que no le gustó verse en las redes expuesta a comentarios, virales y toda la amplia variedad de publicaciones. “Soy una persona que se conecta a Internet…y no cambiar nada sobre la persona que soy o la vida que vivo, y seguir haciendo lo que hago a lo largo de los años, y poco a poco los videos que veo y las cosas que veo en Internet son sobre mí ...‘eww, apestoso.’ No me gusta eso”.

Billie Elish y Finneas

De alguna forma Eilish ha tratado de hacer una vida en sus propios términos, pese a las presiones de la industria. “Odiaba que Internet tuviera un montón de ojos sobre mí. Solo quería estar haciendo cosas de adolescentes”, detalló. Por tal razón, asegura que incluso ha cambiado su personalidad. “Me sentí bastante atrapada en la personalidad que la gente tenía de mí”, señaló en la conversación con NME. “Luego la cambié por completo para joder a todos”.

Reveló que hubo un período de tiempo en que guardaba recelo a salir de su casa, precisamente debido a la exposición. Pero desde la pandemia, asegura que ha retomado sus escapadas para tomar algo de distancia .“He estado saliendo más durante los últimos dos años, estoy más relajada al respecto [y] me siento más cómoda”.

Parte de ese recelo se sustenta además en episodios concretos. La cantante ha sufrido el acoso de fans, de hecho, en febrero pasado se conoció la orden de alejamiento temporal que la artista logró interponer contra Raymond Black, un sujeto que se coló en su propiedad e incluso se desnudó para ducharse. Tras llamar a la policía, este fue arrestado.

No fue el primer caso. Antes, otro sujeto de 39 años llamado Christopher Anderson irrumpió en varias ocasiones en la casa familiar de la artista, entre fines de diciembre de 2022 y principios de enero. “Lamentablemente, esta no es la primera vez que un individuo desconocido intenta comunicarse con mi familia y conmigo específicamente acechándonos fuera de la casa de mi familia y haciendo profesiones de amor y amenazas de violencia contra mí”, detalló Eilish en un comunicado.

“Sin embargo, cada una de esas ocasiones, incluida la presente, me causa ansiedad, miedo y angustia emocional considerables por mi seguridad personal y la de mi padre, mi madre y mi hermano”, agregó. Me preocupa que algún día uno de estos individuos haga algo violento o extremadamente perturbador para mí o para uno de mis familiares”.

Nuevo disco y sus primeros pasos en la actuación

La artista además ha revelado como ha manejado su autoimagen. En sus comienzos, se le celebró la falta de sexualización que proyectaba, al no entrar en los cánones habituales de la industria para una mujer. Pero había algo más profundo. Todo se originó con una lesión en la cadera, en 2015. “Me envió por un agujero”, recordó. “Pasé por toda una fase de autolesión, no tenemos que entrar en eso. Pero la esencia de esto fue que sentí que merecía estar sufriendo”.

A ello se le sumaron diferentes lesiones y muchos diagnósticos erróneos, los que alimentaron su falta de confianza. Se ha referido a ese proceso como un gaslight, el coloquial término anglosajón para la manipulación. “Sentí que mi cuerpo me estaba manipulando durante años”, dice Eilish. “Tuve que pasar por un proceso de ver mi cuerpo como en realidad es. Y no es para atraparme”.

Billie Eilish en la premiere de la serie Swarm, de Amazon Prime Video, en Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

En lo artístico, Billie Eilish ha comentado que se encuentra trabajando en un nuevo disco, el tercero de su carrera, junto a su habitual colaborador, su hermano Finneas, quien a su vez, se ha hecho un nombre como solista. “Nos vemos todo el tiempo, y también ahora, estamos comenzando a hacer música nuevamente. Acabamos de comenzar el proceso de hacer un álbum, lo cual es realmente emocionante”, señaló a Vanity Fair. “Ahora tenemos días específicos en los que nos vemos, lo cual es realmente bueno porque, ya sabes, te atrapa la vida. Salgo mucho con mi hermano, en realidad. ¡Es mi amigo!”. Sin embargo, no reveló mayores detalles sobre la nueva música que están creando.

En paralelo, y tal como otros tantos, la cantante se prepara para incursionar en la actuación. El afamado medio especializado Variety, confirmó que la artista será parte del elenco de la serie Swarm, de la plataforma Prime Video. Se trata de un proyecto ideado por Donald Glover y Janine Nabers,en que Eillish interpretará a la líder de un culto femenino. De hecho, asistió al estreno en Los Angeles. La serie llegará a la plataforma este viernes 17 de marzo.

No es lo único. Billie Eilish no ha ocultado sus ganas de participar en la serie Euphoria, de cara a su tercera temporada. En charla con Vanity Fair se le preguntó por los crecientes rumores de que será parte del elenco. “Me gustaría serlo”, fue su respuesta. Ya tuvo una historia con la serie, cuando en 2021 aportó en la banda sonora con la colaboración Lo vas a olvidar, junto a Rosalía.