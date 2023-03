Meryl Streep es la última ballena jorobada del mundo: llega la inquietante serie Extrapolations

A mediados de 2037, en el contexto de un escenario global angustiante, la meta es que el planeta evite a toda costa subir su temperatura en 2ºC. Los líderes del mundo se reúnen a tratar el complejo presente y el incierto mañana en una cumbre climática en Tel Aviv, mientras los incendios forestales, las inundaciones y la sequía acentúan la crisis de refugiados.

La llave del asunto parece tenerla Nicholas Bilton (Kit Harington), el mayor multimillonario del orbe, quien causa polémica por su participación en un proyecto de construcción de un hotel y casino en el círculo polar ártico. Las especies sufren y en el corto plazo no será extraño que los niños vivan en un mundo sin tigres, cuervos y abejas.

Scott Z. Burns, guionista de Contagio (2011) y Efectos colaterales (2013), es la mente detrás de la producción que imagina ese futuro para los habitantes la Tierra. Su serie Extrapolations, que acaba de llegar a la plataforma Apple TV+ con sus tres primeros capítulos, es su esfuerzo por abordar sus preocupaciones en torno al cambio climático a través del lente de la ficción.

El primer episodio presenta a un puñado de caras conocidas: Sienna Miller es una científica abocada a salvar el planeta; Tahar Rahim es su pareja y un hombre con un voto clave en la cumbre climática; Daveed Diggs (Hamilton) es un rabino que se niega a cambiar Tel Aviv por Miami; Matthew Rhys es el empresario que sueña con hacer negocios en el polo norte y Heather Graham es la célebre actriz y cantante que lo acompaña.

Conforme progresa la temporada de ocho capítulos y la línea temporal avanza hasta el año 2070, las grandes figuras se multiplican en pantalla (Edward Norton, Diane Lane, David Schwimmer, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Tobey Maguire y un largo etcétera). De todas ellas, la estrella más grande –y la que tiene el papel más llamativo– es Meryl Streep.

La triple ganadora del Oscar juega un doble rol: encarna en algunas escenas a la difunta mamá de Rebecca (Sienna Miller) y, gracias a la aplicación de un particular software, le presta su voz a la última ballena jorobada de la Tierra, un animal que la bióloga busca empecinadamente en Colombia como parte de su labor enfocada en especies en extinción o que se creen desaparecidas.

Luego de que el personaje de Miller es introducido en el primer episodio, el segundo capítulo –ambientado en el año 2046– establece como foco la relación entre ambas, entre la especialista y el animal, y entre la mujer y su fallecida madre. El resultado es uno de las entregas más conmovedoras de la ficción escrita y dirigida por Scott Z. Burns.

La actriz de Alfie (2004) y Foxcatcher (2014) relató su encuentro con Streep en diálogo con Entertainment Weekly. “Le dije: ‘No puedo creerlo. ¿No hay nada que no puedas hacer? Ahora eres una ballena’’”, recordó, junto con llamar a Extrapolations una serie que “tiene mucho que ver con el amor y lo que deberíamos luchar para preservar. Tiene ligereza y veracidad”.

De ese modo, Streep agrega otro papel a su carrera en televisión, un área en que ha sumado importante actividad en el último lustro. En 2019 irrumpió como la mamá de Alexander Skarsgård –y suegra de Nicole Kidman– en la segunda temporada de Big little lies (HBO), y este año aparecerá en el tercer ciclo de Only murders in the building, la comedia protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Curiosamente, la ficción de Apple TV+ también asomo su segundo estreno desde el inicio de la pandemia.

El otro fue No miren arriba (2021), la sátira de Adam McKay para Netflix que también alertó sobre el futuro del planeta. En esa oportunidad, mientras recibía preguntas por su interpretación de una presidenta con ecos de Donald Trump y George W. Bush, reafirmó su compromiso con la actuación.

“Podría actuar como una política, pero no sería buena en eso. Actué como si pudiera tocar el violín, pero en realidad no puedo tocar el violín”, afirmó a The New York Times.