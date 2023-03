“Estamos en una época de recuperación”: Tom Morello deja incierto el regreso de Rage Against the Machine

No hay certezas sobre el futuro de Rage Against the Machine. Eso es al menos lo que deja claro Tom Morello en una entrevista publicada este martes por la revista Rolling Stone.

En 2019, la banda anunció una gira de regreso que los vería hacer 51 shows en Norteamérica y Europa; incluso se dieron las conversaciones con productoras locales para una presentación en Chile. Contemplada originalmente para 2020, la gira tuvo que ser pospuesta a 2022 por la pandemia. En el segundo show, el vocalista Zack de la Rocha tuvo una lesión en su tobillo que lo llevó a dar el resto de las fechas sentado.

Poco después la gira fue cancelada, citando a la lesión como la razón principal. Una decisión sorpresiva para los fans de la banda con tickets a estos shows, quienes suponían que De la Rocha simplemente daría las presentaciones sentado. En la conversación con la revista, el guitarrista fue preguntado si la banda reactivaría el tour una vez que el vocalista se recuperara. Morello simplemente le respondió que verían, y que si “llegaran a haber más shows, lo anunciaremos como banda. No lo sé. Solo sé tanto como tú, honestamente. Ahora mismo estamos en una época de recuperación”.

El guitarrista se mostró algo esquivo con las preguntas, por lo que el periodista presionó un poco más y le pidió describir el estado actual de la banda –considerando que a estas alturas el vocalista de la banda ya estaría recuperado de la lesión–, a lo que el guitarrista respondió “Rage Against the Machine es como el anillo de El señor de los anillos. Vuelve loco a los hombres. Enloquece a los periodistas. Vuelve loca a la gente de la industria discográfica. Ellos lo quieren. Quieren la cosa, y se vuelven locos. Si hay shows de Rage, si no hay shows de Rage, lo sabrás de la banda. No lo sé. Cuando haya novedades, vendrán de un comunicado colectivo de la banda. No hay noticias”.

Sin dejar el tema, el periodista le insistió sobre los shows cancelados, a lo cual Morello respondió: “¿Merecen los fans de Rage de todo el mundo ver a la banda? Por supuesto que sí. ¿Se beneficiarían los tiempos de una banda potente cultural, espiritual y rockera como Rage estando en el escenario? Por supuesto. No tengo noticias sobre eso. Pido disculpas. No hay nada en nuestras discusiones que diga sí o no”.

En otros puntos de la entrevista, el guitarrista mencionó estar trabajando en nueva música junto a su hijo de 11 años, discutió su reacción a la nominación de Rage Against the Machine al Salón de la Fama del Rock and Roll, y nuevamente recordó la Batalla de Santiago, esa legendaria presentación de 2010 en el estadio Bicentenario de la Florida que hasta el día de hoy ocupa un lugar especial en su corazón. “No hay nada como tocar un show para Rage. (...) Pon Testify, de la Batalla de Santiago. Puedes sentirlo. Puedes ver en el video caótico de un fan que jamás ha ocurrido algo así en la historia de la música. No hay nada como eso”.

El guitarrista pronto visitará Chile, para dar un concierto como solista el próximo 6 de junio en el Teatro Caupolicán. Las entradas para el show están disponibles por el sistema Puntoticket.