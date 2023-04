Morrissey alista su regreso a Chile para septiembre

Han sido meses agitados e intensos para Steven Patrick Morrissey (63). En rigor, no importa mucho cuando leas eso, es el sino de su carrera y parte de su existencia: de imponente y sensible fulgor creativo en los 80, los 90 y parte de los 2000, el británico ha trazado una trayectoria donde sus novedades artísticas conviven con controversias, declaraciones destempladas, dardos ponzoñosos contra rivales de toda la vida -de la monarquía a los sellos discográficos- y proyectos que rematan en el naufragio.

La última de sus aventuras en suspenso se llama Bonfire of teenagers, disco que se lanzaría en el primer trimestre de este año, pero que finalmente no vio la luz debido a una disputa entre el intérprete y su sello, Capitol Records: los acusó de querer sabotear el trabajo y de no darle el apoyo que merecía.

Y eso que en un principio el propio Moz -en su estilo de siempre- catalogó el disco como “el mejor que he hecho en mi carrera”. Al menos por invitados, no se quedaba corto: las canciones exhibían un listado que incluía a Iggy Pop, Jesse Tobias, Chad Smith, Flea y Josh Klinghoffer. Miley Cyrus también aparecía en el plan original y hasta alcanzó a grabar el track I am Veronica, pero después solicitó que la sacaran de la iniciativa.

Como fuere, el autodenominado como el gran disco de su vida no prosperó. E incluso, según Morrissey, Capitol se quedó con los derechos del álbum y lo ha retenido para evitar su lanzamiento. Ante el escenario, el inglés no se quedó masticando la rabia de brazos cruzados y de inmediato registró un nuevo trabajo, Without music the world dies, pero el que tampoco tiene cómo lanzar, ya que no cuenta con un sello discográfico estable.

No es el último tira y afloja del hombre de Suedehead en los últimos meses. En noviembre pasado, se retiró intempestivamente de una presentación en el Teatro Griego de Los Ángeles (ciudad en la que reside desde años), cuando apenas llevaba media hora de espectáculo.

No reveló ninguna razón para el exabrupto. Uno de los músicos de su banda fue el que debió salir a dar explicaciones a la audiencia. “Lo siento, pero debido a circunstancias imprevistas, el espectáculo no continuará. Lo sentimos mucho. Nos vemos la próxima vez. Disculpas.” Por cierto, nada sobre las “circunstancias imprevistas”. El mutismo siguió durante los días posteriores, pese a las especulaciones en las redes sociales que acusaban que el cantante no soportó el frío local.

Igual, el mundo de Morrissey sigue activo y dando vueltas. No se detiene y esta vez apunta a Latinoamérica, donde figuran algunos de sus fanáticos más fieles y devotos en el planeta.

Hace unos días, su web oficial anunció que vendrá a Centro y Sudamérica en septiembre y octubre. “Morrissey realizará una gira por Centro y Sudamérica durante los meses de septiembre y octubre de este año. Las fechas completas se anunciarán en breve”, era el escueto mensaje de la plataforma digital.

De inmediato se prendieron las alertas. Según pudo averiguar Culto con distintas fuentes de la industria de recitales, el músico sí incluirá a Chile en su periplo y por estos días cierra con una productora nacional su escala en Santiago para septiembre. Se está definiendo si sería poco antes del día 11 de ese mes o ya después de las Fiestas Patrias.

También se está resolviendo el lugar, pero una opción con altas posibilidades sería el Movistar Arena del Parque O’Higgins. Las coordenadas oficiales se difundirán en los próximos días.

Será, por lo demás, un show de grandes éxitos, pero donde también aprovechará de mostrar parte del material que aún no puede estrenar en disco, atado entre líos contractuales y entuertos diversos.

Durante marzo, cumplió algunas fechas en Europa, presentando un espectáculo de 20 temas, donde despliega algunas joyas de su era en The Smiths, como Girlfriend in a coma, Stop me if you think you’ve heard this one before, Half a person y Sweet and tender hooligan, hasta lo más célebre de sus días en solitario, en pasajes que van desde Everyday is like sunday hasta Irish blood, english heart.

Su nueva venida a la capital será su sexto paso por el país, en un recorrido que tiene como hitos su debut de 2000 en el estadio Víctor Jara y su controvertido paso de 2012 por el Festival de Viña del Mar, donde hizo valer su horario de aparición y no permitió que la dinámica habitual del evento atrasara su show.

La última vez fue en 2018, con un doblete en el Gran Arena Monticello y en el mismo Movistar Arena.