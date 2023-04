Muere el joven actor César Herrera, protagonista de la premiada cinta chilena Mis hermanos sueñan despiertos

Este jueves 20 se dio a conocer públicamente que César Herrera, coprotagonista del aplaudido filme Mis hermanos sueñan despiertos (2021), de Claudia Huaiquimilla, en el rol de “El Pulguita”, falleció hace unos meses.

Así lo confirmó la cuenta oficial del filme en Instagram: “Con mucho pesar les contamos que César Herrera, el talentoso actor que interpretó a Franco (el Pulguita), falleció hace unos meses. Por respeto a su familia y amigos decidimos esperar un tiempo prudente antes de comunicar la noticia a todos quienes se maravillaron con su trabajo”.

Luego sigue: “Cuando nos enteramos con el equipo de la película, fue un balde de agua fría. Durante el rodaje, César fue el hermano menor de todos los que trabajamos para contar esta historia. Gracioso, cariñoso y pelusón, pero increíblemente profesional a la hora de actuar y siempre listo para dar todo de sí”.

La causa del deceso de Herrera no ha sido comunicado por la productora o la familia.

Una de las primeras reacciones vino por parte de la directora Claudia Huaiquimilla, quien escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

“Sólo puedo decir lo que mis más cercanos ya saben, estás todos los días en mi mente y corazón querido César, acá siempre”, expresó la realizadora.

La cinta está inspirada en un caso real del año 2007, en el que 10 jóvenes murieron en un recinto del Sename en Puerto Montt.

Su estreno mundial fue en la Competencia oficial “Cineasti del Presente” del 74º Festival de Cine de Locarno en 2021. Ganó los premios a Mejor Actor (Iván Cáceres), Mejor Guion (Claudia Huaiquimilla y Pablo Greene) y Mejor Película Iberoamericana de Ficción en el 36º Festival Internacional de Cine de Guadalajara; y el Gran Premio Coup de Coeur (Mejor Película) y Premio del Público en el 34° Festival Cinélatino de Toulouse, entre otros.

Fue además escogida por la Academia de Cine de Chile para representar al país en la edición 64° de los Premios Ariel, donde logró la nominación a Mejor Película Iberoamericana.

“Ángel y su hermano menor Franco (César Herrera) llevan un año recluidos en una cárcel juvenil. Pese a las dificultades, han formado un sólido grupo de amigos con quienes pasan los días compartiendo sueños de libertad. Todo cambia cuando la llegada de un joven rebelde ofrece un posible escape: la única puerta para hacer esos sueños realidad. Inspirado en muchos hechos reales”, dice parte de su sinopsis oficial.

En la misma publicación de la cuenta oficial de Mis hermanos sueñan despiertos, quien reaccionó a la noticia fue Andrew Bargsted, quien interpretó a Jaime en la cinta. “Te llevamos para siempre en el corazón, Pulguita”, escribió.

Iván Cáceres, actor que dio vida a Ángel, hermano del rol de César Herrera en la película chilena, le dedicó sentidas palabras en su Instagram. “La pena que siento es enorme. Me dolió mucho tu partida hermano y estos meses he tratado de no pensar, tenía el sueño de que volviéramos a trabajar juntos, me hubiera gustado verte crecer y me destroza saber que eso ya no es posible”, comenzó señalando.

“Te veía como mi hermano chico y en parte lo fuiste para mi. Te tome mucho cariño, te llevare en mi corazón siempre y cada vez q grabe algo te lo dedicare. haré esto por los dos. Eras un genio al momento de actuar. Te extrañare mucho César”, agregó.