La conmovedora historia de amor de Augusto Góngora y Paulina Urrutia

Aunque ambos pertenecían al mundo de la cultura, ella lo percibía como una figura ajena a su órbita. No imaginaba que fuera interesante ni viable mantener una conversación ni menos compartir una situación más personal con él. “Para mí, era como Sergio Livingstone (…) Para mí, era un señor nada que ver con mi vida, con mi mundo”, contó Paulina Urrutia en el programa De tú a tú (Canal 13) en 2022.

Tras obtener su número a través de Coca Guazzini, Augusto Góngora la contactó a su teléfono. Era 1997, el comunicador se desempeñaba como productor ejecutivo de TVN y estaba muy interesado en conocer a la actriz de teleseries como Jaque mate y El amor está de moda. Pese a su reticencia, ella accedió y terminaron protagonizando una velada que se alargó y que terminó siendo el origen de una relación que se prolongó por 26 años, hasta la muerte del periodista, luego de casi una década padeciendo Alzheimer.

Convencidos de que debían visibilizar su situación con la enfermedad neurodegenerativa, el matrimonio decidió hablar públicamente de su historia como pareja y de las complejidades que provocó su diagnóstico.

“Decirle a todo el mundo significaba asumir su precariedad, las dificultades que él tenía, pero también darse la posibilidad de ser reconocido, querido, valorado, respetado y amado también, cómo era”, explicó Urrutia en 2018 en el matinal de TVN. “Se dio cuenta bastante antes que mucha gente que uno tiene que ser valorado y querido por lo que es ahora, en este momento”.

La pareja se casó en junio de 2016, tras 19 años de relación, y cuando aún no se hacía público su condición con el Alzheimer. La actriz llamó a esa ceremonia “un gesto de reconocimiento de una unión, un símbolo de unión, de compartir una vida”. “Uno dice: quiero estar al lado de este hombre, o al lado de esta mujer, hasta sus últimos días. O mis últimos días. Eso es una decisión”, agregó en el programa Mentiras verdaderas.

La enfermedad del comunicador avanzó durante la pandemia, según la intérprete reveló en diversas entrevistas.

En 2022 dijo a Canal 13: “Muchas otras personas están viviendo lo mismo y saben que una se empieza a volver loca, por el nivel de exigencia, de dolor, el duelo permanente y larguísimo. Es una muerte en cámara lenta donde día a día, hora a hora y minuto a minuto vas perdiendo algo de esa persona, y eso es abrumador. Pero al mismo tiempo es lo más bello”.

Según indicó, uno de los momentos en que llegó a comprender cómo lidiar con el Alzheimer fue cuando fueron por primera vez al psiquiatra tras el diagnóstico. “El doctor escuchó a Augusto, que había llegado enrabiado, con pena y terrible. Después le dijo ‘Gracias Augusto. ¿Y tú Paulina? ¿Qué dices?’. Yo me quedé helada, y Augusto dijo ‘¿Por qué va a hablar ella si esto es algo que me pasa a mí?’. Y el psiquiatra le dijo: ‘Porque ahora la realidad va a ser compartida, es lo que tú pienses y sientes, y también quién está a tu lado’. A mí eso me abrió el mundo. Me permitió generar un código con el Augusto que siempre fue convertirnos en una persona entre los dos. Yo siempre digo que estamos tan solos en la vida, pero que el ejercicio de la vida es que venimos a vivir con otros”, recordó la ex figura de Canal 13.

Ese deterioro –así como la historia de amor del matrimonio– es lo que explora el documental La memoria infinita, de la directora Maite Alberdi. Un proyecto que se llevó a cabo gracias a que Góngora convenció a su esposa de que era lo que deseaba.

“Implicaba abrir la intimidad, y tenía aprensiones con mostrar la fragilidad. Pero Augusto le decía: a ver, ¿qué te complica? ¿Que yo tenga problemas para comer? ¿Que se vea lo frágil que soy? Y él nos dijo muchas veces: yo filmé mucha fragilidad en mi carrera, yo registré mucha precariedad. No puedo tener miedo y no puedo esconder mi propia fragilidad”, contó la cineasta a Culto.

“La Paulina dice que el mayor acto de consecuencia de Augusto Góngora en su vida fue aceptar hacer esta película, porque tiene que ver con lo que él hizo durante toda su vida. Con la importancia del registro para él”, agregó sobre el filme que se estrenó este año en el Festival de Sundance y que llegará a cines locales de manera póstuma en una fecha a definir.