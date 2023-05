Los Colonos obtiene importante premio en el Festival de Cannes

Tras su estreno de este lunes en el Festival de Cannes 2023, la película chilena Los colonos acaparó elogiosos comentarios de la crítica. The Hollywood Reporter la llamó “una mirada provocadora al pasado colonial de Chile”. En tanto, IndieWire la rotuló como “un magistral debut” y, trazando un paralelo con el nuevo largometraje de Martin Scorsese, aseguró que es “una obra complementaria de Killers of the Flower Moon”.

Esa favorable recepción se tradujo en un galardón: hoy el filme ganó el premio FIPRESCI, reconocimiento que la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica entrega a las cintas en competencia en los principales apartados del certamen.

Foto: © Quijote Films

En el caso de la ópera prima del realizador Felipe Gálvez, una ficción en torno al genocidio selk’nam, se adjudicó la distinción correspondiente a Una Cierta Mirada, sección en la que se medía ante otros 18 largometrajes. En los últimos años otros títulos que alzaron ese premio son Beasts of the southern wild (2012), de Benh Zeitlin; Jauja (2014), de Lisandro Alonso, y Girl (2018), de Lukas Dhont.

“Por su hábil narración, que arroja luz sobre conflictos sociopolíticos significativos y en ocasiones pasados por alto, inherentes a la historia de la colonización latinoamericana, y su singular aproximación a su tema a través de su estilo cinematográfico”, indicó el jurado de esta edición.

Situada en Tierra del Fuego en 1901, Los colonos presenta la brutal misión que encaran un teniente inglés (Mark Stanley), un mercenario estadounidense (Benjamín Westfall) y un mestizo (Camilo Arancibia): abrir una ruta para las ovejas de un estanciero hasta el oceáno Atlántico. Una tarea en la que cuentan con pleno aval para matar a indígenas de la zona. Siete años después, Vicuña (Marcelo Alonso), un político enviado por el Presidente Pedro Montt, viaja al lugar para investigar los antecedentes de los crímenes cometidos.

La película ya confirmó las coordenadas de su estreno en importantes territorios. Mubi anunció que adquirió sus derechos de exhibición en Latinoamérica, Norteamérica, Reino Unido, Italia, Alemania, Austria, Suiza, Turquía, Benelux e India, y también se confirmó su debut en salas de Francia.

Puedes revisar el primer clip a continuación: