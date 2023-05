De Nick Cave a David Cronenberg: Mubi aterriza en el país con su primer festival de cine

Tomas (Franz Rogowski) es un director de cine alemán que acaba de terminar el rodaje de una nueva película. Tras una jornada final algo tensa, se asoma a una noche de fiesta en un club de baile de París. En la oscuridad del lugar conoce a Agathe (Adèle Exarchopoulos), una profesora que retomó la soltería, con la que se gustan y terminan pasando la noche juntos.

Pero él está casado y, contrario a lo que dictaría la lógica, se lo cuenta a su esposo, un inglés llamado Martin (Ben Whishaw). “Tuve sexo con una mujer. ¿Puedo hablarte de eso, por favor?”, le dice cuando regresa a su hogar, frente a la indiferencia de su pareja. Luego, con esa misma frontalidad, le asegura a Agathe que, aunque apenas la conoce, ya está enamorado de ella.

Pasajes (2023).

Rehén de su ego y sus impulsos, Tomas está al centro de un triángulo amoroso que a medida que pasan los días adquiere nuevas contradicciones y giros bajo la mirada de Ira Sachs, el responsable de Pasajes. El director estadounidense, conocido por su cálida exploración de las relaciones humanas (Love is strange, Por siempre amigos), filma su cinta más incisiva en la capital francesa, un íntimo retrato del deseo y las trampas del amor, que se eleva en gran medida a través de sus impecables actuaciones.

Gracias a los elogios que acaparó en Sundance y Berlín, es uno de los títulos más celebrados de la primera mitad de 2023 y, antes de su debut en salas nacionales (programado para agosto), llegará a la Cineteca Nacional en una función única fijada para el 10 de junio. La exhibición será uno de los platos fuertes de Mubi Fest Santiago, la instancia que la plataforma inaugurará el próximo mes en Latinoamérica, comenzando en Chile (entre el jueves 8 y el domingo 11) y luego continuando por Colombia, Argentina, México y Brasil.

Pasajes aterriza en calidad de preestreno, pero la programación también incluye algunos de los principales títulos que la compañía ya ha mostrado en pantalla grande. Esa grilla la encabeza su largometraje más convocante a la fecha: Aftersun, la excelente ópera prima de la escocesa Charlotte Wells.

Protagonizada por Paul Mescal –nominado a la última edición de los Oscar– y la joven Frankie Corio, es una sentida aproximación a las vacaciones que la realizadora disfrutó con su padre en Grecia en los 90. Sus 101 minutos contienen la emoción, la luz y la contradicción de los recuerdos de infancia, en cruce con las bondades del mejor coming of age.

Close (2022). Foto: Kris Dewitte

Ese género también es parte de la esencia de Close. El belga Lukas Dhont (Girl) presenta la estrecha amistad entre dos niños, Léo (Eden Dambrine) y Rémi (Gustav De Waele), y el cruel escrutinio al que son sometidos por sus pares en el colegio. El giro dramático de la historia –y todo lo que desencadena– no se olvida con facilidad.

Primera película de Mubi en exhibirse en el país (a comienzos de 2022 y sólo en un par de cines), la japonesa Drive my car también formará parte del espacio. Ryûsuke Hamaguchi filma quizás su mejor trabajo inspirado en cuentos de su compatriota Haruki Murakami que indagan en la pérdida y la soledad. Sus tres horas de duración pueden lucir algo intimidantes, pero la recompensa es grande.

Y de un maestro de la literatura se salta a un prodigioso cantautor. Las inquietudes de Nick Cave se manifiestan en This much I know to be true, cinta del australiano Andrew Dominik (Blonde) que navega por la creación musical detrás de sus discos Ghosteen (2019) y Carnage (2021), su permanente colaboración con Warren Ellis y los tópicos que lo asechan. Aunque se puede ver en el catálogo de la plataforma, esta es la primera función que tendrá en el país.

Wong Kar-wai es una de las personalidades más asociadas con Mubi, gracias a que la plataforma tiene en exclusiva las versiones restauradas de parte importante de su filmografía. Ahora estará en la Cineteca Nacional con Chungking express (1994), una de las tres obras con las que el oriundo de Shanghái apareció en la última encuesta de las mejores películas de todos los tiempos de la revista Sight and Sound. En tanto, David Cronenberg se inscribirá con Crimes of the future (2022), su magnética exploración de las vísceras y el destino de la humanidad, con la que puso fin a ocho años de ausencia de la pantalla grande.

Crimes of the future (2022). Foto: Nikos Nikolopoulos

Además de la proyección de filmes, Mubi Fest Santiago ofrecerá conversaciones con cineastas locales. Los directores y artistas visuales Cristóbal León y Joaquín Cociña mostrarán La casa lobo y el corto Los huesos, conformando una función doble que estará seguida de una charla sobre su trabajo como dupla. Y Roberto Doveris (La plantas) hará lo propio con Proyecto fantasma, su recién estrenado segundo largometraje, sobre las singulares experiencias de un joven (Juan Cano) que trabaja como paciente simulado.

“Creemos que el cine detona pensamiento y comunidad, y la presencialidad de estas proyecciones en salas nos invita a encontrarnos, a reflexionar y a extender la conversación en torno a cada película”, indica Sandra Gómez, directora de Marketing de Mubi Latinoamérica, junto con definir al certamen como “un espacio idóneo para cultivar la cinefilia, conectar con nuevas audiencias y fortalecer el tejido social local”.

Marcelo Morales, director de la Cineteca Nacional de Chile, señala que el festival “implica forjar una relación estrecha de colaboración con Mubi, una plataforma que justamente coincide con nuestros criterios donde la calidad es lo prioritario y que buscan no solo quedarse en el streaming, sino que están muy conscientes de la importancia de generar instancias presenciales, donde el público comparta potentes experiencias cinematográficas”.

Las entradas para el evento tendrán un valor de $2.500, y estarán disponibles en la web www.cinetecanacional.cl en los próximos días. Además, quienes ingresen a mubi.com/cinetecanacional podrán disfrutar de 30 días gratis de Mubi.

Proyecto fantasma (2022).

Revisa la programación a continuación:

Viernes 9 de junio

Chungking Express (Wong Kar-wai. Hong Kong, 1994)

Los Huesos (Cristóbal León y Joaquín Cociña. Chile, 2021)

La Casa Lobo (Cristóbal León y Joaquín Cociña. Chile, 2018)

This Much I Know to Be True (Andrew Dominik. Reino Unido, 2022)

Sábado 10 de junio

Close (Lukas Dhont. Bélgica, Países Bajos, 2022)

Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi. Japón, 2021)

Pasajes (Ira Sachs. Francia, 2023)

Domingo 11 de junio

Aftersun (Charlotte Wells. Reino Unido, Estados Unidos, 2022)

Crimes of the Future (David Cronenberg. Canadá, Grecia, 2022)

Proyecto Fantasma (Roberto Doveris. Chile, 2022)