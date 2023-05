Pamela Leiva: “No muchos tenían fe en que iba a triunfar en Viña, pero hoy las personas me ven distinto”

“¡La Pamela está haciendo un programa como Pancho Saavedra!”, es lo que cuenta la señora María Farías, la madre de la comediante Pamela Leiva, a sus compinches en Puente Alto. La comparación con el conductor de Lugares que hablan no es casual. Tal como él, Pamela Leiva, la triunfadora de Viña, tendrá su propio programa en que recorrerá Chile en busca de clubes y asociaciones que tengan una historia curiosa.

El Club se llama el espacio que marcará el debut de Pamela Leiva como animadora. Esta es la nueva apuesta del Área de Cultura de Canal 13, a estrenarse este sábado 3 de junio en el espacio de Cultura con ustedes, a las 15:15 horas. Es decir, un franjeado que entrará en la competencia de las tardes de fin de semana. Se trata de un espacio que recorre las historias tras clubes repartidos en todo el país. Desde volantineros en Valparaíso, pasando por una asociación que recrean vestimentas y armas de los vikingos en Talca, a un club de viajeros que recorren el país en sus motorhome (que serán el eje del primer programa).

Pamela Leiva. Foto: Juan Farias / La Tercera

La comediante detalla a Culto que recibió la propuesta de tomar la conducción del programa tras su triunfal presentación en el Festival de Viña, el pasado domingo 19 de febrero. Una desafío, que dice, no dudó en aceptar ya que conoce a las cabezas tras el espacio, la productora Cooking Media, desde sus días en el reallity 1810, lo que allanó más el camino. “Recibo un llamado de Cooking Media y me plantean que esté en la conducción, me lo presentan y me encantó. Me gustó el espíritu del programa y lo que vamos a mostrar, es totalmente distinto a lo que he hecho en televisión, en que siempre he sido como la invitada a los programas”.

A Leiva el proyecto la entusiasmó. “Me dieron unos días para pensarlo, pero salí de la reunión con ganas de decirles ‘sí, acepto’ ¿Si tuve dudas? Mijito, el que tenga miedo que no nazca ajajaja (ríe) y yo soy una mujer que le gustan los nuevos desafíos y me sentía con las capacidades para poder hacerlo. En alguna oportunidad yo tuve la posibilidad de hacer algo así pero a más baja escala. Un programa de picadas de la Municipalidad de la Florida hace muchos años atrás y ahí como por primera vez saboreé esta experiencia de de estar frente a una cámara sola como conductora y siempre me quedó el bichito. Pero los proyectos siempre habían sido esquivos y yo creo fielmente en que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Y El Club me llega en un momento perfecto”.

La nueva conductora detalla que lo más complejo de tomar el desafío ha sido manejar los tiempos. Las grabaciones en regiones le toman varias horas del día, lo que ha debido acomodar a su intensa agenda de presentaciones como comediante. De hecho, por eso dejó su participación como panelista en el matinal Tu Día, al que se había sumado tras su presentación en Viña.

“Ha sido intenso, muy intenso. Muchas veces me ha pasado que terminamos de grabar y parto a tomar un avión, me subo a bus inmediatamente. Pero, ¿sabes qué? Estoy tan agradecida de las cosas que están sucediendo que es un cansancio con una sensación tan rica, tan satisfactoria, porque yo llevaba muchos años trabajando para que sucedieran todas estas cosas que están pasando, entonces estarlo viviendo, decir valió la pena el esfuerzo, lo disfruto mucho”.

Pamela Leiva. Foto: Juan Farias / La Tercera

En su nuevo rol de conductora, Leiva le pidió algunos tips a uno con experiencia en el rubro, Pancho Saavedra. “Él es un hombre muy generoso y me dio consejos porque más o menos él ya tiene la experiencia de hacer un programa que no es igual, pero también va mostrando personas y todo. Y la verdad es que el equipo con el que estoy trabajando ha sido súper generoso conmigo”.

Leiva detalla que para pararse frente a la cámara y llevar el peso del programa, ha contado con apoyo de la productora. “Me apañan, me ayudan, me guían. Y también me dan la posibilidad de mostrar lo mío. No es que ellos me digan todo lo que tengo que hacer, ellos me dan los pies y yo también me dejan fluir, que era lo que yo quería”.

Eso sí, aclara que al momento de entrevistar en el equipo le dan algunas directrices de lo que tiene que indagar, pero que frente a la cámara solo se deja fluir. “Yo utilizo mi curiosidad. Cuando me dicen vamos para tal club no averiguo nada de nada, para llegar con la curiosidad innata que uno puede tener, que también la puede tener el televidente. Creo que ahí están las diferencias; el día con la gente, el poder compartir este trabajo con más personas en un trabajo más colectivo que individual”.

Pamela Leiva. Foto: Juan Farias / La Tercera

¿Qué es lo que te ha sorprendido de este trabajo?

La cantidad de clubes que hay. Uno no se imagina porque ya, uno ha escuchado que está el Centro de madres, un club de Rayuela por allá, hay un montón de personas que se reúnen en distintos clubes por distintas aficiones. Pero lo más lindo, lo más lindo, es ver el común denominador de todos esos lugares, que es el acompañarse, el cariño que encuentra la contención. Hacer también la vida afuera, el darse esos espacios, esos tiempos de poder hacer algo que uno disfruta.

¿Te proyectas como animadora? ¿Es una faceta que quisieras mantener?

Yo siento que voy paso a paso esto. Esta oportunidad no la estaba buscando, así como trabajando para que sucediera. Es distinto de Viña que para mí era un objetivo por el cual yo sabía que iba a llegar en un momento, porque trabajaba en pro de eso. Esto me llegó como un regalo. Me está abriendo una posibilidad muy grande. Hoy día mi energía está en eso, quiero que al Club le vaya bien. Me gustaría que salgan muchas, muchas temporadas. Como le dije a los chiquillos que después hagamos El Club internacional ajajaja (ríe).

¿Te llegaron otras ofertas de proyectos además de El Club?

Sí, me han llegado proyectos, pero la verdad es que ni siquiera me he sentado a conversar. Como que me han llamado y he dicho no, muchas gracias porque estoy en esto y también soy honesta en decirlo, el que mucho abarca, poco aprieta. No me quiero volver loca tomando todo, todo, todo lo que me ofrecen hacer, porque al final nada lo vas a hacer bien. Vas a hacer todo a medias y no me gusta hacer las cosas así.

Pamela Leiva en el rodaje de El Club

“Viña te abre muchas puertas”

La oportunidad de conducir El Club llega tras el éxito de su presentación en el Festival de Viña. Una experiencia que ella asumió sin complejos, en la que incluso no dudó en pedir a la organización ser programada el mismo día en que estaba la colombiana Karol G, pese al riesgo de salir a escena tras su presentación.

“Sabía el riesgo, pero no sé, yo confiaba en que todo iba a fluir -dice Pamela Leiva-. Yo amo a Karol G y creo que todas las fans de Karol y de Paloma Mami tenemos cosas en común. Entonces yo sentía que tenía muchas cosas en común con ese público, por el mismo mensaje que tiene Karol en sus canciones, ¿cachai? Creo que eso nos ponía en una sintonía muy especial. No tengo duda que en otro día igual hubiera funcionado, pero ese público para mí era muy, muy especial”.

Foto: Dedvi Missene.

¿Pudiste ver o saludar a Karol G?

La vi entre bambalinas cuando me llevaban al escenario. Había mucha gente que la quería saludar. Yo no tuve oportunidad de de saludarla ni nada, pero cuando me llevaban ella estaba hablando con Polimá, con Pailita, estaban los cantantes urbanos saludándola y a mí me llevaban así como al escenario y yo grité ‘te amo Karol G’, se escucha por ahí en un video. Los guardias casi sacándome, pero les dije ‘no, si yo tengo que actuar ahora’. Antes de los shows de Viña los comediantes siempre se van a concentrar, pero yo estaba en un pasillo y una niña llega y me dice ‘pero Pamela, concéntrate’. Le dije: ‘No, si me sé la cuestión de memoria ¡yo quiero ver a Karol G!’ Andaba súper groupie. Súper fan. Fue un regalo de la vida.

¿Cuánto te cambia la vida el triunfar en un escenario como el Festival de Viña?

Oye, es que abre muchas puertas ¡cambia mucho la percepción de la gente! Yo siento que hoy día también las personas me ven distinto. Yo creo que no muchas personas tenían fe en lo que iba a suceder conmigo en Viña y el haberlos sorprendido generó este cambio de imagen. Las personas valoran mucho el camino que recorrí para llegar hasta allá, fue muy bonito.

¿Qué puertas se te han abierto tras Viña?

El post ha sido pura bendición, pura abundancia, puro amor y se te abren oportunidades como por ejemplo poder conducir este programa, el poder viajar más dentro de Chile, el poder llegar a otros tipos de público, porque también cuando tú no pasas por un festival hay muchos lugares que no te van a llevar porque quieren llevar algún artista que sea más conocido. Que haya pasado por algún festival importante y me haya ido bien me ha dado la posibilidad de ir a otros lugares y por sobre todo agotar las ventas de tickets para mi show, porque antes yo siempre la estaba remando y mintiéndole a la gente descaradamente, decía ‘ultimas entradas’ cuando era mentira po ajaja quedaban todas las entradas. También eso ha sido muy lindo, el interés que ha generado en el público de poder asistir a mi show, que es el sueño de todo comediante. Tuve la oportunidad de ir a ver el Movistar Arena del Edo Caroe y me emocionó tanto. Como que pienso y me emociona de ver ese Movistar lleno por un comediante chileno, algo inédito y eso a una como artista, como comediante, lo llena de alegría. Entonces que a mí me esté sucediendo eso de tener una buena convocatoria, de que la gente vaya a pagar por ver mi show, yo creo que ese ha sido uno el cambio más importante en mi vida.

25/04/2023 EDO CAROE, COMEDIANTE CHILENO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Te gustaría hacer un Movistar, por ejemplo?

Uuuy sería como un sueño. Yo creo que lo que sucedió con el Edo Caroe fue histórico para la comedia chilena y yo creo que para el humor latinoamericano, no sé si otro comediante ha llenado un recinto así, fue importante y quién sabe si el día de mañana...los sueños son pa hacerse realidad. Cada día nacen nuevos sueños.

¿Pero estás pensando en escenarios más grandes?¿Deseas mantener los shows más íntimos también?

Yo estoy en Teatro Palermo Bar, que es como la casa, sigo ahí y estoy haciendo mi show solo para mujeres. No he perdido esa intimidad. Ya he tenido la oportunidad en Antofagasta de actuar para 800 personas. Es increíble, pero no quiero perder esa intimidad. Vamos viendo cómo se va comportando el público, pero me encanta actuar ahí. Me encanta ese espacio pequeño, me gusta lo que pasa con la rutina nueva.

19 DE FEBRERO DEL 2023 PAMELA LEIVA SE PRESENTA EN LA PRIMERA NOCHE DEL FESTIVAL DE VIÑA 2023. FOTO: DEDVI MISSENE

¿Entonces también te han mejorado las condiciones para los eventos tras Viña?

Sí, todo cambia y uno dice ‘que bueno que esté pasando esto’. Me llamó un día una niña de una agencia con la que trabajaba y me dijo quería una campaña. Pero me dijo ‘Pame, eh, me imagino que ahora me vas a cobrar, lo entiendo’ y le digo ‘pero obvio que te voy a cobrar. He estado trabajado años para que suceda esto, para poder ganar y para poder rentabilizar para poder tener donde caerme muerta. Obvio que te voy a cobrar entonces’. Pero sí, hoy día me han mejorado las condiciones laborales, para los eventos privados y cosas así. Y eso también ha sido muy bueno y lo aprovecho.

En tus rutinas sueles incluir aspectos y personajes de tu vida. ¿Sientes que por ahí se explica tu llegada con el público?

Yo creo que si la gente siente que tú estás mintiendo en algo, como que no se ríen. Creo que esa es mi fórmula, trabajar siempre de una base de verdad. Uno va exagerando detalles en pro de la comedia siempre, pero todo está basado en hechos reales, oculta en el nombre de algunas personas para proteger su identidad. Pero todo está basado en hechos reales, mi hermana la Medina, el Jimmy, que parecemos curso, mi mamá que se diagnosticó el COVID por la tele, mi viaje a Brasil, todo. Y eso es bonito, porque para llegar a esa rutina tuve que pasar por un trabajo bien de transposición. Todo mi viña partió en diciembre y yo ya venía trabajando en esto hace rato.

¿Te han ofrecido hacer especial para alguna plataforma? Lo ha hecho gente como Felipe Avello, Belenaza, etc

No, no me lo han ofrecido, pero sería muy bonito. Ahora, no sé si haría un especial como convencional. A mí me gusta siempre darle una vuelta a las cosas. Yo en mis show canté, bailé, me gusta ponerle cositas. Entonces no sé si haría un especial como los conocemos propiamente tal o hacer algo ahí más, más entretenido, más a mi sello y a mi estilo. Pero obviamente llegar a una plataforma así como Netflix, Amazon, es un tremendo logro y te abre muchas puertas también.