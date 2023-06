No te va a gustar: “Los jóvenes de hoy no tienen problema en ver una banda de rock y después bailar reguetón”

Desde sus primeras visitas al país, cuando eran una promesa del rock del Río de la Plata, los uruguayos No te va a gustar, poco a poco se labraron una fanaticada en el país hasta volverse un nombre ineludible gracias a canciones como Memorias del olvido, A las 9 o Tan lejos. De allí que el grupo originario de Montevideo se alista para un reencuentro con el público chileno el próximo 28 de julio, en el histórico Teatro Caupolicán, ocasión en que los acompañarán los argentinos Guasones. Es la primera parte de su primera gira por Chile, que además incluye pasos por Concepción y Quilpué.

“Estamos ansiosos de que llegue el show porque hemos construido una relación con el público chileno a lo largo de los años -detalla Emiliano Brancciari, el cantante del grupo al teléfono con Culto-. Empezamos tocando hace muchos años en La Batuta y ahora estamos dando un paso gigante que es ir al al Caupolicán. Sabemos de su historia, sabemos como suena porque estuvimos en un festival una vez ahí, así que estamos muy felices”.

No te va a gustar

Brancciari cuenta que el show que se verá en el recinto de calle San Diego, no es muy diferente a lo que hacen en sus presentaciones en su natal Montevideo. “Mirá, generalmente son parecidos. Obviamente que una vez que estamos tocando nos damos cuenta que capaz que la respuesta a alguna canción es un poco diferente según el lugar, a veces se agrega alguna cosita o se invita a algún artista. Pero tratamos de dar el mismo show en todos lados”.

Lo más reciente de No te va a gustar es el sencillo Yo sabré que hacer, una colaboración que los reúne con los españoles Vetusta Morla. Un trabajo que se suma a otros lanzamientos en el mismo formato que el grupo tiene en agenda para este año. Un ciclo más parecido a los sesentas, basado en singles, o como lo hacen los artistas de música urbana.

“Nosotros pensamos que este año no era un buen año para sacar un álbum, porque porque el año que viene es la celebración de los 30 años de la banda, entonces vamos a estar ocupados con eso, con una gira súper intensa y el disco se se hubiera visto opacado -explica Brancciari-. Entonces lo dejamos para después de de esa gira. Pero lo que sí estamos haciendo es grabando canciones sueltas con amigos. Ya sacamos dos y nos quedan cuatro más que ya están grabadas en proceso de mezcla. Lo que pasa que es que no queríamos sacar un álbum sin poder salir a defenderlo como corresponde, pero tampoco queríamos dejar a la gente sin nada nuevo”.

El tema además tiene su respectivo videoclip, aunque a diferencia de uno convencional, fue trabajado con Inteligencia Artificial. Se trata de una colaboración entre el grupo y el área de Arte Generativo de UltraDrop, una empresa de tecnología uruguaya. “Yo creo que todas las armas hay que usarlas, me parece que que está bueno innovar. Lo que sí, siempre estuvimos encima de encima del resultado, o sea, éramos nosotros los que íbamos eligiendo lo que sí o lo que no, también había un editor de video que también estaba, estaba metido. Entonces me parece que ese híbrido está buenísimo y está bueno utilizar las nuevas tecnologías ¿Chat GPT? no, nunca lo he usado”

Lanzando singles casi al estilo de los artistas de música urbana ¿cómo ve usted el ascenso de ese estilo? hoy el rock en Latinoamérica y en buena parte del mundo, ya no es la corriente principal

No, yo lo veo muy bien. Hay mucho talento. Me parece que el fuego de la juventud está ahí y hay que valorarlo y respetarlo. Por otro lado, las canciones y el rock no van a morir porque la canción sigue emocionando. Lo que está bueno es que los jóvenes de hoy día no tienen problema en ir a ver una banda de rock y después ir a bailar reguetón o lo que sea. No tienen esos problemas que teníamos nosotros donde las tribus no se mezclaban, entonces me parece que eso es sumamente valorable y respetable.

No te va a gustar

A propósito de esos 30 años, con una carrera tan larga como la de ustedes que ha tenido algunos cambios de integrantes ¿cuál cree usted que es la clave para mantener cohesionado a un grupo de 8 personas? hoy las bandas tienden a durar cinco años a lo más

Son varios puntos. Me parece que primero que nada, el respeto al grupo humano y valorar el grupo por sobre las individualidades, eso es importantísimo. Después encontrar obviamente siempre el motor en lo artístico y que eso sea más importante que cualquier otra cosa, hasta sobre lo económico, entonces eso nos mantiene siempre felices tratando de defender lo que estamos haciendo. Yo creo que eso también el respeto a nuestro público, la puntualidad, pequeños detalles invisibles que hacen que que el grupo se siga sosteniendo.

Emiliano Brancciari, de No te va a gustar

¿Y es necesario que sean todos amigos? digo, Sting contaba que no era necesariamente amigo de Andy Summers y Stewart Copeland, pero los tres funcionaban muy bien en los Police...

No creo que tengamos que ser amigos. Pero hay más afinidad entre unos y otros. Somos como una familia, obviamente que no son todas las relaciones iguales. Lo que sí es que nos cuidamos todos, cuando le pasa algo a uno, estamos todos atrás. Pero eso no quiere decir que seamos todos, de la misma manera, amigos de todos.

¿Tiene partner para escribir canciones? ¿cómo funciona usted en ese campo creativo?¿ha variado su método a lo largo de los años?

Casi todas las canciones las escribo yo. He tenido diferentes métodos, digamos a veces con la guitarra, la lapicera, el papel y hacer todo a la vez. Pero también ha surgido de alguna otra manera escribir una letra y después ponerle música o grabar alguna melodía en el teléfono y después bajarla cuando tengo una guitarra en la mano. Creo que hay varias maneras, pero la que más me sale de la de hacer todo en el mismo momento. Y partner lo tuve al principio en la banda, hasta que en un momento nos dimos cuenta que que las canciones terminaban siendo un híbrido. La etapa de composición terminaba siendo algo que no llegaba a potenciar la idea de ninguno. Entonces empezamos a componer por separado para llegar a fondo.

Las entradas para ver a No te va a gustar en el Teatro Caupolicán están disponibles vía Puntoticket. El grupo además se apresta a su primera gira por el país, con presentaciones en Concepción el 27 en La Bodeguita de Nicanor) y el 29 de julio en la región de Valparaíso (Trotamundos de Quilpué). “Nos han dicho que Concepción en la ciudad rockera por excelencia, también vamos a Quilpué -apunta Brancciari- Ojalá que se empiecen a abrir ciudades a las que podamos ir, porque Chile es un país grande que nos gustaría conocer en su totalidad”.