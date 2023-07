“No tiene sentido vivir sin él”: cómo la muerte de su hijo devastó a Sinéad O’Connor

La muerte de un hijo es una de las tragedias más dolorosas para cualquier persona. En el mundo de la música, artistas como Eric Clapton la han sufrido y la volvieron parte de su obra. En el caso de la recién fallecida Sinéad O’Connor, la dolorosa pérdida de su hijo Shane fue un golpe que la remeció hasta la médula.

Shane, nacido en marzo de 2004, fue el fruto de la relación de la artista con Dónal Lunny, músico folk y productor irlandés. Era el tercero de sus cuatro hijos y guardaba un sorprendente parecido con su madre, de quien heredó sus penetrantes ojos azules.

Fuente: Sinead O'Connor

Tal como ocurrió en buena parte de la vida de Sinéad, los tormentos también azotaron al joven Shane. El muchacho al parecer pasó por varios momentos complejos y según contó su madre, en al menos dos ocasiones intentó suicidarse.

En enero de 2022, Shane estaba internado en el Lynn Ward del Tallaght Hosptial, donde recibía tratamiento. Sin embargo el muchacho escapó. Se sabe que merodeó por Newbridge, condado de Kildare, y fue visto por última vez en el área de Tallaght.

Ante la desesperación, Sinéad recurrió a las redes sociales. “Shane, tu vida es preciosa. Dios no cinceló esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada”, escribió en una publicación del 6 en su cuenta de Twitter. “Mi mundo colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no te hagas daño. Ve a la Gardai y te llevaremos al hospital”.

Asimismo, a tono con su carácter inquisitivo, aprovechó de repasar al Hospital. “Por ejemplo, ¿cómo ha podido desaparecer un joven traumatizado de diecisiete años QUE ESTABA EN VIGILANCIA DE SUICIDIO en el Lynn Ward de Tallaght Hosptial?”, escribió en Twitter. “El hospital, por supuesto, hasta ahora se niega a asumir cualquier responsabilidad. ¿Algo le pasa a mi hijo en su guardia? Demandas.”

El sábado 8 de enero, la policía confirmó el hallazgo de un cuerpo. “Tras la recuperación de un cuerpo en el área de Bray de Wicklow el viernes 7 de enero de 2022, se retiró una apelación de persona desaparecida con respecto a Shane O’Connor, de 17 años”, informó un vocero de la institución al Irish Mirror.

Al día siguiente, la propia Sinéad confirmó la noticia en sus redes sociales. “Mi hermoso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que en paz descanse y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo mucho. Por favor, esté en paz”.

La artista detalló la causa de muerte del muchacho. Pero luego se lanzó contra las autoridades. “He identificado formalmente los restos de mi hijo, Shane. Que Dios perdone al Estado irlandés porque yo nunca lo haré”, escribió en su perfil de las redes sociales. “Ahora Tusla (la agencia de menores irlandesa) quiere discutir conmigo un comunicado de prensa, sin duda queriendo que me una a sus esfuerzos para hacer que la muerte de mi hijo parezca que no fue a manos del Estado irlandés”

La noche del 13 de enero, la artista señaló que se dirigía a un hospital para recibir ayuda. Supuestamente todo comenzó con una serie de publicaciones desde una cuenta no verfificada de Twitter vinculada a su cuenta oficial. “He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido vivir sin él. Todo lo que toco, lo arruino. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido”.

Horas después le siguió otro mensaje. “Lo lamento. No debería haber dicho eso. Estoy con policías ahora camino al hospital. Lamento haber molestado a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso”.

La cantante también tributó a su hijo al dedicarle Ride Natty ride, una composición de Bob Marley. Nada raro, al ser uno de los artistas que ella admiraba. “Esta es para mi Shaney. La luz de mi vida. La lámpara de mi alma. Mi bebé de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ningún límite puede separarnos”, escribió en su cuenta de Twitter.

El episodio golpeó a la artista de tal forma que canceló todos sus shows de la temporada 2022 “debido al continuo dolor por la trágica pérdida de su amado hijo Shane”. En un comunicado, el equipo de O’Connor señaló que “esta no ha sido una decisión fácil para Sinead, sino una decisión que ha tenido que tomar por su propia salud y bienestar en este momento” y “también extenderíamos nuestra gratitud por el continuo apoyo y comprensión de los promotores locales e internacionales”.