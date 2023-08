“No puede pretender ahora desligar la responsabilidad en otros”: exembajador Monckeberg responde sobre polémico video con errores sobre Gonzalo Rojas

Fue un frustrado video de homenaje de la embajada chilena en Buenos Aires al fallecido poeta Gonzalo Rojas, el que desató una polémica. La pieza audiovisual, de cuatro minutos y fracción, contenía información errada sobre la trayectoria del poeta, entre otros, sobre su año de nacimiento (en el video se afirma que fue en 1914, pero en rigor ocurrió dos años después), publicación de algunos de sus libros e incluso, la protagonista de la pieza, la actriz Emilia Lara, aparece en plena lectura de Poema de Chile, un libro que no escribió Rojas, sino la premio Nobel, Gabriela Mistral.

Gonzalo Rojas-May, hijo del vate de Lebu y presidente de la Fundación de Estudios Iberoamericanos Gonzalo Rojas, hizo ver la situación en una carta al Director publicada en el diario El Mercurio. Horas después, fue contactado por el agregado cultural en la capital trasandina, el actor Alejandro Goic, quien le pidió disculpas y le hizo ver que el video se había empezado a producir en la gestión anterior, es decir, durante la presencia del embajador Nicolás Monckeberg, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Gonzalo Rojas May

El asunto escaló a tal nivel, que la actual embajadora en Buenos Aires, Bárbara Figueroa, hizo llegar una carta en que ofreció sus disculpas por lo ocurrido además de detallar la trastienda de la pieza. Figueroa afirma que el video data de 2021, previo a su asunción en el cargo, momento en que se la embajada desarrolló el proyecto Rincón de los Poetas, con la construcción de un monumento que recuerda la obra de seis poetas chilenos (Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, Nicanor Parra, Pablo de Rokha y Gonzalo Rojas) en la Plaza República de Chile, ubicada en las cercanías de la sede diplomática en el barrio de Palermo.

Este fue acompañado por seis piezas audiovisuales que se grabaron a modo de complemento, los que fueron exhibidos durante la inauguración del dicho proyecto. Y allí quedaron, hasta ser reflotados. “Con el ánimo de difundir la obra de nuestros autores nacionales y su legado, se tomó la decisión de dar a conocer estos videos, que se encontraban en nuestro archivo, por redes sociales, en el entendido que ya habían sido revisados en su oportunidad y fueron elaborados sobre la base de antecedentes aportados por un experto en poesía chilena, los que fueron posteriormente editados”, detalla la misiva firmada por Figueroa.

Asimismo, la embajadora detalla que “no tuvimos conocimiento de que el material editado no había sido revisado por las fundaciones, consideración que supusimos cumplida”.

En un tono similar se explayó este lunes el canciller Alberto van Klaveren, quien retiró la explicación y llamó a dar por superado el impasse. “En realidad fue realizado bajo la gestión anterior, no fue responsabilidad de la actual embajada en Buenos Aires, pero dadas las observaciones que mereció por parte de la Fundación Gonzalo Rojas hemos procedido a retirarlo, es algo que lamentamos y hay que dar por superado”.

Contactado por Culto, el ex embajador Cristián Monckeberg respondió a las palabras del cancillera Van Klaveren. “Lo que dice el Canciller no es correcto. Toda la gestión de Cultura de las embajadas depende directamente la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería que él dirige. Sus funcionarios son funcionarios de carrera, no políticos, que trascienden gobiernos”.

“Si después de un año y medio de asumido el gobierno, la Cancillería decide publicar un video en las redes sin revisarlo, ni corregir errores, no puede pretender ahora desligar la responsabilidad en otros”, agregó.

En rigor, el monumento en cuestión se llama Libro Abierto, y fue levantado por la artista visual Catalina Swinburn. La inauguración ocurrió el 10 de marzo de 2022, es decir, a un día del traspaso de mando de Sebastián Piñera a Gabriel Boric.

Monumento Libro Abierto en la Plaza República de Chile en Buenos Aires

Rojas-May cierra la polémica

Esta jornada el mismo Gonzalo Rojas-May publicó una misiva a nombre de la Fundación, en que acepta la disculpas de la embajadora y da por superado el incidente. “Nuestra fundación valora la intención de los representantes del gobierno de Chile, cualquiera sea su signo político, de difundir la obra poética de autores nacionales, particularmente la obra del poeta Gonzalo Rojas”, pero a la vez ”lamentamos que, en esta oportunidad, dicho esfuerzo haya redundado en un episodio bochornoso tanto para el legado del poeta Gonzalo Rojas, cuanto para la imagen de nuestro país en relación con sus políticas de difusión cultural”.

Contactado por Culto, Rojas-May agregó: “Espero que se saquen las lecciones que o corresponden de este lamentablemente incidente y que tanto el Ministerio de las Culturas, como el Ministerio de Relaciones Exteriores asuman una conducción prolija y responsable, de aquí en más, con respecto a la política cultural y de imagen país de nuestra patria. Gonzalo Rojas escribió un muy breve poema llamado El espejo que dice: Sólo se aprende aprende aprende, de los propios propios errores. Ojalá que las autoridades así lo entiendan y esto nunca más vuelva a ocurrir”.