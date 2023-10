El día en que Matthew Perry golpeó a Justin Trudeau (y por qué el primer ministro canadiense no guardó rencor)

Matthew Perry residió durante gran parte de su vida en Los Angeles, la ciudad a la que se mudó a los 15 y donde fue hallado sin signos vitales durante la tarde de este sábado, a los 54 años. Antes de aterrizar en el núcleo de la industria televisiva y cinematográfica, la urbe donde grabó las diez temporadas de Friends y experimentó los altos y bajos de la fama, el actor desarrolló parte importante de su formación escolar en Canadá.

Llegó a ese país junto a su madre cuando era apenas un niño de un año. Su progenitora, Suzanne Morrison, se acababa de separar de su papá, el actor y cantante John Bennett Perry, el quiebre que gatilló que se mudara desde Williamstown, Massachusetts, hasta Ottawa, la ciudad de nacimiento de ella. A partir de ese momento, incorporaría como algo natural que sus afectos estuvieran repartidos entre dos naciones.

Morrison, quien en 1966 fue elegida reina de belleza en la universidad, trabajó como periodista y presentadora de televisión. Esa carrera la catapultó a la política, convirtiéndose en secretaria de prensa de Pierre Trudeau, político liberal que cumplió su segundo período como primer ministro de Canadá entre los años 1980 y 1984.

Esa época no fue sencilla para el intérprete que más tarde encarnaría a Chandler Bing. En su libro de memorias lanzado en 2022, Friends, lovers, and the big terrible thing, se recordó a sí mismo como un “niño con autonomía” que resentía el poco tiempo que le podía destinar su mamá. “Fue entonces cuando comenzó mi mal comportamiento”, expresó. “Comencé a obtener notas de mierda, empecé a fumar y le di una paliza al hijo de Pierre”.

¿Quién era el hijo del jefe de su madre? Nada menos que Justin Trudeau, un joven dos años menor que él al que lo unía la misma institución de educación. Ambos acudían a la escuela primaria Rockcliffe Park, un colegio público emplazado en uno de los barrios más adinerados de Ottawa y frecuentado por hijos de embajadores y políticos.

Aunque no compartían aula, eran parte de la misma comunidad estudiantil. Y se produjeron roces propios de una escuela de esa época. Según Perry contó en 2017 a Jimmy Kimmel, un amigo llamado Chris Murray “me recordó que en realidad le dimos una paliza a Justin Trudeau”.

El político en 2022. Foto: Adrian Wyld/The Canadian Press via AP

“Creo que él estaba sobresaliendo en un deporte en el que nosotros no éramos tan (buenos). Entonces, fueron puros celos. Creo que él era el único niño de la escuela al que podíamos golpear”, explicó.

Frente a la sorpresa de su entrevistador, procedió a aclarar la anécdota: “No estoy alardeando. Esto es terrible, yo era un niño estúpido. No quería darle una paliza. De hecho, creo que en un momento intenté convertirlo en un juego de amor”.

Y cerró la historia con su característico sentido de humor: “Creo que fue fundamental para que alcanzara metas tan altas y se convirtiera en primer ministro. Sí, creo que dijo: ‘Voy a superar esto y me convertiré en primer ministro’”.

Al momento en que el actor reveló ese episodio, Justin Trudeau aún no cumplía su segundo año como gobernante de Canadá. Decidió ocupar su cuenta de Twitter para lanzar una réplica aludiendo al personaje ficticio del intérprete. “Lo he estado pensando un poco y ¿saben qué? ¿Quién no ha querido golpear a Chandler? ¿Qué tal una revancha?”, escribió en abril de 2017.

“Creo que rechazaré su petición de una revancha, amable señor (dado que actualmente tiene un ejército a su disposición)”, respondió Perry usando la misma plataforma.

El intérprete quizás habría sumado nuevas anécdotas con el hijo del jefe de su mamá, pero se mudó a Los Angeles cuando cumplió 15 años. Empezó a vivir con su padre, con Debbie Boyle, su madrastra, y con la niña que nació de esa relación, Marie. Allí comenzó su carrera actoral, participando en películas protagonizadas por River Phoenix y Tony Danza, y sumando roles permanentes en series de las cadenas Fox, CBS y ABC. Hasta que llegó la oportunidad de su vida: Friends.

Aunque no fueron grandes amigos, Trudeau le dedicó un sentido tributo al enterarse de su fallecimiento.

“La muerte de Matthew Perry es impactante y triste. Nunca olvidaré los juegos escolares que solíamos compartir, y sé que la gente de todo el mundo nunca olvidará la alegría que él les brindó. Gracias por todas las risas, Matthew. Fuiste amado y te extrañaremos”, consignó.