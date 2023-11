Pedro Aznar: “Me parece insólito que gente que niega los crímenes de la dictadura pueda llegar al poder en Argentina”

Pedro Aznar (64) admite que no ha visto la serie El amor después del amor sobre su coterráneo y compañero de generación Fito Páez en Netflix. Sobre la misma revelación, asegura que no le gustaría que por ahora se hiciera una producción en torno a su propia vida y carrera.

“No sé si me gustaría. Podría ser”, duda, para posteriormente, sentado esta semana en los estudios de La Tercera, resolver: “Yo sigo pensando que mi mejor obra todavía está por venir”. El argentino pertenece a esa generación de autores latinos que prefiere marchar con la vista al frente sin mirar en demasía lo que ya se dejó atrás. “Yo miro siempre para adelante, y yo sigo tirando la caña para ver qué viene y me va gustando cada vez más lo que viene, así que... no hagamos todavía la serie. Esperemos un poco”, redondea después entre risas.

07 DE NOVIEMBRE 2023

Bajo esa misma reflexión, a fines de 2022 lanzó su más reciente trabajo, El mundo no se hizo en dos días, donde su carácter inquieto adquiere el formato de un álbum doble inflamado en expresiones tan distintas como hip hop, rock, fusión y hasta reggaetón en clave irónica. Es la misma entrega que lo tiene de nuevo en el país, con shows este 11 de noviembre en el Teatro Oriente; el 13 de este mismo mes en el Teatro Regional del Maule en Talca; el 14 en el Teatro Municipal de Valparaíso; el 16 en el Teatro Regional del Biobío; el 18 en el Teatro Regional Cervantes de Valdivia; y el 19 en el Teatro Municipal de Temuco.

En la previa, el artista compartió algo así como su decálogo en torno a su trayectoria y a la actualidad.

*La admiración por artistas en su adultez

“Pondría a Sting y Peter Gabriel en esa lista, o a Joni Mitchell. Son todos artistas que son ejemplos de vivir una vida de arte, más allá de los vaivenes del éxito o de los rankings musicales, de que su obra esté en el candelero o no. En el caso de todos ellos, en algún momento o en algunos momentos han estado y en otros no tanto, pero en todas esas fluctuaciones nunca han dejado de ser músicos o poetas, nunca han dejado de ser comunicadores culturales potentes, y muchos de ellos ya están en sus ochentas. Y por supuesto, son un gran ejemplo a imitar, como los escritores como José Saramago, que recién a los 53 años decidió dejar de ser mecánico de autos y ponerse a escribir, y veinte años más tarde o treinta años más tarde, a los 80, le dan el Premio Nobel. Nunca es tarde, lo bueno está siempre por venir. ¿Qué podría haber dicho Paul McCartney separándose de los Beatles a los 30 años? ‘Toda mi mejor obra está detrás, no tengo más nada para hacer’. Y sin embargo”.

*Now and then, el nuevo tema de The Beatles

“Me gustó. Me parece que tomaron una decisión con la cual no estoy de acuerdo, que es eliminar la parte B del demo original de John Lennon, pero me gusta. El demo original tenía tres partes, A, B y C, y lo que dejaron los Beatles es la A y la C. En la B había una serie de pasajes armónicos preciosos, una melodía hermosa, una letra confesional que le da sentido a todo el tema y hacía que la parte C fuera un remanso. Creo que le falta la B como contraparte, pero es una opinión, alguien puede decir “nah, está bien que lo sacaron”.

*El uso de Inteligencia Artificial en la música

“Me parece perfecto. Toda tecnología es una herramienta, ¿no? El origen griego de la palabra técnica es techne, que significa arte. Entonces toda tecnología es una forma de arte también, o por lo menos potencialmente. Ahora, cuando la Inteligencia Artificial empieza a tallar como entidad semi consciente o consciente, creativa a la par de los humanos, estamos hablando ya de otra cosa. Estamos hablando de una nueva especie inteligente y consciente eventualmente en el planeta. Ya no se trata solamente de una tecnología, se trata del nacimiento de una nueva especie, nada menos. Ahora, yo he desafiado al chat GPT a escribir como Bob Dylan y falló miserablemente”.

*La contienda presidencial argentina de Sergio Massa y Javier Milei

“Creo que en estas próximas elecciones lo que se está dando no es una contienda entre dos partidos políticos. Es una elección entre un modo democrático de vida y un modo que desprecia la democracia, claramente. Lo han dicho ellos, no es un invento. Un sistema que despojaría de derechos que fueron logrados muy trabajosamente a lo largo del siglo XX y, entre otras cosas muy preocupantes, un negacionismo total de los crímenes de la última dictadura militar, que cumpliéndose este año 40 años de democracia en Argentina, me parece insólito que exista la posibilidad de que gente que niega esos crímenes pueda llegar a estar en el poder. Es una cosa que me asombra y me preocupa gravemente. Por supuesto que los artistas tenemos algo que decir en esto, yo lo vengo haciendo desde que tenía 19 años”.

07 DE NOVIEMBRE 2023

*Serú Girán y La Grasa de las Capitales (1979)

“Más que enojado, es un disco crítico. Es crítico del momento histórico en que se hizo y eso lo hace una obra perdurable, porque lamentablemente hay muchas cosas que siguen ocurriendo hoy día. Esas llamadas de atención siguen siendo válidas hoy. Haber sido parte de eso me hace sentir heredero y custodio de un acervo cultural perdurable. Es verdaderamente un honor”.

*¿Puede desvanecerse ese acervo cultural con el paso de los años?

“Tal vez no sea correcto que lo diga, pero yo creo que no va a perder valor, estoy convencido que no va a perder valor. Tiene valores perdurables y profundos, toca temas humanos de manera inteligente y sensible. Y si miramos hacia atrás en la historia, los escritores que todavía hoy se leen o los músicos que todavía hoy se escuchan, son gente que se metió con el tiempo que le tocó vivir y se metió de manera inteligente. Por eso digo que es muy poco modesto de mi parte, pero debo decir que sí confío en que no se va a perder ese legado”.

*Los 40 años de Clics Modernos, de Charly García, álbum donde participó

“No sé si es su obra cumbre, es uno de sus mejores trabajos. La obra cumbre, no sé... Fue muy hermoso participar. En ese momento, hacía muy poco tiempo que se había separado Serú Girán y Charly me invitó a grabar a Clics Modernos, un poco fue también como recuperar esa hermandad musical que teníamos. Siento que fue un gran voto de confianza de su parte sumarme al disco. Pero era un trabajo que tenía una apuesta muy valiente por imaginar la música que iba a venir, era un momento de cambio muy grande en la música de rock y me permitió que lo imagináramos juntos. Así que tengo el mejor recuerdo de eso, porque creo que formamos – seguimos formando- una unidad musical muy potente, como continuación de esos primeros cuatro años de Serú Girán”.

*¿Está enojado en su último disco de 2022?

“Más bien es una mirada crítica y una mirada de alerta. Son cosas que me preocupan y cosas en las que creo que tenemos que tomar acción. En la canción Corpoland digo que hasta la vida misma está en peligro, tiene que ver con esto del cambio climático. Hoy las consecuencias son muy graves. Necesitamos tener una mirada mucho más amorosa sobre el planeta y como sociedad tener una mirada menos vorazmente consumista. Hay gente que piensa que el cambio climático es un invento, que es una idea política de una facción política. Yo creo firmemente que no es así”.