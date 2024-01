De Murder on the dance floor a Felicitá: el revival de los viejos hits en la pantalla

Las bandas sonoras de los productos cinematográficos son esenciales para crear la atmósfera idónea que permita direccionar el guion de la mejor manera. Es por esto que, a lo largo del tiempo, hay canciones que se han vuelto muy populares tras aparecer en el soundtrack de algún producto, muchas veces después de años del lanzamiento del single en cuestión.

Uno de los casos más recientes es protagonizado por la cantante británica Sophie Ellis Bextor, con la canción Murder on the dancefloor, que apareció al final de la comentada película Saltburn, protagonizada por Barry Keoghan y Jacob Elordi. La canción se publicó en 2001 con el álbum Read my lips. Alcanzando un increíble éxito durante las últimas semanas, lo que incentivó incluso la venta del single en vinilo de 7 pulgadas.

Otra de las canciones que resurgieron en las tendencias gracias a la pantalla, fue Running up that hill de Kate Bush, publicada originalmente en 1985 en el álbum Hounds of love. Esta apareció en la cuarta temporada de la serie de Netflix, Stranger Things; especialmente en las escenas de Max (Sadie Sink), mientras intenta escapar de Vecna.

Las series españolas no se quedan atrás. A raíz del reciente estreno de Berlín, spin-off de La casa de papel, se volvió viral el éxito italiano Felicità de 1982, por Al Bano & Romina Power, en el álbum Felicidad. El protagonista, interpretado por Pedro Alonso, entona esta a canción a viva voz, generando el clima preciso entre acción y tensión, característicos de la serie.

El mismo caso ocurrió con la serie de precedencia. A lo largo de las cinco temporadas, la canción Bella Ciao es la canción principal del soundtrack. Esta se hizo popular durante la segunda Guerra Mundial, estableciéndose como un himno de libertad y lucha, significado similar al que se le entrega en la serie original de Netflix de 2021.