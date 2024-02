De Chile para el mundo: fondo de inversión nacional debuta en el mercado de las series turcas

La administradora de fondos de capital privado Screen Capital continúa expandiendo su listado de proyectos audiovisuales. Fundada por las chilenas Joyce Zylberberg y Tatiana Emden, la compañía nacional ahora anunció su participación en su primera serie en Turquía.

La producción lleva por título I loved Rose y mezcla romance y drama para presentar la historia de dos familias enemistadas por años que inician una reconciliación. Su trama se desarrollará a lo largo de 100 capítulos y se ambientará entre Estambul y Adana, ciudad al este del país.

“Buscamos sumar a nuestro portafolio contenidos que conectan con audiencias globales y esto lo ratifica el haber cerrado un amplio acuerdo de distribución global que asegura la llegada de I loved a Rose a todos los continentes, confirmando que hay interés por parte de distintos mercados por consumir contenidos de otras regiones, cuando hay altos niveles de producción. Que esta serie se sume a nuestro fondo Screen One es también una oportunidad para explorar otros formatos y géneros, conectando con espectadores de diversas culturas”, explicó Emden en un comunicado de prensa.

Por su parte, Zylberberg indicó que el proyecto “cuenta con un elenco fuerte y una narrativa que estamos seguros cautivará en horarios de alta audiencia. De socios contamos con sus productores, SAGA Productions, en colaboración con Non Stop Studios, lo que nos garantiza un alto estándar para esta historia. Además, este tipo de contenidos ha demostrado ser exitoso en la región de América Latina, y creemos que todavía hay más mercado que se interesarán en esta serie”.

Screen Capital participó en Memory (2023), largometraje dirigido por el mexicano Michel Franco y protagonizado por Jessica Chastain y Peter Sarsgaard. La cinta fue galardonada con el premio a Mejor actor en el último Festival de Venecia.

La firma también está involucrada en In the hand Of Dante, película del estadounidense Julian Schnabel que reunirá a Oscar Isaac, Jason Momoa, Gerard Butler y Gal Gadot. Con Martin Scorsese entre sus productores ejecutivos, el filme ya terminó su rodaje y aguarda por su estreno.

En el mundo de las series su primera experiencia fue AMIA, una producción basada en el emblemático atentado ocurrido en Argentina en 1994. Grabada en Uruguay para el canal israelí Reshet 13 y hablada en español, inglés, hebreo y persa, se encuentra en negociaciones para su distribución global.