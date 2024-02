“Su opinión es tan repugnante” y “una mierda”: Roger Waters lanza dura crítica a Bono de U2

“Degradante” y “una mierda” fueron las palabras que utilizó Roger Waters para referirse a Bono, el líder de U2. Sus descargos los hizo en una entrevista reciente en la que participó el líder de Pink Floyd, donde este criticó a el irlandés por su postura entre la guerra entre Israel y el grupo Hamas.

En específico, Waters se refirió a uno de los espectáculos que dio U2 en el Sphere de Las Vegas. En el evento, el vocalista presentó sus respetos a los asesinados durante el ataque del 7 de octubre en el festival de música israelí Supernova.

“A la luz de lo que ha sucedido en Israel y Gaza, una canción sobre la no violencia parece algo ridícula, incluso cómico, pero nuestras letras siempre han sido por la paz y la no violencia”, dijo a la multitud antes de interpretar una canción Pride (In the name of love). “Pero nuestros corazones y nuestra ira, ya sabes hacia dónde apunta. Así que canta con nosotros… y con esos hermosos niños en ese festival de música”, dijo el músico irlandés.

Luego tocó la canción con letra modificada, cantando “Temprano en la mañana, 7 de octubre, el sol sale en el cielo del desierto… Estrellas de David, te quitaron la vida, pero no pudieron quitarte tu orgullo“, en lugar de las líneas originales.

Las palabras de Roger Waters contra Bono

No es la primera vez que Roger Waters devela su postura sobre el conflicto en Medio Oriente, en la que critica al Estado de Israel. Su última declaración la hizo en una entrevista con el medio Clash Music, donde el exvocalista de Pink Floyd calificó como repugnantes las palabras de Bono en su presentación.

“Cualquiera que conozca a Bono debería ir, levantarlo por los tobillos y sacudirlo… hasta que deje de ser una enorme mierda (...) Tenemos que empezar a decirles a estas personas que su opinión es tan repugnante y degradante... defender a la entidad sionista”, dijo. “Lo que hizo hace un par de semanas en el Sphere de Las Vegas, cantando sobre las Estrellas de David, fue una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida”, expresó Waters.

Y es que ambas personalidades son activos en lo que respecta a la política. El compositor británico ha sido acusado en numerosas ocasiones de antisemitismo debido a sus declaraciones en contra del Estado de Israel. Sin embargo, este se defiende argumentando que no tiene nada contra el judaísmo.

Roger Waters

Incluso, antes de que el cantante viniera a Chile en noviembre del año pasado, la comunidad judía chilena interpuso un recurso de protección que buscaba que se prohibiera a Waters utilizar o emitir comentarios que incentivaran al odio y al antisemitismo.

Uno de sus momentos más controversiales fue un concierto en Alemania, el 17 de mayo del año pasado, en el Mercedes-Benz Arena de Berlín. Ahí fue criticado por llegar un abrigo negro con un emblema parecido a una esvástica, lo que se asimilaba a un uniforme nazi. El músico defendió la elección, afirmando que el segmento era una declaración contra el fascismo, la injusticia y la intolerancia y calificó las críticas al mismo como “falsas y políticamente motivadas”.

Además, el mes pasado se informó que su sello BMG lo había despedido por sus comentarios sobre Israel.

Asimismo, U2, en su show del sábado 17 de febrero en el Sphere de Las Vegas, rindió homenaje al fallecido opositor ruso, Alekséi Navalni, quien perdió la vida el 16 de este mes.