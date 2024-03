Fabiana Cantilo: el verdadero amor después del amor en la vida de Fito Páez

Hacia 1983, Fito Páez era un joven prodigio de la música. Al filo de los 22 años, tenía un lugar como tecladista en la banda de apoyo de Charly García. Llegó tras ser contactado por Daniel Grinbank, el empresario y figura clave del espectáculo argentino. Charly lo quería tras haberlo visto en el conjunto donde tocaba por entonces, la banda de Juan Carlos Baglietto, un nombre de la trova rosarina.

“No terminaba de entender qué parte era la que estaba haciendo bien”, escribió Fito en su autobiografía Infancia & Juventud (Planeta, 2022), recordando la ansiedad del momento, “era un pibe afortunado, sin lugar a duda”. Y cómo no, si iba a compartir con otros músicos afamados. Era como pasar de jugar en Rosario Central a Boca Juniors, sin escalas.

Al momento de la primera reunión con el resto del grupo, de repente vio aparecer a la corista. Una beldad. Con el desparpajo de quienes se saben bellos, ella le preguntó: “Vos sos Fito, ¿no? El rosarino de Baglietto”. Era Fabiana Cantilo.

El romance que unió a Fito Páez, Charly García y Fabiana Cantilo

“Me di la vuelta muy despacio y allí estaba Fabiana Cantilo”, relata el pianista.

“Era el monumento a la juventud. Solo pude mirarla de refilón en los siguientes minutos. Se produjo un hermoso silencio al encontrarnos. Nos dimos un beso de circunstancia. Era de una belleza sobrenatural. Me intimidaba”, anotó el músico de 59 años.

Y años después aún seguía recordando el impacto. “Su rostro anguloso entre galés y criollo. Sus ojos castaños que se encendían pícaros. Su boca de labios carnosos y ese lunar tan de ella sobre su mejilla derecha. El cabello rubio carré sobre los hombres. El cuello perfecto devenía en un torso con dos pechos suaves que se alzaban sobre una remera de The Police. Su minifalda dejaba ver su refinada silueta de mujer joven y poderosa”.

Ahí comenzó una electricidad entre ambos, mientras trabajaban en el sonido de directo del ineludible Clicks Modernos (1983). Y arrancaron de gira. Y esos chispazos solo fueron en aumento. “Fabi y yo no dejábamos de mirarnos. Charly había decidido que yo iba a tocar toda la gira de espaldas. Eso facilitaría mi eje de mirada con Fabi. Porque ella estaba apenas un metro detrás de él, a su derecha. Y yo, al otro costado del escenario en una línea, también un metro detrás de Charly, parecía planeado. Vestíamos parecido”.

Para su infortunio, Cantilo se encontraba saliendo justamente con Charly. Pero lo que era inevitable terminó por pasar. “Creo que él comenzó a sentir cierta distancia que ella le imponía....Fabi no le correspondía como antes”. Al retornar de la gira, el hombre del bigote bicolor decidió dejar en claro las cosas. “¿Estás saliendo con este y con el otro?”, le preguntó García a Cantilo, según revela el rosarino en su libro, “ignorándome por completo”. “Sí”, le contestó “una Fabi creo que algo aliviada”, dice Fito.

Es que Cantilo también había sido flechada por el flaco y desgarbado Páez. “Era un tipo maravilloso y yo me sentía muy cuidada con él. Aunque éramos dos piscianos y el mundo explotaba”, recordó tiempo en una entrevista. “Nos enamoramos como un espadachín del castillo que rescata a la dama. Un delirio total”. Tanto es así que como una jugarreta del destino, están de cumpleaños con pocos días de diferencia. Cantilo, el 3 de marzo (de 1959) y Páez el 13 de marzo (de 1963).

Y de ahí empezaron una relación que se prolongaría hasta 1990, en el que desgaste pudo más. “Nos peleábamos, nos amigábamos. Él me dijo que le hice componer unos temas divinos”, contó Cantilo en una entrevista con la revista Pronto. “Lo amaba como platónicamente yo. Fui rara, muy asexuada. Los hombres quieren otras cosas, no sé si me explico. Yo no me podía relacionar con el amor en las parejas. Me conectaba con los celos y la posesión. Es un plomazo eso”. El fin puso triste a Páez, pero luego conoció a Cecilia Roth y tuvo un nuevo empujón, que el mundo conocería como El amor después del amor.

Sin embargo, el vínculo entre ambos se mantendría. El cariño y la amistad permanecerían intactos en el tiempo, saludándose cada cumpleaños como dos viejos amantes.“Feliz cumple Fabi, tesoro de mi vida! Tu corazón tan noble, tu voz de terciopelo y tu fuerza inquebrantable contra toda la maldad en este mundo me hace amarte cada día más! Gracias a la vida por nuestra Fabi universal”, le escribió Páez a su exnovia y amiga, Fabiana Cantilo con motivo del día de su cumpleaños, hace pocos días, el 3 de marzo.

Incluso, han seguido subiéndose juntos al escenario, como en 2022, en la gira de aniversario de los 30 años de El amor después del amor, en Buenos Aires. Así parece que esos vínculos creados a fuego no perecen tan simple.