Pedro Pascal coprotagonizará película con Joaquin Phoenix y Emma Stone

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 1 minuto

El protagonista de The Last of Us y ganador del premio SAG se unirá a reconocidos actores en una cinta de A24, productora de exitosas películas galardonadas por la Academia.