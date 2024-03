Olivia Rodrigo entrega pastillas anticonceptivas de emergencia en su tour: “Me importa profundamente”

Olivia Rodrigo comenzó el Guts World Tour el pasado 23 de febrero, una gira que suma 75 fechas en Estados Unidos y Europa. En este, la cantante de 21 años presenta lo mejor de sus álbumes: Sour y Guts.

El debut obtuvo siete nominaciones a los Grammy, entre ellos por Álbum del año, y logró llevarse tres galardones, por Mejor álbum vocal pop, Mejor nuevo artista y Mejor presentación pop solista. Mientras que el segundo, estrenado en septiembre del año pasado, obtuvo nominaciones en las categorías de Mejor canción rock, Mejor presentación pop solista, Mejor álbum vocal pop, Canción del año, Grabación del año y Álbum del año.

A menos de un mes de iniciada la gira, dio un paso más en una iniciativa que inició previo a la primera fecha: Fund for Good. Se trata de un “proyecto global comprometido con la construcción de un futuro equitativo y justo para mujeres y niñas”, de acuerdo a la página web de la artista.

A propósito de la iniciativa, durante la fecha del 12 de febrero, en St. Louis, Missouri, los asistentes pudieron tener acceso a pastillas anticonceptivas de emergencia para prevenir el embarazo, de manera abierta y gratuita. Además, junto con la píldora de la marca Julie, se entregaban tarjetas con códigos QR asociados a recursos sobre acceso al aborto y específicamente a la información del Fondo de Aborto de Missouri.

De acuerdo a los asistentes del evento, se informó a través de redes sociales que también se entregaron preservativos de manera gratuita y calcomanías sobre Fund for Good.

En un video posteado a través de sus redes sociales, previo al primer show del tour, la intérprete de Get him back! explicó la iniciativa a más profundidad: “Trabaja para apoyar a las mujeres, niñas y personas en cuanto a libertad y salud reproductiva. La fundación va a aportar directamente a las comunidades que se enfocan en la educación de las niñas, apoyo a los derechos reproductivos y que previenen la violencia de género. Parte de lo recaudado por la venta de tickets del Guts World Tour se destinará a Fund for Good”.

“Gracias por apoyar la causa que me importa profundamente. No puedo esperar a verlos en el tour”, concluyó en el registro.

Según lo publicado por Variety, además de la recolección de recursos, durante sus conciertos en Norteamérica, “se asoció con la Red Nacional de Fondos del Aborto, designando un stand en cada una de las paradas de sus conciertos para la organización”.

Registro en redes sociales.

Una decisión con historia

Esta no es la primera vez que Olivia Rodrigo toma iniciativas sobre los derechos reproductivos. En el Festival de Glastonbury del Reino Unido en junio de 2022, criticó desde el escenario el fallo de la Corte Suprema que anuló el derecho constitucional al aborto, que ya contaba con cincuenta años de antigüedad.

“Estoy desconsolada, devastada y aterrorizada porque muchas mujeres y niñas van a morir a causa de esto”, expresó en su momento. “Quiero dedicar la siguiente canción a los cinco miembros de la Corte Suprema que nos mostraron que al final del día, no les importa la libertad”, agregó.

Cerró el discurso con la frase “los odiamos” y luego nombró a los jueces e interpretó la canción Fuck you de Lily Allen, acompañada de la cantante.

“Espero que podamos levantar nuestras voces para proteger nuestro derecho de abortar seguramente, que es un derecho por el que muchas personas antes de nosotros han luchado por tener. Es muy importante”, declaró una vez terminada la presentación en 2022.