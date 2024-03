Más allá de los headliners: una guía de los otros shows imperdibles para el primer día de Lollapalooza

Bratty

La artista mexicana de 22 años abrirá el Cenco Malls Stage, uno de los escenarios centrales. Se trata de una cantautora nacida como Jennifer Abigail Juárez en Culiacán, Sinaloa. Su nombre artístico viene de la canción Bratty B de los estadounidenses Best Coast, una de sus referencias. Con una carrera musical en ascenso ya se ha presentado en eventos como Vive Latino y en 2023 fue parte del line up del afamado festival Coachella. Entre sus temas más conocidos están Honey, no estás y Continental.

Florian

Florian Fernández Bertuccelli (29) es un músico argentino, hijo de Vicentico, el cantante de los Fabulosos Cadillacs. De hecho, Florian ha sido guitarrista del afamado grupo argentino y también fue parte de la banda Callate Mark (inspirada a su vez en el título de una canción de Sumo). Como solista se inició en 2019, lanzando singles como TKM, La Fe, Llorón, Mi amor se fue (junto a Zoe Gotusso) y en 2021 lanzó su primer disco X AMOR. Abrirá el Alternative Stage a las 13.00 horas.

León Larregui

Cantante y productor mexicano de 50 años, conocido por ser además la voz de la banda de rock Zoé. Tras casi veinte años con su agrupación, debutó como solista en 2012 y ha lanzado sencillos en que destacan Locos y Como tú, en los que ha explorado una sonoridad más cercana al pop. Ha publicado tres discos de estudio, el más reciente Prismarama (2023), con el que llega a Lollapalooza. Se presenta en el Alternative Stage a las 15.45.

Akriila

Akriila, el alias artístico de Fernanda Sepúlveda, es una cantante de apenas 20 años que ha tenido una explosiva irrupción. Desde la música urbana como punto de partida, su propuesta explora el pop sin prejuicios. Comenzó su carrera desde los días de la pandemia, y se ha presentado en espacios como la edición chilena de Primavera Sound y fue incluida por Rolling Stone en su listado de los 19 artistas latinos a destacar en 2024. Acaba de lanzar Arreglo floral, junto al hombre del momento, Kidd Voodoo. Estará en el Perry’s Stage a las 17.15 horas.

Hozier

Andrew John Hozier-Byrne, conocido por su alias Hozier (33), es un cantautor irlandés que debutó en 2014 con el EP Take Me to Church, el que incluye la canción del mismo nombre que le dio una explosiva notoriedad por su crítica a la Iglesia Católica. Desde entonces ha publicado tres discos de estudio y tres epés. Lo más reciente es el disco Unreal Unearth, de 2023 y se presentará en el Banco de Chile Stage a las 17.45 horas.

Muerdo

Muerdo es el alias de Paskual Kantero (35), cantautor español oriundo de Murcia. Ha publicado seis discos de estudio, desde el año 2011, y ha tenido una intensa relación con Latinoamérica. No solo se ha presentado en varias ocasiones en Argentina y ha colaborado con artistas como Martin Bruhn y Pascuala Ilabaca, sino que además manifestó su apoyo a las movilizaciones sociales en Chile durante el estallido social, con una versión de Yo pisaré las calles nuevamente de Pablo Milanés. También ha apoyado diversas causas sociales, por lo que ha sido comparado con Manu Chao. Estará en el Alternative Stage a las 14.15.