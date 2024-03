“Más que llorones, los actores somos muy habladores”: Paulina García critica la falta de políticas culturales

Tras el lanzamiento de la cartelera 2024 del Teatro Municipal de Las Condes, la actriz Paulina García sale acompañada del elenco de Moscas sobre el mármol. La obra, basada en el texto de Luis Alberto Heiremans, llegará el 4 de abril a la sala del espacio, hasta el 28 del mismo mes.

En diálogo con Culto, la destacada actriz chilena se refiere al próximo estreno. “Se viene espectacular. Hemos ensayado desde final de noviembre y hemos trabajado un montón, así que, con un elenco alucinante, estamos listos para entregar esta hermosa obra de Luis Alberto Heiremans, que es un dramaturgo importante en este país”, profundiza la ganadora del premio Altazor.

Moscas sobre el mármol es dirigida por Álvaro Viguera e integran también el reparto Antonia Santa María y Jorge Arecheta. El público “se va a encontrar con una obra de corte de realismo psicológico. Es una historia de una familia adinerada inserta en el campo chileno de los años 60, pero ya con cierta decadencia. Una familia que se encuentra con un visitante y el visitante desordena un poco el gallinero”, adelanta la actriz. Próximamente, las entradas estarán disponibles en el sitio oficial del municipio.

Respecto del panorama actual de las culturas y las artes, García se refiere a las palabras de su colega Magdalena Max-Neef, quien tildó a los actores de “llorones” y cuestionó el funcionamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes.

“No creo que se lo ganen todos al mismo tiempo, pero creo que también hay una desinformación. Creo que los actores contestamos muchas cosas. La Maxi es una persona muy culta, así que sé que a lo mejor contestó un poco ligeramente en el momento en que estaba y un contexto también. Yo creo que más que llorones, los actores somos muy habladores. Hablamos muchas cosas y decimos muchas cosas con un centímetro de profundidad y entonces ahí... un colador”, reflexiona.

“Estamos esperando”

Al cumplirse este lunes 11 de marzo dos años del gobierno de Gabriel Boric, diversas voces han sido críticas de la gestión cultural del mandatario. La actriz de Gloria (2013) aguarda con esperanza los avances en el rubro, tanto en materia de descentralización como en financiamiento.

“Creo que eso está por verse, acaba de cambiar la ministra y estamos esperando que eso suceda. Creo que lo más importante es que haya políticas públicas y eso todavía lo estoy esperando, políticas públicas que signifiquen algo sustantivo para el mundo de la cultura. No solo para mi área, sino que para el mundo de la cultura, en todo el país, no solo en Santiago, sino que en todo el país. Estoy esperando esas políticas públicas que se prometieron, estoy esperando que porcentaje dedicado a la cultura aumente”, indica.

“Yo sé que no va a llegar al 1%, pero si llegamos al 0,5%, yo creo que puede ser algo que sea sustantivo y significativo para todos nosotros y eso estoy esperando. Espero que la ministra empuje para que eso ocurra. Es una persona que tiene la suficiente claridad sobre el panorama de la cultura en el país como para llevar adelante esta petición que tanto nos importa”, profundiza a Culto.

Sobre los Fondart, Paulina García declara que, si bien son una alternativa, los recursos no son suficientes. “La cultura es una de las áreas que ha estado privada de recursos y de oportunidades históricamente”, agrega.

“Son un cacho”, comentó Magdalena Max-Neef sobre dichos fondos, lo que puso en discusión el nivel de acceso e información sobre las postulaciones. “No lo son (un cacho), eso no es verdad. Tampoco es que esté tan a favor de Fondart, pero quiero decir que no son tan engorrosos. Me parece bien que tengan la exigencia, para que aquellos que postulamos hagamos un esfuerzo también por hacer una proyección del proyecto- valga la redundancia- y que tenga una posibilidad real de hacerse”, dice la actriz.

Para la directora y dramaturga chilena, el conflicto del financiamiento puede encontrar aliados en el sector privado. “Necesitamos también que haya un encuentro real, contundente y de confianza con el mundo empresarial, para que, tanto los creadores en el mundo de la cultura, como el mundo empresarial, puedan realizar proyectos en conjunto que sean para la comunidad. Creo que ahí falta algo en términos de políticas públicas y en términos de generar confianza al mundo privado con los creadores”, expresa.