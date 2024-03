Mon Laferte revela el sorpresivo giro que podría tener su carrera en los próximos años

Mon Laferte, cantante y pintora chilenomexicana, en una reciente entrevista con Culto, desde México, expresó que su futuro podría no tener a la música como carrera principal.

“Yo me imagino, no sé si en diez (años), pero en un futuro, no haciendo música, estudiando algo. O a lo mejor yéndome a un país donde nadie me conozca, trabajando en una librería, algo así”, comentó en diálogo con este medio.

En noviembre del año pasado, la artista publicó su octavo álbum de estudio, Autopoiética. Esto, luego del lanzamiento de 1940 Carmen, en octubre de 2021. El último disco entrelaza letras provocativas y desafiantes, de elocuente autodeterminación y humor negro, con lenguajes tan disímiles como la electrónica, el trip hop, el bolero, la salsa, el tango, la cumbia rebajada o el reggaetón.

Ahora, después de varios años sin masivas presentaciones en Chile, Monserrat Bustamante –su nombre de nacimiento– regresa al país con cuatro fechas programadas, en Antofagasta, Concepción, Viña del Mar y Santiago, en el Movistar Arena. Todas durante el mes de abril –las entradas se pueden adquirir a través de PuntoTicket–.

Y en medio de la promoción de las fechas, comentó que en unos años buscará la tranquilidad: “Me gustaría en un algún momento de mi vida tener una vida más tranquila, con horarios más definidos, no estar para arriba y para abajo, de gira. A lo mejor seguiría haciendo música en mi casa, no sé. Pero me encantaría tener una rutina, un horario establecido”.

A pesar de tener bastante claro que no quiere continuar con la música, no cierra la posibilidad a una eventual vuelta a los escenarios, con una edad más avanzada: “También quiero estudiar algo. Que no sea de música. A lo mejor sí de arte. Algo distinto. Es algo que quiero hacer, pero no sé cuándo. Y después cuando esté muy mayor, si es que llego a muy mayor, cuando sea bastante más grande, ahí volver a la música. Pero cuando ya esté grande. Como una nueva adolescencia. Como ‘a ver, estoy viejita, ya no tengo nada que perder, voy a bajar las canciones tres tonos, ¡vámonos de gira de nuevo!’”.

Finalizando la entrevista, la artista reconoce que no hay total certeza: “Eso es lo que digo hoy. Pero la vida cambia. Yo antes no quería tener hijos. Pero bueno, aquí estoy, feliz siendo mamá”.

Mon Laferte más allá de la música

Durante las últimas temporadas se ha desempeñado artísticamente en otras áreas de expresión, como fue el caso de Te Amo, Mon Laferte Visual, una exposición albergada en el Centro GAM durante enero de 2023. En esta, había pinturas, bordados, dibujos, muñecas de tela gigantes, poemas, fotografías, vestuario, entre otras manifestaciones.

A lo anterior se suma también el mural que inauguró en 2021 en Cerro Alegre, Valparaíso. Se llama Día Uno, está ubicado en la calle Galos, y según las declaraciones de la pintora, trata sobre el ciclo menstrual. Fue blanco de varias polémicas, en las que incluso la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Valparaíso alzó la voz; aseguraban que era un sitio patrimonial, que la cantante no contaba con los permisos y que podía ser multada. En varias ocasiones, posteriormente, el mural también fue vandalizado con pintura.

Debido a esto último, la intención de alejarse de la música, para acercarse a otros tipos de arte, se percibe como un paso a seguir; y en algún momento, quizás se anime a seguir ese camino paralelo.