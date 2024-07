Defensa de Cristián Campos tras testimonio de Raffaella di Girólamo: “Contamos con las pruebas para desacreditar”

La defensa del actor Cristián Campos, emitió una declaración ante el conocimiento público de parte del testimonio de Raffaella di Girólamo, quien demandó al intérprete por supuestas conductas que podrían constituir abuso sexual.

Parte del testimonio de la psicóloga, entregado pasado 5 de abril ante el magistrado del 34 Juzgado del Crimen de Santiago, fue revelado anoche por T13. Allí se detallaron diversos episodios vinculados a presuntos hechos de abuso sexual que vivió con el actor mientras éste estuvo casado con su progenitora. Hechos que el actor ha negado tajantemente.

Entre los hechos detallados, Di Girólamo señaló. “Yo tenía alrededor de 16-17 años, en esa época era cotidiano que Cristián me llevara al (restaurant) Tip y Tap. Íbamos a comer los dos solos. A esas alturas, Cristián ya me había inducido a beber alcohol, por lo que las comidas estaban siempre acompañadas de un trago de vodka”.

Asimismo, destaca que, tras estos almuerzos, muchas veces el actor la llevaba a comprar ropa interior y que la miraba mientras se la probaba.

“No recuerdo bien el nombre de la tienda. En ese lugar, él elegía ropa, sostenes, calzones, siempre con encaje, trasparentes. Se podría decir muy sexies, no ropa interior para el día a día y me hacía probármelos en la tienda y una vez que yo tenía la ropa puesta, abría la cortina y me miraba desde afuera”, afirmó la psicóloga en su declaración.

La defensa de Cristián Campos reacciona a los testimonios de Raffaella Di Girólamo

Tras darse a conocer parte del testimonios, la defensa de Campos emitió una declaración. “Lamentamos que la contraparte haga público un proceso tan doloroso y que pertenece a una causa reservada”, señala el documento dado a conocer a la opinión pública.

También se detalla que “contamos con las pruebas y testimonios suficientes para desacreditar las declaraciones presentadas por la parte querellante”.

Pero, se da entender que no se revelarán detalles respecto a las pruebas mencionadas. “Sin embargo, no será por la prensa donde las presentemos, sino que ante la justicia, ya que confiamos en el proceso que se está llevando a cabo”.