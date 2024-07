¿Cuál fue la primera canción que se reprodujo en la Luna?

Scarlett Johansson y Channing Tatum son la pareja protagónica de la nueva comedia romántica que llegó a los cines. Ambientada en la carrera espacial que llevó al primer hombre a la Luna, esta cinta dirigida por Greg Berlanti (Linterna verde) cuenta la historia de Kelly Jones, una publicista (Johansson) cuya misión es mejorar la imagen pública de la NASA. Para ello, deberá inmiscuirse en el trabajo de los expertos, entre los que está el director de lanzamiento Cole Davis (Tatum). Ante el eventual fracaso de la misión espacial, Jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como respaldo.

Fly me to the Moon es el título de la producción de aproximadamente dos horas. Probablemente, ese nombre te resulte familiar, porque también es el título de una de las canciones más famosas interpretadas por Frank Sinatra.

No obstante, el tema no es de autoría del reconocido cantante estadounidense. Su origen y su implicancia en la carrera espacial tiene una particular historia, relacionada con grabadoras de casete, una discográfica y una playlist lunar.

La primera en la Luna

La icónica canción fue escrita por el compositor estadounidense Bart Howard, en 1954. Esta fue interpretada por primera vez por la cantante Felicia Sanders y llevaba el nombre de In other words.

Sin embargo, la canción se hizo conocida como Fly to the moon por su primera estrofa. Esta fue registrada por Portia Nelson para su álbum Let me love you, y luego por el cantante Johnny Mathis, siendo esta la primera vez que el título Fly me to the moon aparecía en una etiqueta de registro.

Antes que la versión de Frank Sinatra se popularizara, Fly me to the moon - Bossa Nova, de Joe Harnell, alcanzó gran éxito, posicionándose en el top de las listas de Estados Unidos. Sinatra grabó la canción en 1964, en el álbum It might as well be, arreglado por Quincy Jones, y rápidamente se volvió un ícono del jazz.

Ahora bien. ¿Cómo se convirtió en la primera canción en reproducirse en la Luna?

La NASA le proporcionó a la tripulación del Apolo— compuesta por Neil Amstrong, Edwin E. Aldrin Jr. y Michael Collins— grabadoras casete Sony TC-50, con el fin de que pudieran registrar todo lo que sucedía en el viaje, sin tener que escribir.

Sin embargo, también usaron las grabadoras para escuchar música durante los viajes. La idea fue del productor discográfico Mickey Kapp, dueño de Kapp Records, y quien era amigo de varios astronautas. Él se encargó de crear listas de reproducciones para los primeros hombres en ir a la luna.

Armstrong, por ejemplo, llevó consigo una cinta con temas del álbum Music out of the moon: Music unusual featuring the theremín, de Lex Baxter y su orquesta.

Collins, en tanto, eligió temas como Everyone’s gone to the moon de Jonathan King y Aldrin incluyó People de Barbra Streisand, Three O’Clock in the morning de Lou Rawls, Galveston de Glen Campbell, Mother country de John Stewart, Angel of the morning de Bettye Swann, la versión de Peggy Lee del tema de Sly Stone Everyday people y Fly me to the moon de Frank Sinatra.

Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la superficie del satélite—después de Amstrong—, fue quien hizo sonar tema el tema en la versión de Sinatra, haciendo historia.