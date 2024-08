Los libros más subidos y comentados por booktubers en YouTube

En el mundo de YouTube existe una comunidad conocida como “BookTubers”, un apodo no oficial para un grupo de creadores apasionados por la literatura. Estos creadores comparten su amor por los libros a través de reseñas, discusiones y recomendaciones de libros en sus canales de YouTube.

Desde el análisis de diseño de la portada hasta la catalogación estética y los tours por las estanterías, las compras de segunda mano y los hauls, los vlogs de librerías y más, la comunidad de BookTube vive y respira la palabra impresa. Tanto así, que durante los primeros seis meses del 2024, hubo más de 350 millones de visualizaciones de videos con “BookTube” en el título en YouTube.

Para celebrar a esta increíble comunidad, en la plataforma está disponible una lista de reproducción de BookTube que incluye un video exclusivo en el que dos veteranos Booktubers, Cindy y Jack Edwards, exploran la La Lista de lectura de BookTube, destacando los principales hitos, mientras relatan la historia y su influencia en la comunidad. El detalle es que varios son títulos que corresponden además a libros vinculados a sagas populares o a series.

La lista de lectura de BookTube a través de los años

2012

● Twilight por Stephenie Meyer

● The Harry Potter Series por J.K. Rowling

● The Hunger Games (Los juegos del hambre) por Suzanne Collins

2013

● The Fault in Our Stars por John Green

2014

● The Brief Wondrous Life of Oscar Wao por Junot Díaz

● The Immortal Life of Henrietta Lacks por Rebecca Skloot

2015

● The Curious Incident of the Dog in the Nighttime por Mark Haddon

2016

● A Court of Thorns and Roses por Sarah J. Maas

2018

● Fun Home: A Family Tragicomic por Alison Bechdel

2019

● Americanah por Chimamanda Ngozi Adichie

● She Said por Jodi Kantor y Megan Twohey

2021

● The Vanishing Half por Brit Bennett

● Normal People por Sally Rooney

● Half of a Yellow Sun por Chimamanda Ngozi Adichie

2023

● Spare por Prince Harry

● Fire Rush por Jacqueline Crooks