Javier Cercas y su mirada al Papa: “Es un hombre que lucha consigo mismo, consciente de sus propias flaquezas”

Se considera a sí mismo ateo y anticlerical, por lo que al escritor español Javier Cercas el encargo le sorprendió. Acompañar al Papa Francisco a Mongolia como parte del cortejo del sumo pontífice para poder escribir sobre la experiencia. “Cuando me hicieron la propuesta, enseguida les dije: ‘¿No saben que soy un tipo peligroso?’. Pero ni así se echaron atrás. De hecho, he tenido una libertad absoluta para escribir lo que he querido. Ni siquiera lo que he querido. Ni siquiera. sea leído por parte del Vaticano, no se decidan a excomulgarme”, comentó el autor en una rueda de prensa.

El resultado de ese ejercicio fue el libro El loco de Dios en el fin del mundo, que marca su regreso a la casa editora Random House. En este volumen, a medio camino entre la crónica y el ensayo, Cercas dibuja un retrato del Sumo Pontífice. “He tenido el privilegio de ser el primer escritor al que el Vaticano ha abierto sus puertas para que escribiera un libro”.

“Yo estaba perplejo -aseguró Cercas en una rueda de prensa internacional-. Yo soy católico de familia y educación, somos todos aquí cristianos, como dijo Croce, no podemos negar que somos cristianos. Todos venimos de Sócrates y de Cristo. Soy ateo y, como el papa, anticlerical, por paradójico que les parezca. Este anticlericalismo es un elemento fundamental en su visión de las cosas. En fin, para escribir este libro he hecho muchas preguntas a mucha gente del Vaticano, la única pregunta que no he hecho en estos años es por qué pensaron en mí. Lo que sí sé es que ningún escritor hubiera rechazado la propuesta”.

Cercas aseguró que este es un libro muy diferente a otros que lo han hecho más reconocido. “Este es un libro muy distinto de todos los míos, pero mentiría si dijese que no había pensado nunca en escribir sobre religión. Es un libro mestizo, híbrido, es crónica, ensayo, biografía, autobiografía, libro de viajes…Trata sobre qué ocurre hoy en la Iglesia, esta institución determinante en dos mil años de historia. Y sobre cómo hoy el centro del cristianismo ya no está en Europa, está en África, en América. ¿Qué pasa en el Vaticano ante este desplazamiento, digamos, de su centro de gravedad?”.

“Comparte una idea que intenté argumentar en el ensayo El punto ciego (LRH, 2016), y que es la siguiente: todas las novelas que me importan son policiales, es decir, en su corazón esconden un enigma, una pregunta fundamental -agrega- Y aquí es evidente que nos enfrentamos a un misterio colosal, el más grande de toda nuestra civilización: la resurrección de la carne. La creencia de si hay vida después de la muerte y que es la base de todo el cristianismo”.

Además, Cercas se fijó en la figura misma del Papa. “Jorge Mario Bergoglio es el primer papa jesuita, latinoamericano y también el primero que elige un nombre, Francisco, que remite a la locura –explica–. Francisco de Asís se autodenominaba el loco de Dios. En el libro, acompaño al Papa hasta el fin del mundo, Mongolia, un país con 3,5 millones de habitantes donde el catolicismo cuenta con menos de 1.500 fieles”.

“Yo soy un loco reprimido y este es, sin duda, el libro más loco que he escrito, además, está protagonizado por locos, porque hay que estarlo un poco para creer en ciertas cosas, algo que dice el propio Papa”, aseguró Cercas, quien se define así mismo como un “un loco sin Dios”, asegura, y agrega: “Yo soy un español común y corriente, fui a un colegio de curas, mis padres eran muy católicos pero, un determinado momento, me alejé de la religión, que es algo que le pasa a mucha gente, y de esto también quería hablar, de cuál es nuestra relación con la religión, por qué creer en Dios es una necesidad básica del ser humano”.

Asimismo, el hombre de Soldados de Salamina y El impostor asegura que al mirar al Papa se encontró con un personaje mucho más complejo. “Mi visión de él es ahora mucho más compleja, hay muchos Bergoglios. Porque una cosa es él y otra su tarea como Pontífice. Es un hombre que lucha consigo mismo, consciente de sus propias flaquezas y defectos, que ha peleado a muerte contra ellos. No es casual que en todos sus discursos termine diciendo: recen ustedes por mí”.

Cercas va más allá y plantea que el Papa Francisco, en rigor, es un anticlerical. “‘El clericalismo es el cáncer de la Iglesia’, dice Francisco. Es creer que el sacerdote está por encima de los fieles. Él detesta esto. Está con los fieles. Él dice que el sacerdote tiene que estar por delante del rebaño para guiarlo, y dentro del mismo, y detrás para ayudar. Y todos los males de la iglesia vienen de quienes se creen por encima de los fieles. Por ejemplo, con los abusos sexuales, que son abusos de poder. Esta infatuación precisamente pasa en los países centrales del catolicismo, no en los extrarradios, no en las fronteras. Y vienen también, esos males, del constantinismo (del emperador Constantino), o sea la catástrofe de la unión del poder político y de la religión. El cristianismo no es una religión del poder. Eso es el clericalismo. Y el cristianismo no puede ser eso. Dice Cristo “no vine a traer paz, sino espada”. Lo crucificaron por insubordinado, por peligro público”.

