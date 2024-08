Bangladesh, George Harrison y una canción con la ayuda de sus amigos

La noticia aparecía de tanto en tanto en la sección Mundo de los diarios. En 1971, el Pakistán Oriental y Pakistán sostenían una guerra sangrienta y cruel, con muchas pérdidas humanas. El primero había declarado su independencia del segundo (el 26 de marzo de 1971) y adoptado el nombre por el que los habitantes solían distinguir al país, Bangladesh. Eso conmovió al músico indio Ravi Shankar, cuyo padre era precisamente oriundo de esa zona. Decidido a hacer algo, acudió a un amigo, su antiguo alumno de sitar, George Harrison.

“Estaba leyendo y recibiendo noticias en televisión sobre la terrible tragedia, los cientos de miles de refugiados que venían a Calcuta y su difícil situación -recuerda Shankar en la biografía Behind the Locked Door (Omnibus Press, 2013), que Graeme Thomson escribió sobre el ex Beatle-. Todo fue tan horrible, pero casi nadie lo sabía. Estaba en este terrible estado mental cuando George vino a Los Ángeles por unos días”.

Fue en un estudio de la soleada ciudad de la costa oeste, cuando Shankar le comentó la situación de Bangladesh a Harrison, con algo de angustia. “Le dije que sentía que tenía que hacer algo, y que había decidido hacer mi propio concierto para recaudar dinero -recuerda el músico indio- Inmediatamente llamó a sus amigos”. Ahí comenzó a armarse un monumental concierto a beneficio, quizás el primero en su especie (y que terminó siendo precursor de otros como el Live-Aid), el Concierto por Bangladesh.

Pero eso no fue todo. Con gran sentido comercial, el ex Beatle decidió, a toda prisa, componer y lanzar una canción alusiva que sirviera de promoción al recital. Se llamó justamente Bangladesh. Años después, en su autobiografía I me mine, recordó: “Me cansé de la gente que decía: ‘¿Pero qué puedo hacer yo?’. Además, la renuencia de la prensa a informar de todos los detalles alimentó aún más la necesidad de llamar la atención sobre aquella cuestión. Así que compuse la canción Bangladesh específicamente para llamar la atención sobre la guerra poco antes del concierto”.

Para el recital, Harrison ya tenía confirmados a toda una constelación de estrellas: Eric Clapton, Leon Russell, Jim Keltner, Bob Dylan, Billy Preston, Claudia Lennear, además de Klaus Voormann (el antiguo amigo que hizo junto a los Beatles en su época de Hamburgo). Fue Russell, tecladista, quien le hizo una sugerencia. “Me sugirió que añadiera algo a modo de explicación al principio: una introducción lenta. Tomé su idea y la abrevié”.

Por eso, es que la canción Bangladesh arranca con una mini historia, precisamente contando el origen del tema y del concierto. “Mi amigo vino a mí / con tristeza en sus ojos / Me dijo que quería ayuda / Antes de que su país muera”.

La visión que Harrison tomó del asunto, era desde un punto de vista humano, del que sufre por las consecuencias de la guerra. En el coro dice: “Bangladesh, Bangladesh/ Donde tanta gente muere rápido / Y parece un desastre / Nunca había visto tanta angustia / ¿Nos prestarás la mano y entenderás? / Alivien a la gente de Bangladesh”.

En su autobiografía, Harrison también comentó: “Otra cosa respecto de Bangladesh y la India es que todos seguían comprando arroz y mandándolo a la India, pero la mayor parte desaparecía y, de alguna manera, terminaba en manos del gobierno indio, que luego lo vendía en tiendas estatales. El resto regresaba a las tiendas indias de las grandes ciudades occidentales”.

La canción se lanzó como single tres días antes de los dos conciertos a beneficio, el 1 de agosto de 1971. Solo desde hace unas semanas se puede escuchar en las plataformas de streaming musical, junto con la totalidad del Concert for Bangladesh, que no estaba disponible hasta ahora. Harrison tocó el tema como cierre de los recitales. Nunca más volvió a interpretarla en directo.