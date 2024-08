Julia Toro, fotógrafa chilena: “A los fotógrafos jóvenes les digo que sean sinceros, no copien, no mientan”

Fue un día en que Julia Toro Donoso caminaba por Ñuñoa, cerca de Irarrázaval, cuando pasó cerca de una construcción. “Yo iba a tomar unos retratos e iba con mi cámara colgando y cuando pasé por una construcción inmediatamente empezaron con la talla típica. Que se le va a quebrar la máquina, que tómeme una fotito y lo que yo estaba mirando era extraordinario. Entonces me paré al frente de ellos, les tomé dos fotos y seguían las tallas, ahí les dije yo trabajo en esto y cobro”, cuenta ella misma al teléfono con Culto.

“En ese momento, cambió totalmente la situación y los chicos estos que empezaron con la talla se acercaron y me dijeron ‘señora, por favor’ y me convidaron a que fuera el viernes a la construcción porque era el día de pago. Fui el viernes, les hice las fotos, fue un éxito rotundo y me pagaron. Me acuerdo que les cobré la nada, pero nunca me pagaron con más ganas”, recuerda risueña.

Foto de Julia Toro a los obreros de la construcción. Cedida para uso exclusivo entrevista Culto, La Tercera

Julia Toro comenzó en la fotografía en una edad algo tardía, 38 años, pero hoy, con sus 90, es un nombre reconocido y consolidado en la fotografía chilena, junto con otras fotógrafas como Inés Paulino, Eugenia Vargas-Pereira o Paz Errázuriz. De hecho, acaba de recibir el “Premio Antonio Quintana, a la trayectoria en fotografía”, que otorga el ministerio de las Culturas, como un merecido reconocimiento. En palabras del jurado, “por la excepcionalidad de una obra cuya singularidad logra articular lo universal en lo personal. Su mirada explora, indaga, se adentra y conmueve con sutileza, en la vida cotidiana, verbalizada desde sí. Acierta en capturar tanto la intimidad como el erotismo ante contextos sociales o situacionales que denotan un derrotero sincero, valiente y franca. Julia Toro es una fotógrafa fundamental para el país.”

Julia Toro aún se mantiene activa dedicada al retrato de estudio, en su casa de Pedro de Valdivia con Luis Uribe (las sesiones que llama “Culto al ego”), donde ha inmortalizado a personalidades de la Cultura como la poeta Elvira Hernández, la fotógrafa María Eugenia Lorenzini, o el cineasta Rodrigo Sepúlveda, además de tener otros proyectos bibliográficos y audiovisuales. En una fría tarde invernal, recibe la llamada de Culto, que contesta presta.

¿Qué significa para usted recibir el premio “Antonio Quintana, a la trayectoria en fotografía”?

Para mí ha sido un premio muy importante porque la verdad es que desde el momento en que yo conocí la fotografía, cuando tenía 38 años, me llamó profundamente de esa forma de mostrar el ser. Desde ahí no dejé nunca más de hacer fotografía, es una trayectoria continuada de 50 años.

¿Cómo fue que llegó la fotografía a su vida?

Yo conocí a un fotógrafo que venía recién llegando a Estados Unidos, donde había estudiado fotografía. Con él conocí la fotografía, me mostró su cámara y hice las primeras fotos, después me enseñó un laboratorio y de ahí después continúe sola.

¿Cuál cree usted que es la mayor dificultad para ser fotógrafa en Chile en la actualidad?

Mira, cuando una se enamora no hay dificultades. Todas las dificultades se se salvan, así que no sabría decirte cuál sería el escollo. Creo que el exceso de técnica puede ser una dificultad.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le ha dado ser fotógrafa?

Cuando una aprieta al obturador, el negativo sale perfecto y después la copia sale absolutamente a gusto. Es una satisfacción que es difícil transmitir, es una emoción muy grande.

¿Cómo ve actualmente a los y las fotógrafas chilenos? ¿Siente que hay mayor reconocimiento?

Encuentro que la fotografía, desde que yo empecé hasta ahora, ha cobrado mucha relevancia. Hay mucha preocupación, las escuelas son estupendas y la gente joven está muy entusiasmada con este oficio.

En sus más de 50 años ligada al mundo de la fotografía, ¿cómo cree que ha evolucionado la práctica?

Primeramente, yo hice fotografía análoga hasta el 2000. Después fue imposible, era muy difícil tener un cuarto oscuro, comprar los papeles, los químicos. Así que -como toda la gente- empecé a hacer fotografía digital, también me ha dado muchas satisfacciones.

¿Qué significado cree usted que tiene la fotografía en la sociedad y la memoria?

Yo cuento que la fotografía es uno de los más grandes inventos que ha realizado el hombre. Encuentro que tiene un papel fundamental en la sociedad, porque es enorme, muy grande. Tú puedes tener desde la fotografías de tus hijos, hasta saber lo que está pasando y la contingencia de cada día.

Usted ha expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Bellas Artes, en el extranjero. Ha mostrado una mirada diferente, vanguardista e íntima de la fotografía. ¿Hay algo que le falte por hacer?

Actualmente estoy haciendo fotografías en mi casa. Se me ocurrió volver a la fotografía antigua, cuando la gente iba a tomarse la foto oficial. De alguna forma estoy volviendo a esa práctica, con todas las técnicas. Ha sido muy simpático, muy entretenido porque yo ya no salgo con cámara a la calle como hacía antiguamente.

Usted es muy lectora, y en el 2022 publicó sus Diarios por el sello Lumen. ¿Cómo se gestó esa posibilidad?

La escritura, el escribir lo que te pasa, las alegría, las penas, se me dio. Está en mi ADN. Una vez vino a verme la editora Paz Balmaceda, de Penguin, y me dijo que por qué no escribía algo. Yo le dije bueno tengo un montón de cuadernos. Me interesan, dijo, y se los llevó. Después hizo la edición y se publicó con un autorretrato mío en portada, muy linda.

Usted tiene una foto que tituló Los detectives salvajes (homenaje a Roberto Bolaño), ¿puede contar su historia?

He leído Los detectives salvajes dos o tres veces. En la última parte del libro (N de la R: la tercera) es cuando el grupo se arranca, toman el auto del papá de las chicas Font y se van al desierto de Sonora. Esa foto, que fue una mera casualidad, encuentro que le quedaba perfecto al final de esa novela. Esa fue la razón.

Los detectives salvajes (homenaje a Roberto Bolaño), de Julia Toro. Cedida para uso exclusivo entrevista Culto, La Tercera

¿Cuál es el legado o lo que quiere dejar de tu mirada fotográfica a las futuras generaciones?

Esa pregunta es muy difícil. Mira, la verdad que yo quiero pasar por lo menos a la historia de la fotografía chilena, más allá de eso no sabría contestarte. Pero cuando me preguntan qué le diría yo a los fotógrafos jóvenes, yo les digo que sean sinceros, no copien, no mientan, sean espontáneos.