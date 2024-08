Un beso con Sabrina Carpenter y su odio a la IA: los mundos de Jenna Ortega, la ‘reina del grito’ de terror

Desde la infancia, Jenna Ortega está rodeada de cámaras, maquillaje y directores. La carrera de la protagonista de Merlina (2022), quien hoy tiene 21 años, inició a temprana edad y se proyecta positivamente hacia el futuro. Su nombre suena fuerte en la escena del terror, aunque su versatilidad como actriz queda demostrada en sus anteriores proyectos.

La exposición, que la sigue desde sus primeros años de vida, es algo con lo que lidia constantemente. Según ha dicho en varias entrevistas, desearía haber tenido experiencias propias de la edad, como ir al colegio y tener una fiesta de graduación.

Catalogada como la ‘reina del grito’ por diversos medios internacionales, Jenna Ortega aún vive un presente marcado por lo mediático y la exposición de una estrella en ascenso. Recientemente, la celebridad comentó que eliminó su cuenta de X (exTwitter) cuando recibió imágenes de sí misma editadas con Inteligencia Artificial.

“Odio la inteligencia artificial. La cuestión es que podría usarse para cosas increíbles. Creo que vi algo el otro día donde decían que la inteligencia artificial era capaz de detectar el cáncer de mama cuatro años antes de que progresara. Eso es hermoso. Dejémoslo en eso”, dijo en una entrevista con The New York Times.

“¿Me gustó tener 14 años y hacerme una cuenta de Twitter porque se suponía que tenía que hacerlo y ver contenidos sucios editados de mí cuando era una niña? No. Es aterrador. Es corrupto. Está mal. De hecho, el primer mensaje que abrí cuando tenía 12 años era una foto no solicitada de los genitales de un hombre, y eso fue solo el principio de lo que vendría”, confesó la joven.

Asimismo, su aparición en el videoclip de Taste, de Sabrina Carpenter, vino a reafirmar el fuerte vínculo entre Ortega y el cine de terror. Este fue dirigido por el reconocido director Dave Meyers—a cargo de otros videos como Adore You, God is a Woman o Firework— y está inspirado en icónicas películas de Hollywood, como Death Becomes Her (1992) o Kill Bill (2003)

Además, estos días resurgieron antiguos rumores sobre un romance con el actor Johnny Depp (61). Ortega, quien es aproximadamente 40 años menor que el protagonista de Piratas del Caribe (2003), dijo: “Ni siquiera conozco a esa persona”.

Los inicios de Jenna Ortega

La actriz estadounidense, de madre mexicana-puertorriqueña y padre mexicano, nació en Estados Unidos el 27 de septiembre de 2002. Fue a los diez años que apareció primera vez en pantalla, con una actuación especial en la serie de comedia de CBS Rob, en el episodio Baby Bug.

Si bien su siguiente papel no fue trascendental en la trama de superhéroes, logró colarse al mundo de Marvel gracias a Iron Man 3, como la hija del vicepresidente.

Su arribo definitivo al terror fue como Annie en la cinta Insidious: Chapter 2, la tercera película de la franquicia Insidious.

En 2014, interpretó a la joven Jane Villanueva en la comedia romántica de Netflix Jane the Virgin, protagonizada por Gina Rodríguez y Justin Baldoni. Dos años más tarde, comenzó a trabajar en Disney Channel con un rol protagónico en el programa infantil Stuck in the Middle (2016)— Atrapada en el medio, en Chile—, que la incluyó en el amplio espectro de estrellas infantiles del mundo de Disney.

El 2019 fue clave para la actriz, ya que participó del suspenso psicológico de You (2019), serie protagonizada por Penn Badgley y Elizabeth Lail. Sin embargo, por complicaciones de agenda, no pudo continuar en las próximas temporadas de la entrega.

Así, el trabajo no le faltaba a Ortega. En 2019, Ortega interpretó a Phoebe en la película de terror de Netflix The Babysitter: Killer Queen y, dos años más tarde, estrena ¡Hoy sí! (2021), con Jennifer Garner y Edgar Ramírez.

En la línea del terror, protagonizó las películas de género slasher, Scream, Terror en el estudio 666 y Scream VI (2023), cintas que la consolidaron como la reina del grito.

“Hice una audición para el proyecto (Scream) al principio de la cuarentena y realmente no esperaba nada, porque no sé si te diste cuenta, pero suelen elegir a chicas de 30 años para interpretar a adolescentes. Recuerdo que mi madre me preguntó al respecto y le dije: ‘Sí, de ninguna manera van a elegir a una chica de 17 años’. Cinco meses después, me llamaron para reunirme con los directores”, dijo en una entrevista en Cosmopolitan, en 2021.

En 2022 llegó la fama definitiva para Jenna Ortega, gracia a su rol protagónico como Wednesday Addams en Merlina. La icónica escena del baile—que ella creó— trascendió a la serie de Netflix y se hizo viral en redes sociales, captando la atención más allá de los espectadores del streaming. Su interpretación, de hecho, le valió nominaciones a un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores.

Su lado político también es activo. En 2018, se pronunció ante la vestimenta de Melania Trump quien, en su rol de primera dama, visitó a niños migrantes alojados lejos de sus padres. La chaqueta que usó durante la visita decía en la espalda: “Realmente no me importa. ¿A ti?”. Esto despertó la indignación de diversos sectores y personalidades, incluyendo la joven Ortega de 16 años, quien se presentó en los Radio Disney Music Awards con una chaqueta que mostraba las palabras: “Me importa y tú también deberías”, en respuesta a la vestimenta de la primera dama de ese entonces.

Últimos proyectos de Ortega

Con una prometedora carrera, Jenna Ortega está abierta a explorar diversos roles. Es más, en una oportunidad reflexionó sobre lo que significaba ser mujer latina en la industria. “Siento que la comunidad latina, en primer lugar, no suele aparecer en cámara en general. Pero tampoco se la suele mostrar de forma positiva. Nunca quiero interpretar a una empleada ni a la hija de un líder de un cártel. Prefiero interpretar a una persona con poder, un personaje poderoso de forma positiva”, reflexionó.

Recientemente, la actriz aparece en varios proyectos, entre ellos, la película de suspenso de Paramount+ titulada Finestkind (2023) junto a Tommy Lee Jones, Ben Foster y Toby Wallace. Asimismo, este año la actriz estrenó La chica de Miller (2024), un drama protagonizado por Martin Freeman y Dagmara Domińczyk, donde interpreta a una estudiante que entabla una relación con un profesor de escritura.

A la lista suma Winter, Spring, Summer, or Fall (2024), cuyo estreno fue el 6 de junio en Estados Unidos. Este drama romántico es protagonizado por Ortega y por su compañero en Merlina, Percy Hynes White.

Asimismo, Ortega protagoniza y es productora ejecutiva de una película sin título de Trey Edward Shults, que incluye al cantante The Weeknd como actor y coguionista. Al elenco, además de Ortega, se integra Barry Keoghan.

Alba es otra de las producciones que impulsa Ortega, basada en la obra teatral de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. A este proyecto de A24 se suma la actriz Camila Méndez.

En cuanto a futuros trabajos, la actriz prepara la segunda temporada de Merlina (2022), de Tim Burton, la que se proyecta para fines de 2024 o ya en 2025. Con el mismo director, además, se espera Beetlejuice 2, de Warner Bros. Pictures, cuyo estreno está fechado para el 6 de septiembre de este año.

También, se especula su participación protagónica en una posible producción audiovisual junto al hijo de Cillian Murphy (Oppenheimer), Aran Murphy, de 16 años. De acuerdo a lo revelado por Deadline en febrero de este año, el filme sería Klara and the sun, una adaptación de la novela homónima de Kazuo Ishiguro, que también contaría con la participación de Amy Adams y Mia Tharia, bajo la dirección de Taika Waititi.