El retorno de Gandalf: Ian McKellen habla de su posible fichaje en nueva película

Tras la trilogía de El señor de los anillos y la trilogía de El hobbit, se preparan nuevas películas basadas en el mundo creado por J. R. R. Tolkien. Y una de sus principales estrellas podría concretar su regreso.

Ian McKellen detalló acercamientos para retomar su papel como Gandalf. La cinta en cuestión es The lord of the rings: The hunt for Gollum, que será dirigida por Andy Serkis y tendrá como productores ejecutivos a Peter Jackson junto a Fran Walsh y Philippa Boyens, guionistas de toda la saga.

“Me acaban de decir que habrá más filmes y que Gandalf estará involucrado y esperan que yo lo interprete”, reveló el actor británico a The Big Issue. “¿Cuando? No lo sé. ¿Cuál es el guión? Aún no está escrito. ¡Así que será mejor que se apresuren!”.

El estreno del filme –el primero de varios largometrajes que Warner Bros. alista sobre la franquicia, que no guardarán relación con la serie El señor de los anillos: Los anillos de poder– está programado para 2026.

McKellen, hoy de 85 años, también abordó su estado de salud tras la caída que sufrió durante una función de Player kings, en junio de este año (un accidente que lo llevó a cancelar todas las funciones restantes).

“Me siento débil físicamente, por lo que estoy haciendo ejercicios. Y, por supuesto, es emocional. Todos tropezamos durante nuestras vidas, pero cuando llegas a mi edad no siempre puedes volver a levantarte”, explicó.

“Normalmente estoy trabajando o preparándome para trabajar, he estado haciendo un poco de eso, preguntándome cuál podría ser el mejor plan. Me voy a tomar el resto del año libre. No porque lo necesite, sino porque es lo que quiero”.